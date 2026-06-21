Вратарь Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам! Месси не зря менялся с ним формой

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Эквадора и Кюрасао не впечатляла интригой. Особенно после того, как дебютанты разгромно уступили в первой игре Германии (1:7). Эквадор был обязан легко побеждать. Но нет! Сборная Кюрасао сенсационно удержала ничью и набрала первое очко на чемпионатах мира, а главным героем стал вратарь команды Элой Ром. Он совершил 15 (!) сейвов. Opta сообщила, что это лучший показатель среди всех вратарей с 1966 года в матче ЧМ, в котором не оказалось дополнительного времени (13 было у вратаря сборной Перу Рамона Кироги ещё в 1978 году – в игре с Нидерландами).

Да, до рекорда Тима Ховарда (16 сейвов в матче США с Бельгией на ЧМ-2014) Ром не добрался. Однако американец установил достижение с учётом экстра-таймов. Так что без учёта дополнительного времени король – именно Ром! Естественно, Элоя признали лучшим игроком встречи с Эквадором. А мы рассказываем чуть подробнее о 37-летнем вратаре.

Ром – классический представитель сборной Кюрасао, родившийся в Нидерландах (в Неймегене). Напомним, страна входит в нидерландское королевство, а ранее находилась в составе Нидерландских Антильских островов (до реорганизации автономии в 2010 году). Элой воспитывался в системах клубов СКЕ, «НЕК Неймеген», «Юнион» и «Витесс». И за последний он дебютировал во взрослом футболе, где провёл целых девять лет (2008-2017). Кстати, вместе с «Витессом» вратарь выиграл первый в истории клуба Кубок Нидерландов в 2017 году.

ЭЛОЙ РОМ В «ВИТЕССЕ» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Далее Ром заглянул на два сезона в ПСВ (стал чемпионом в 2018-м), после чего на четыре года отправился в американский «Коламбус Крю» (также взял золото в 2020-м). В 2023-м он вернулся в родной «Витесс», в 2024-м перебрался в бельгийский «Серкль Брюгге». А с 2026 года выступает за клуб «Майами»: нет, не вместе с Лионелем Месси. Команда Элоя играет в чемпионате USL (местный аналог российской Первой лиги или английского Чемпионшипа). Правда, без возможности выхода в МЛС. Насыщенная карьера сразу с двумя национальными титулами!

На уровне сборных Ром спокойно мог представлять Нидерланды. Он даже дебютировал за молодёжную сборную U20 в матче со Словенией в 2010 году. Однако вызовов в основную команду Нидерландов голкипер не получал. Зато в 2015 году ему позвонил Патрик Клюйверт, тренировавший тогда сборную Кюрасао. Экс-форвард нидерландской команды (тоже связан с островом по линии матери) убедил Рома принять предложение.

«Главная причина, по которой я выбрал игру за Кюрасао, в том, что я мечтал попасть на чемпионат мира с Кюрасао. В детстве мы ездили туда на каникулы, чтобы навестить семью», – рассказал Элой в интервью официальному сайту ФИФА.

Успехи не заставили ждать: уже в 2017 году сборная Кюрасао взяла Карибский кубок, в финале разобравшись с Ямайкой (2:1). А в 2019-м команда дошла до четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ (главный турнир Северной и Центральной Америки среди сборных). На том турнире Ром также совершил 15 сейвов во встрече с Гондурасом, что помогло Кюрасао оказаться в плей-офф.

Сейчас на счету Элоя уже 72 встречи за национальную команду. Это рекорд Кюрасао наравне с полузащитником Леандро Бакуной. Хотя Transfermarkt всё равно оценивает Рома в скромные € 150 тыс. Зато после шикарного выступления с Эквадором вратаря оценили простые болельщики. В соцсетях число подписчиков 37-летнего голкипера выросло до солидных 820 тыс.

ЭЛОЙ РОМ И ЛЕО МЕССИ Фото: Daniel Jayo/Getty Images

А в 2023 году Ром получил, наверное, максимальную степень уважения. Он обменялся футболками с самим… Лео Месси! Да-да! Как так вышло? Сборная Кюрасао провела товарищеский матч с Аргентиной, но уступила со счётом 0:7. Месси оформил хет-трик, однако Элой сделал несколько крутых сейвов.

Элой Ром вратарь сборной Кюрасао «Все хотят футболку Месси, поэтому я потерял всякую надежду ещё до матча. Наш капитан Куко Мартина сказал перед игрой, что хочет майку Лео. Тогда я подумал, что смогу обменяться футболками с голкипером Эмилиано Мартинесом. Это вратарь мирового класса, так что я забыл о Месси. В первом тайме я отразил несколько ударов Лео. А в перерыве, направляясь в раздевалку, оглянулся и увидел его рядом с собой. Воспользовался случаем и спросил, мог бы он обменяться футболками после матча. Он ответил, что мы без проблем сделаем это. Я всё думал: «Должно быть, он сказал это всем, потому что все его просят». Так что, честно говоря, я всё равно ничего не ожидал».

Теперь наверняка появится намного больше претендентов, желающих заполучить вратарскую форму Рома.