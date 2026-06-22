Самое лицемерное выражение ЧМ-2026

Давайте больше не говорить «пауза на водопой». Григорий Телингатер — о том, как лишние перерывы ощущаются на стадионах чемпионатов мира.

На этом чемпионате мира ввели целую пачку новых правил. Есть в том числе спорные – тут отдельный привет удалённому Альмирону. Однако дело даже не в этом случае. Может, перегибают с жёсткостью, но по крайней мере нет попытки подменить понятия. В отличие от так называемой hydration break («паузы на водопой»).

Я сходил на матч в Филадельфии, где Бразилия прошлась по Гаити. Игра начиналась, когда уже темнело. Никакого солнца и близко. Максимальная температура за весь день – 28℃. Вечером, понятное дело, меньше. Облачно, но в целом отличные условия для игры в футбол. Однако пауза на водопой всё равно случилась дважды по расписанию – в середине первого и второго тайма.

Пауза в матче в Бразилия — Гаити — 3:0 Фото: FIFA via Getty Images

До этого я был в Хьюстоне на встрече Германии и Кюрасао. На протяжении всей игры – также 0 солнца. Просто потому, что крыша закрыта. ФИФА ясно дала понять: погода не имеет значения. Пусть хоть дождь будет идти все 90 минут – пауза на водопой никуда не денется. Просто потому, что есть договорённость про показ рекламы в трансляциях. И тут возникает вопрос: что является реальной причиной пауз в игре? Кажется, ответ очевиден не только для тренеров.

Юрген Клопп футбольный тренер «Футбол захватывают управленцы, окопавшиеся в офисах с кондиционированным воздухом. Паузы для восполнения водного баланса преподносились как мера для защиты благополучия игроков — благородная инициатива в условиях жары. Но на деле это не что иное, как позолоченная клетка, построенная ради спонсоров. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует превратиться в фоновую музыку для рекламного шоу».

Пора бы уже называть вещи своими именами, а не следовать за лицемерной формулировкой от ФИФА. Это именно рекламные паузы – вот единственное логичное название этих перерывов, а не то, что появляется на табло и в трансляции матчей. Интересно, что сейчас особенно популярна тема тактических тайм-аутов. IFAB борется с тем, чтобы команды брали паузы и тренеры общались с игроками. Однако новые правила это не блокируют, а, наоборот, провоцируют.

Тренер Хон Мён Бо общается с игроками Южной Кореи Фото: David Ramos/Getty Images

Причём УЕФА уже объявил, что не будет перенимать этот опыт под Евро-2028. Там обязательных рекламных пауз не будет. Все понимают, что это делается под трансляции в США. Едва ли сюда стоит добавлять Мексику и Канаду. Они вряд ли смогли бы пропихнуть изменение правил футбола. После вручения ФИФА Премии мира стало понятнее, кто под кого подстраивается.

На самом деле, реакция на рекламную паузу могла быть лояльнее. Стоило просто сказать, как есть на самом деле, а не прятаться за водный баланс футболистов. Тогда было бы проще выделять объективные плюсы нововведения. А это не только доходы от рекламы. Я видел, что происходит на трибунах во время паузы.

Болельщиков развлекают как только могут: музыку подбирают точечно под фанатов, взаимодействуют с публикой за счёт мониторов и даже делают выступление чирлидерш. Последнее не вызывает особого отклика, но что-что, а развлекать в США умеют. И нужно ещё учитывать такие простые человеческие потребности, как поход в туалет. Многие это делают как раз в трёхминутную паузу, чтобы не пропустить ничего из игры.