Камбэк Германии на 90+4-й! Джокер сборной сделал дубль и стал самым полезным на ЧМ!

Команда Нагельсмана уже в плей-офф! Ундав вышел на замену с Кот-д'Ивуаром при 0:1 и вырвал для немцев победу.

Сборная Германии одержала вторую победу на ЧМ-2026, одолев Кот-д’Ивуар. Не совсем заслуженную по игре. Но ивуарийцы оставили без «сухаря» голкипера немцев Нойера, проведшего рекордный для вратарей 21-й матч на чемпионатах мира (Мануэль превзошёл достижение француза Уго Льориса).

Германии потребовалось всего 12 секунд, чтобы нанести первый удар по воротам – это сделал Хаверц. В дебюте игры немцы владели заметным преимуществом, а ивуарийцы оборонялись 4-3-3 в среднем и низком блоках. Впрочем, вскоре команда Эмерса Фаэ выравняла игру, смогла взять мяч под контроль. Уже не терялась под прессингом соперника, разве что 20-летний талант «Трабзонспора» Инао Улаи не сразу адаптировался к предложенной немцами интенсивности, затягивал с принятием решений и пару раз потерял мяч в центре поля – одна из ошибок привела ко второму опасному удару Хаверца. Голкипер Фофана не без труда поймал отскочивший от земли мяч.

После 10 минут встречи впервые пробили и ивуарийцы. Диоманд подготовил момент для Бонни. Трансферная цель «Ливерпуля» и «ПСЖ» снова пытался брать игру на себя и крутить позвонки своим оппонентам, но против Киммиха и страховавших его партнёров Яну было не так просто, как против эквадорской звезды Инкапье. Тем не менее на исходе получаса Диоманд сделал гол сборной Кот-д’Ивуара. Левый вингер сумел оторваться от опекуна и прострелить в центр штрафной на Диалло. Удар игрока «Манчестер Юнайтед» заблокировал Браун, а вот Кессье преуспел на добивании. Действия сборной Германии в защите в этом эпизоде – ниже всякой критики.

Франк Кессье празднует гол Фото: Michael Reaves/Getty Images

Команда Юлиана Нагельсмана ещё при счёте 0:0 забила после углового, однако гол Павловича отменили. Парагвайский судья Бенитес посчитал, что хавбек, пойдя в воздушное единоборство, сфолил на Фофана. Кроме того, немцы организовали несколько хороших быстрых атак благодаря рывкам вперёд будущего новичка «Баварии» Брауна. Пропустив, сборная Германии поддавила – и до перерыва ещё раз забила с нарушением. Гол Хаверца не был засчитан, поскольку Мусиала совершил очевидный фол на Коссуну. В остальном Кот-д’Ивуар успешно ломал то, что строила сборная Германии. В первом тайме фаворит наиграл лишь на 0,63 по xG, уступив по этому показателю африканским «слонам» (0,75).

Ко всем неприятностям для Нагельсмана добавилась травма Шлоттербека. Центральный защитник получил повреждение голеностопа в начале встречи, однако дотерпел до перерыва и затем уступил место на поле Рюдигеру. А игра во второй половине по-прежнему шла по плану Фаэ. Физически сильные, уверенные в своих качествах ивуарийцы не давали немцам задавить себя ни в единоборствах, ни быстрыми комбинациями. Напротив, это Кот-д’Ивуар контролировал мяч, смело атаковал. У сборной Германии были большие проблемы с возвратом мяча.

Нагельсман попытался оживить увядшую полузащиту тройной заменой на исходе часа матча. В нападение отправил свежего Ундава, который составил пару с Хаверцем. Эти перестановки увеличили интенсивность игры сборной Германии. И в середине тайма умница Ундав сравнял счёт. Ну почему же Нагельсман не ставит его в основу?! Форвард «Штутгарта» гениально развернул атаку пасом на третьего в правый полуфланг и побежал в штрафную Фофана под кросс Амири. Там Ундав опередил защитника – забил фактически с линии вратарской.

В концовке победить мог кто угодно – футбол был обоюдоострым. Хотя чувствовалось, что соперники в общем-то не возражают против ничьей. У команды Нагельсмана хорошие шансы загубили Браун и Амири, но на 90+4-й минуте сборная Германии всё-таки вырвала победу. Нмеча в позиционной атаке выдал шикарный проникающий пас, а Ундав решил эпизод двумя касаниями – развернулся с висевшим на плечах защитником и неотразимо пробил. Избежал офсайда из-за глубокой позиции Конана и забил свой третий гол на ЧМ-2026 (стал одним из лидеров гонки бомбардиров и самым полезным футболистом турнира – оформил 3+2 за 56 минут). В этом матче не сверкнули главные креативщики бундестим Вирц и Мусиала, сделавшие всего по одному пасу под удар, тем не менее у немцев нашёлся другой герой.

В 3-м туре (25 июня) Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д’Ивуар – с Кюрасао.