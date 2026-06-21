«Россию здесь очень любят и уважают». Приключения русского болельщика на ЧМ-2026 в Америке

Чемпионат мира — 2026 — в самом разгаре. И хотя наша сборная не представлена на турнире, российские болельщики всё равно встречаются в Северной Америке. С одним из них связался «Чемпионат». Дмитрий Прусов поведал нам об атмосфере в мексиканской части турнира, отношении к российскому флагу и людям, а также поделился болью о невероятных ценах.

Чем чемпионат мира в России лучше нынешнего

— Для таких людей, как мы, а мы — футбольные фаны — это долгожданный праздник. Каждые четыре года ждём эту атмосферу. Я пребываю в Мексике. Мы тут большим коллективом, нас больше 30 человек. Примерно половина людей перемещается в США и Канаду. Я без виз, поэтому только в Мексике нахожусь. Мексиканцы фантастически любят футбол. Если говорить конкретно про Мехико, есть ощущение, что в центральных районах практически 90% людей ходят в мексиканских футболках. Это добавляет колорита.

Дмитрий Прусов с сербскими болельщиками Фото: из личного архива Дмитрия Прусова

Правда, организационно Мексика не успела подготовиться так, как это сделала Россия в 2018 году. Доходит до забавного. Главная фан-зона на площади не была готова за день до матча открытия. Это плюс нашей стране, как мы подготовились на нашем чемпионате мира. При этом всё равно ощущается праздничная атмосфера. К туристам относятся лояльно. Мы ехали в Мексику с небольшим напряжением, в ожидании криминала, каких-то наркокартелей. Так как мы ведём себя аккуратно и не заезжаем в неблагополучные районы, всё хорошо. Питание и рестораны здесь просто отличные! В Мексике очень доступные цены. Даже билеты на внутренние перелёты — из Мехико в Гвадалахару или Монтеррей — стоили всего 1500 рублей.

В Монтерее были на матче Швеция — Тунис. Европейских болельщиков гораздо меньше, чем латиносов. Когда играли Колумбия с Узбекистаном, было просто поразительно — весь стадион жёлтый! Радовали болельщики, а особенно болельщицы (смеётся). Такие красотки, как на подбор.

Дмитрий Прусов с болельщицами Фото: из личного архива Дмитрия Прусова

Поддержали Узбекистан. В целом мы очень довольны. У нас обширная программа. После Канкуна отправимся в Гвадалахару — на матч Колумбия — ДР Конго. Может быть, ещё попадём в Мехико на игру Мексики с Чехией. Но будет непросто: билетов нет. Матчи домашней команды пользуются огромным спросом у местных.

Дмитрий Прусов перед стадионом Фото: из личного архива Дмитрия Прусова

Что с ценами на ЧМ-2026

— Цены на билеты просто запредельные. Это рекорд ценообразования чемпионатов мира. Например, самый дешёвый билет на матч открытия стоил $ 1400. Люди шли, утешая себя, что живём один раз. За эти деньги можно купить плазму 100 дюймов диагональю и смотреть её с друзьями неделю (смеётся). Однако ничего не остановило — сходили на открытие. На остальные встречи цены варьируются по-разному. Есть по $ 200-250. Билеты третьей категории стоят по $ 400. На вторичном рынке цены взлетают до $ 800. Это я говорю про Мексику.

Из США отзывы, что пёстро и очень контрастно. На каких-то стадионах пиво по $ 25, а на каких-то — по $ 8. Конечно, в США гораздо дороже проводить время. Отзывы оттуда, что всё дороже раза в три, чем в Мексике. Непривычно для нас. Пицца там стоит по $ 30, парковка — 400 баксов. То есть нужно заплатить такие деньги, чтобы поставить машину у стадиона. Любопытное ценообразование.

Дмитрий Прусов со шведскими болельщиками Фото: из личного архива Дмитрия Прусова

Как в Мексике относятся к россиянам

— Отношение к нам — полный восторг! Русских в Мексике невероятно любят. Для мексиканцев русские — как братья. Каждый раз они подходят к россиянам и просят сфотографироваться: «Ruso, Ruso!» У них осталось очень много добрых воспоминаний с чемпионата мира в России. Периодически встречаем мексиканцев, которые подтверждают, что были на нашем турнире. Есть одна семья, которая была в Москве, — случайно столкнулись с ними и на протяжении прошедших восьми лет поддерживали отношения. Пригласили нас в гости — очень богатая мексиканская семья. Весёлые ребята!

Что касается российского флага, никаких вопросов не было. Мы ходили с флагом постоянно. Перед стадионом останавливались — к нам подходили и фотографировались ребята из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, даже из Абхазии парень был. Несколько российских туристов встречали одиночками. Парой люди отдыхают, или кто-то полетел в одиночку. Наверное, только у нас тут такая большая группировка — больше 30 человек. Организованно прилетели через Стамбул. Большинство до сих пор находится здесь. Россию очень уважают, любят, помнят и вспоминают наш чемпионат мира.

Российские болельщики в Мексике Фото: из личного архива Дмитрия Прусова

Я с собой привёз несколько брелков, значков с нашего чемпионата мира — это очень трогает мексиканцев. Они мгновенно вешают на грудь эти значки, радуются. Для них это прямо большой подарок! Очень надеюсь, что это последний чемпионат мира, который прошёл без нашей команды и российских массовых болельщиков. Это праздник, который без России не должен проходить. Мы должны быть на нём всегда!