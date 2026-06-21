Кюрасао с Адвокатом удивило на ЧМ! Остановили одну из лучших команд Южной Америки!

Сборная Кюрасао набрала первое в своей истории очко на чемпионатах мира. Команда Дика Адвоката сыграла вничью с Эквадором, который финишировал вторым после Аргентины в отборочном цикле ЧМ-2026 в Южной Америке. Эквадорцы не смогли забить островитянам, пропустившим семь мячей в 1-м туре от Германии.

Сегодня Адвокат отказался от тактической схемы 4-4-2 с «ромбом» в центре поля, которую использовал в матче с Германией, и сделал ставку на более осторожные 5-4-1 (5-2-2-1). В начале встречи верхняя пятёрка пыталась прессинговать тройку центральных защитников и двух опорников Эквадора. Несмотря на насыщенную оборону, сборная Кюрасао едва не пропустила быстрый гол уже на третьей минуте. Кайседо вырезал чудесную длинную передачу за спины из глубины и форвард-капитан эквадорцев Валенсия убежал один на один (Обиспо задержался – сломал линию офсайда), но голкипер ФК «Майами» Ром совершил один из самых крутых сейвов чемпионата мира. Повезло и с отскоком – мяч от рук вратаря отлетел в перекладину.

Хотя сборная Эквадора владела мячом приблизительно 75% времени, команда Адвоката выстреливала опасными контратаками. Одна из них завершилась выпадом «три в два», который испортил плохим пасом Чонг. Вообще, этот атакующий хавбек, пожалуй, самый известный футболист в составе Кюрасао, поигравший даже за «Манчестер Юнайтед», многовато суетился. У эквадорцев же ушла четверть часа на то, чтобы вместе с мячом забрать и территорию. В позиционном наступлении команда Себастьяна Беккасесе снова отыскала на убойной позиции Валенсию, вскрыв оборону соперника стенкой на третьего на левом фланге и кроссом. Экс-нападающий «Вест Хэма» и «Эвертона» бил с нескольких метров – загубил хороший шанс. Попал прямо в Рома.

Элой Ром Фото: Francois Nel/Getty Images

Первый тайм если и не порадовал Адвоката, то как минимум не разочаровал. Не было даже намёка на то, что Кюрасао ждёт разгром, как в матче с Германией. Пусть команда экс-тренера «Зенита» и сборной России уступала как по ударам (5:8), так по и xG (0,20 против 1,10), и ни разу не попала в створ ворот Галиндеса, выглядели островитяне для дебютанта чемпионатов мира очень достойно.

В перерыве тренер Эквадора выпустил ещё одного форварда вместо опорного полузащитника. Для команды Беккасесе ничья с Кюрасао была сродни поражению после неудачи в 1-м туре с Кот-д’Ивуаром (0:1). Южноамериканцы максимально надавили со старта второй половины. На исходе часа матча почти забили после углового (Ром опять оказался слишком крепким для эквадорцев – включил режим осьминога), но каким же сумасшедшим получился ответный выпад Кюрасао! В одной атаке островитяне создали три момента и нанесли два удара в створ. Сборная Эквадора отбивалась в панике.

К середине тайма команда Адвоката заметно подсела, тем не менее нидерландский тренер не спешил с заменами. Эквадорцы стали раз за разом выигрывать воздух в чужой штрафной, причём не только на стандартах. Однако Ром тащил всё! Лишь за 20 минут до конца Дик решился на перестановки – добавил сразу три пары свежих ног. К тому времени в статистике голкипера сборной Кюрасао было уже 11 (!) сейвов, а всего их к финальному свистку набралось 15. Столько не делал ещё никто на ЧМ-2026. Правда, в большинстве случаев эквадорцы стреляли туда, где и стоял Элой.

В концовке оставался только один вопрос – удержит ли сборная Кюрасао нулевую ничью. Контригра у команды Адвоката окончательно пропала. Сборная Эквадора завершила матч с 27 ударами против 10 у островитян (в створ – 15:3) и с мощным показателем xG – 3,05. Лучший шанс забить победный гол был у Пресиадо. Защитник внезапно решил пробить оттуда, откуда обычно подают, и попал в перекладину. А в компенсированное время Леандро Бакуна едва не срезал мяч в собственные ворота. Сборной Кюрасао улыбнулась фортуна – и сенсация состоялась.

В 3-м туре (25 июня) команда Адвоката попробует победить Кот-д’Ивуар и выйти из группы. А Эквадору жизненно необходимо обыгрывать Германию.