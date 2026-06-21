Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой

Мексика приняла исторический матч — именно там состоялась 1000-я игра в истории чемпионатов мира. Встреча очень порадовала болельщиков японской команды.

Сборная Туниса стартовала на турнире с оглушительного поражения — 1:5. Многочисленные «привозы» во встрече со шведами привели к тренерскому увольнению. Сабри Лямуши отправили домой, а на его место назначили Эрве Ренара. На прошлом чемпионате мира команда этого тренера прихлопнула будущего победителя турнира. Тогда Саудовская Аравия одолела Аргентину (2:1), однако впоследствии не вышла из группы.

Японцы в 1-м туре проявили характер. Они дважды уступали в счёте Нидерландам, но в итоге набрали одно очко благодаря голу на 89-й минуте. Тунис оказался в очень тяжёлом положении — поражение во встрече с японцами привело бы к вылету с чемпионата мира. Одна из причин смены главного тренера — попытка встряхнуть команду. Но в случае с Тунисом этот трюк не сработал.

Прошло всего четыре минуты со стартового свистка, как африканской сборной пришлось ставить мяч на центр поля. Гол сделали те, кто забивал за Японию в первом матче. На этот раз Кэито Накамура прострелил, а Даити Камада (именно он принёс ничью во встрече с Нидерландами) пяткой переправил мяч в ворота. Очень эффектно! На повторе показалось, что японец даже не видел мяча в момент удара, поскольку вёл единоборство с соперником.

Даити Камада празднует первый гол в матче Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Взбодрил ли этот гол Тунис? Вообще нет. Спустя несколько минут Аясэ Уэда легко ушёл от Монтассара Тальби, но его прострел на гол в отчаянном подкате прервал Дилан Бронн. Одетый в белоснежную рубашку Ренар кричал в сторону своих футболистов, словно бы говоря: просыпайтесь! Кажется, он понимал, что этот челлендж ему не пройти.

На 11-й минуте только мастерство голкипера Аймена Дамена спасло Тунис от второго пропущенного мяча. Да, африканцы отбились на угловом, однако первым на подборе оказался Уэда. Аясэ бил низом, но Дамен каким-то чудом остановил мяч на линии ворот. Бездушная система показала, что японцам не хватило буквально миллиметров.

Фото: Кадр из трансляции

Но каким бы крутым не был Дамен, и он не спас команду после дальнего удара Уэды на 31-й минуте. Если никто не встречает, почему не пробить из-за пределов штрафной площади. Видимо, такая мысль пришла в голову японскому футболисту. Он расчехлил «пушку» — мяч миновал перчатку Дамена и влетел в дальний угол. Тунис стал ещё ближе к вылету с чемпионата мира.

Кстати, на матче работала судейская бригада Иштвана Ковача. В резюме румына есть финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Но встреча с участием Туниса и Японии — его дебютная работа на чемпионате мира. Ковач и его помощники вышли на поле в специальной форме с золотыми полосками на плечах. Этот комплект был специально подготовлен к 1000-му матчу в истории чемпионатов мира. Да и у футболистов на форме красовался патч, подготовленный к историческому событию. Нашивка с цифрой 1000 располагалась на рукавах игроков.

Иштван Ковач в специальном комплекте формы Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ренар сделал пару замен в перерыве, и Тунис даже активно провёл первые минуты второго тайма. Впрочем, больших проблем у японцев не было. А в середине второй половины азиаты в третий раз наказали соперника. Они в два паса разрезали оборону сборной Туниса, и Дзюня (не Дзюба) Ито спокойно реализовал выход один на один с голкипером. Уэда приплюсовал к забитому мячу голевой пас. Будь сборная Туниса боксёром, её секунданты уже выбросили бы полотенце.

Но японцы на этом не остановились. Да и зачем это делать, если соперник сам ошибается на своей половине поля? Очередной «привоз» завершился тем, что Уэда оформил дубль. Азиатский футболист головой по красивой траектории направил мяч в дальний угол. Ни вратарь, ни защитники сборной Туниса на ленточке не спасли. Вопрос к африканской команде: а стоило ли вообще менять тренера после первого матча?

Япония набрала четыре очка и догнала Нидерланды в группе. А вот для команды Туниса заключительный матч уже не играет никакой роли. Африканская сборная досрочно лишилась шансов на выход в 1/16 финала. Она наверняка попадёт в разнообразные рейтинги разочарований группового этапа вместе с Турцией.