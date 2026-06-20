Впервые в основе на ЧМ — и сразу дубль! Тащил в АПЛ и станет супербомбардиром Нидерландов?

Бробби хотел «МЮ», а он вытянул «Сандерленд» в первые за 53 года еврокубки и «прибил» Швецию. Его брат — тоже на ЧМ, но в другой сборной.

Сборная Нидерландов разгромила Швецию 5:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ. И два гола положил форвард «Сандерленда» Брайан Бробби. Нападающий – определённо герой дня, давайте познакомимся с ним поближе.

Брайан Бробби – широко известный в узких кругах футболист. Воспитанник «Аякса», которому, как и многим другим, прочили большое будущее и моментальный взлёт в топ-клубе. Трамплином туда должен был стать «РБ Лейпциг», в 2021-м бесплатно подписавший парня, на которого в определённый момент не оказалось покупателей.

В Амстердаме Бробби не то чтобы сиял, однако назвать его неудачей «Аякса» язык не повернётся. Брайану сейчас-то всего 23 года, а уже до отъезда в Германию в 2021-м не было и 20. Возможно, именно поэтому там вообще не получилось – 14 матчей без голов, полное разочарование и возврат в Нидерланды.

Брайан Бробби в «РБ Лейпциг» Фото: Boris Streubel/Getty Images

Причём родной клуб реально спас карьеру воспитаннику: сначала взял в аренду спустя год мучений в Бундеслиге, а потом ещё и выкупил за € 16,35 млн. И было почему: во второй раз Бробби отплатил «Аяксу» сполна. Общая статистика солидная – 56+24 в 163 встречах. Не зря потратились, получается?

Обычно мы привыкли, что нидерландские клубы с большой выгодой продают своих футболистов в топ-лиги. В случае с Бробби всё снова не так: «Сандерленд» забрал его перед прошлым сезоном всего-то за € 20 млн. Для клуба АПЛ это не то что не деньги – в Англии такие суммы фактически в ходе трансферного окна не особо считают.

Брайан Бробби в «Сандерленде» Фото: George Wood/Getty Images

Тем лучше для Брайана. В первый раз он провалил большой вызов, а тут отправился в клуб, вернувшийся в АПЛ. То есть внимание к футболисту точно не окажется пристальным, да и шанс на ошибку, скорее всего, будет. Начинал в Англии, кстати, Бробби как запасной нападающий: менял, как правило, Вильсона Изидора. И это работало: за первые полгода в АПЛ форвард все свои результативные действия (2+1) оформил после выхода на замену.

А вот в 2026-м ситуация изменилась. Бробби стал котироваться как основная ударная сила «Сандерленда». Результативность подросла: три гола в январе и два – весной. Надо сказать, что забивал Брайан важные голы: ничьи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», победы над «Борнмутом», «Кристал Пэлас», «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Только раз команда проиграла с голом Бробби – «Вест Хэму».

Бробби был хорош голами и полезен в целом – игра в атаке «Сандерленда» с ним в составе смотрелась структурно. В том числе благодаря усилиям Брайана клуб впервые за 53 года пробился в еврокубки. Своими голами форвард принёс команде 14 очков.

Брайан Бробби на ЧМ-2026 Фото: Molly Darlington/Getty Images

А если учитывать, что у Нидерландов сейчас нет чудо-таргетмена на острие атаки, Бробби, естественно, поехал со сборной Нидерландов на чемпионат мира. В национальной команде у него никогда не было постоянного места в основе – до турнира в США, Канаду и Мексику он сыграл за сборную 12 раз и вышел с первых минут лишь трижды. А забил всего раз – Боснии и Герцеговине в отборе на ЧМ.

На Японию Рональд Куман выпустил в основе Дониэлла Малена – и тот вообще ничего не показал. А Бробби довольствовался пятью минутами в концовке, а Нидерланды почти сразу же потеряли преимущество и позволили сопернику отыграться с 0:2. Со Швецией форвард вышел в основе – и за 17 минут оформил дубль.

БРОББИ С БРАТОМ ДЕРРИКОМ ЛЮККАССЕНОМ Фото: Из личного архива Бробби

Из необычного: у Бробби есть брат по матери – Деррик Люккассен. Собственно, поэтому у футболистов и разные фамилии. Второй играет за «Пафос» и вообще не должен был ехать на ЧМ, но Александер Джику получил травму в сборной Ганы прямо перед началом турнира, и Деррика довызвали вместо защитника «Спартака».

По слухам, Бробби уже интересуется «Бавария». Ещё парочка голов на ЧМ-2026, особенно в плей-офф, и можно снова попробовать свои силы в чемпионате Германии.