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Нидерланды — Швеция — 5:1 — обзор матча 2-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: дубль Бробби, Гакпо, статистика, 20 июня

Феноменальный перформанс от Нидерландов на ЧМ-2026! Сокрушили конкурента пятью голами!
Георгий Илющенко
Нидерланды — Швеция — 5:1 — обзор матча 2-го тура
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Сразу два дубля в ворота сборной Швеции.

Швеция заслужила тонну комплиментов за разгромную победу в 1-м туре ЧМ-2026 (5:1). Но там-то в соперниках был Тунис. А теперь – злые и звёздные Нидерланды после ничьей с Японией и пропущенного гола на 88-й минуте (2:2). Здесь шведы уже не справились. Вот прямо совсем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

Первую пробоину команда Грэмма Поттера приняла уже на пятой минуте. Получилась она максимально простой: Гакпо с передачи на ход от Рейндерса забежал в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Бробби промахнуться просто не мог. Интересно, что начиналась атака с точного выноса от Вербрюггена и отыгрыша в одно касание… всё того же Бробби. Потом он рванул вперёд, а что было дальше – вы знаете.

Оцените тайминг. На табло – 4.48. Вербрюгген бьёт от ворот.

Фото: Кадр из трансляции

На табло – 4.51. Скидка Бробби.

Фото: Кадр из трансляции

На табло – 4.58. Удар Бробби. Прошло 10 секунд! Резво, правда?

Фото: Кадр из трансляции

И ведь нападающий «Сандерленда» шестью днями ранее вышел только на несколько минут. На статус основного он точно наработал. Потому что на 17-й минуте отличился вновь! Вдохновлённый переходом в «Реал» Думфрис шикарно прострелил, Бробби – подправил в падении.

Брайан Бробби Подробнее

Как вам голевое чутьё Брайана? Мален только перевёл на фланг Думфрису, а Бробби уже спуртанул из-за спины Хина. Пока тот стоял и наблюдал.

Фото: Кадры из трансляции

Самое интересное, что за 13 предыдущих матчей в сборной Бробби забил всего раз. А тут сразу настрелял дубль, ещё и мгновенный. Чемпионат мира пробудил в нём могучего зверя.

Реально крутой
Впервые в основе на ЧМ — и сразу дубль! Тащил в АПЛ и станет супербомбардиром Нидерландов?
Впервые в основе на ЧМ — и сразу дубль! Тащил в АПЛ и станет супербомбардиром Нидерландов?

Дьёкереш – тоже молодец, трижды в первом тайме побеспокоил Вербрюггена. Однако тот не дрогнул, красиво прыгая по углам. За первую половину шведы били по воротам даже гораздо больше (9:5). До паузы на водопой они в основном оборонялись. Затем – осмелели. Разок всё-таки забили при вратарской ошибке на выходе. Но Лагербильке перед тем, как кивнуть головой после подачи со стандарта, залез плечом в офсайд.

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Ещё бы шведам научиться на собственных ошибках. Едва завершился перерыв, Нидерланды положили ещё один гол-близнец. Вышедший на замену Саммервилл забрался в штрафную на дриблинге и отдал Думфрису. Прострел Дензела не успел замкнуть Бробби. Ну ничего страшного, на дальней штанге караулил Гакпо! 3:0!

Вскоре Коди показал, что умеет забивать не только так: на 54-й минуте легчайше ушёл вправо от Лагербильке и вонзил в ближний угол. Спасибо контратаке: за 15 секунд до этого Исак бездарно упустил мяч возле чужой штрафной, получив моментальное наказание.

Один гол Эланга с прекрасного проникающего паса Исака и тоже в контратаке отыграл. Тем не менее разгромного поражения Швеция не избежала (спасибо Вербрюггену). Более того, пропустила вновь: уже под конец матча Саммервиллу удался сочный выстрел с радиуса под левую штангу. После двух туров шведы устроились на веселейшую разность мячей 6:6. Нидерланды пока из группы официально не вышли. Но по факту уже могут готовиться к плей-офф.

Что там в турнирной таблице ЧМ-2026. Второй тур разгоняется
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