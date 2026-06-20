Феноменальный перформанс от Нидерландов на ЧМ-2026! Сокрушили конкурента пятью голами!

Швеция заслужила тонну комплиментов за разгромную победу в 1-м туре ЧМ-2026 (5:1). Но там-то в соперниках был Тунис. А теперь – злые и звёздные Нидерланды после ничьей с Японией и пропущенного гола на 88-й минуте (2:2). Здесь шведы уже не справились. Вот прямо совсем.

Первую пробоину команда Грэмма Поттера приняла уже на пятой минуте. Получилась она максимально простой: Гакпо с передачи на ход от Рейндерса забежал в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Бробби промахнуться просто не мог. Интересно, что начиналась атака с точного выноса от Вербрюггена и отыгрыша в одно касание… всё того же Бробби. Потом он рванул вперёд, а что было дальше – вы знаете.

Оцените тайминг. На табло – 4.48. Вербрюгген бьёт от ворот.

Фото: Кадр из трансляции

На табло – 4.51. Скидка Бробби.

Фото: Кадр из трансляции

На табло – 4.58. Удар Бробби. Прошло 10 секунд! Резво, правда?

Фото: Кадр из трансляции

И ведь нападающий «Сандерленда» шестью днями ранее вышел только на несколько минут. На статус основного он точно наработал. Потому что на 17-й минуте отличился вновь! Вдохновлённый переходом в «Реал» Думфрис шикарно прострелил, Бробби – подправил в падении.

Как вам голевое чутьё Брайана? Мален только перевёл на фланг Думфрису, а Бробби уже спуртанул из-за спины Хина. Пока тот стоял и наблюдал.

Фото: Кадры из трансляции

Самое интересное, что за 13 предыдущих матчей в сборной Бробби забил всего раз. А тут сразу настрелял дубль, ещё и мгновенный. Чемпионат мира пробудил в нём могучего зверя.

Дьёкереш – тоже молодец, трижды в первом тайме побеспокоил Вербрюггена. Однако тот не дрогнул, красиво прыгая по углам. За первую половину шведы били по воротам даже гораздо больше (9:5). До паузы на водопой они в основном оборонялись. Затем – осмелели. Разок всё-таки забили при вратарской ошибке на выходе. Но Лагербильке перед тем, как кивнуть головой после подачи со стандарта, залез плечом в офсайд.

Ещё бы шведам научиться на собственных ошибках. Едва завершился перерыв, Нидерланды положили ещё один гол-близнец. Вышедший на замену Саммервилл забрался в штрафную на дриблинге и отдал Думфрису. Прострел Дензела не успел замкнуть Бробби. Ну ничего страшного, на дальней штанге караулил Гакпо! 3:0!

Вскоре Коди показал, что умеет забивать не только так: на 54-й минуте легчайше ушёл вправо от Лагербильке и вонзил в ближний угол. Спасибо контратаке: за 15 секунд до этого Исак бездарно упустил мяч возле чужой штрафной, получив моментальное наказание.

Один гол Эланга с прекрасного проникающего паса Исака и тоже в контратаке отыграл. Тем не менее разгромного поражения Швеция не избежала (спасибо Вербрюггену). Более того, пропустила вновь: уже под конец матча Саммервиллу удался сочный выстрел с радиуса под левую штангу. После двух туров шведы устроились на веселейшую разность мячей 6:6. Нидерланды пока из группы официально не вышли. Но по факту уже могут готовиться к плей-офф.