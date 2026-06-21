Защитник в «Спартак», новый клуб Каземиро, «Реал» и топ с ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа

Чемпионат мира – не повод не следить за трансферными новостями. Их по традиции достаточно много. Но если у вас мало времени, то мы для вашего удобства собираем всё в один текст. Подсвечиваем главные сделки и слухи за прошедшие сутки. Кого хочет купить «Реал»? Кем интересуется «Спартак»? Кто окажется в одной команде с Месси?

Главные состоявшиеся трансферы

«Акрон» расстался сразу с тремя игроками

Сохранивший с большим трудом место в РПЛ «Акрон» продолжает чистку. Ранее состав тольяттинского клуба покинули голкипер Сергей Волков и легионер Ифет Джаковац. 20 июня «Акрон» объявил об уходе сразу трёх футболистов. Двое из них — вратарь Александр Васютин и полузащитник Константин Марадишвили — ушли в связи с окончанием срока контракта. В минувшем сезоне первый провёл на поле всего 450 минут, второй — 1048. Легионер Боян Димоски отправился на родину — его забрал северомакедонский клуб «Шкендия». Защитник оказался в «Акроне» в 2023 году и провёл с того момента 42 матча во всех турнирах.

«Урал» укрепил состав защитником с опытом игры в РПЛ

Дмитрий Тихий и Григорий Иванов Фото: ФК «Урал»

Клуб из Екатеринбурга снова провалил план по возвращению в РПЛ. В межсезонье «Урал» назначил Сергея Юрана на пост главного тренера, продлил контракт с Силвие Бегичем и переманил к себе Хорена Байрамяна. Теперь же состав команды пополнил защитник, у которого 79 встреч в РПЛ. Дмитрий Тихий прекрасно знаком Юрану. Он играл под руководством этого тренера в «Химках», «Пари НН» и турецком «Серик Беледиеспор». Очевидно, что приход 33-летнего защитника — под Юрана. Оправдает ли себя этот шаг?

Главные трансферные слухи дня

Новый одноклубник для Месси

Ещё один участник чемпионата мира нашёл себе новую команду. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Интер Майами» достиг устной договорённости с полузащитником Каземиро. 160 матчей, 26 голов — статистика бразильца в составе «Манчестер Юнайтед» (играл там с 2022 года). 34-летний футболист прилично провёл сезон-2025/2026, но покинул Англию в связи истечением контракта. Пятикратный победитель Лиги чемпионов хочет играть в одной команде с Лионелем Месси. По данным Романо, все детали сделки урегулированы – есть классическое «хирвигоу». Осталось только подписать контракт и объявить о переходе.

«Реалу» интересен талантливый игрок сборной Марокко

Полузащитник сборной Марокко Айюб Буадди привлёк внимание игрой на чемпионате мира. По информации AS, скауты «Реала» посетили матч африканской сборной во 2-м туре группового этапа с шотландцами (1:0). Их цель — просмотр юного Буадди. Парню всего 18 лет, а он уже отыграл почти сотню матчей за «Лилль». К слову, французский клуб оценивает таланта в € 70 млн. Заплатит ли «Реал» такие деньги? Ещё на Айюба претендуют «Арсенал», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Сам марокканец, если верить Sky Sports, отдаёт предпочтение клубу из столицы Франции.

«Спартак» нацелился на защитника «Севильи»

Судя по всему, «Спартаку» очень нужен защитник Кике Салас из «Севильи». Ficherio сообщает, что российский клуб предложил игроку серьёзную прибавку к зарплате. Красно-белые готовы платить в четыре раза больше, чем Салас получает в «Севилье». Испанской команде предлагают компенсацию в размере € 10 млн. «Спартак» рассчитывал купить Саласа ещё прошлым летом, однако тогда «Севилья» отклонила предложение в размере € 5 млн. Ещё € 2 млн были прописаны в виде бонусов. Саласу 24 года. Почти всю профессиональную карьеру провёл в форме «Севильи». В начале 2023 года съездил в аренду в «Тенерифе», где отбегал всего семь матчей.

«Реал» сделал заявление по Олисе

Майкл Олисе в составе сборной Франции на ЧМ-2026 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Мадридский клуб выпустил заявление, в котором сообщил об отсутствии каких-либо контактов с Майклом Олисе из «Баварии». Там сказано, что информация о переговорах с французом — спекуляции со стороны СМИ. Любопытно, что перед этим Фабрицио Романо написал, что Майкл остаётся главной трансферной мечтой «Реала». Издание Mundo Deportivo считает, что мадридский клуб умышленно выпустил заявление, чтобы избежать дисциплинарных санкций. Поскольку у Олисе есть долгосрочный контракт с «Баварией», у «Реала» нет права вести переговоры с игроком до того, пока он письменно не уведомит об этом мюнхенский клуб.

«Тоттенхэм» готов потратить серьёзные деньги на укрепление средней линии

«Тоттенхэм» очень активен на трансферном рынке. Логичный шаг после провального прошлого сезона (речь о выступлении в АПЛ). Обратимся к данным Романо. Инсайдер отметил, что «Тоттенхэм» сделал стартовое предложение по Сандро Тонали в размере € 86 млн, но «Ньюкасл» ответил отказом. Впрочем, стороны продолжают переговоры. В этом трансфере лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. Кстати, на Тонали также претендует «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» хочет получить больше € 100 млн. За ситуацией следит и «Арсенал».

Матеуш Фернандеш Фото: Richard Pelham/Getty Images

Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма» — ещё один вариант для усиления состава «Тоттенхэма» (информация от журналиста Дэвида Орнштейна). Любопытно, что и этот футболист нужен Де Дзерби. С другой стороны, на Фернандеша также претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее AS сообщал, что «Вест Хэм» оценивает 21-летнего игрока в € 92 млн.

«Реал» и «Барселона» включились в борьбу за игрока сборной Германии

Грандам испанского футбола интересен полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча. Сейчас 25-летний футболист играет на чемпионате мира за сборную Германии. «Реал» и «Барселона» уверены, что Нмеча вступает в самый продуктивный период карьеры. По данным TEAMtalk, топовые клубы Испании хотели бы заполучить Феликса уже в нынешнее трансферное окно. Сделку оценивают в € 60 млн. В прошедшем сезоне полузащитник забил пять мячей в 42 встречах за «Боруссию». А ещё Нмеча отметился голом на ЧМ-2026 — открыл счёт в матче с Кюрасао (7:1).

Одной строкой

Фабрицио Романо: «Наполи» проявляет интерес к 21-летнему вингеру Анану Халаили, который представляет бельгийский «Юнион». В прошедшем сезоне он забил шесть мячей в 52 матчах;

Фабрицио Романо: «Реал» пока не вёл переговоров с «Челси» по Энцо Фернандесу. Полузащитник входит в шорт-лист испанской команды, но ей необходимо продать кого-то из своих футболистов;

Фабрицио Романо: футболист сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл интересен «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Сам игрок готов покинуть «Вест Хэм»;

Джанлука Ди Марцио: «Лион» включился в борьбу за нападающего «Ювентуса» Луа Опенда;

Sky Sports: «Наполи» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу голкипера Гульельмо Викарио;

La Gazzetta dello Sport: Николо Дзаньоло может перейти в «Лацио» из-за конфликта с «Удинезе»;