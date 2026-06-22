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Пауза на водопой на ЧМ-2026: откуда взяли, почему это самое лицемерное выражение чемпионата мира, влияние США на ФИФА, реклама

Самое лицемерное выражение ЧМ-2026
Григорий Телингатер
Паузы на водопой на ЧМ-2026
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Давайте больше не говорить «пауза на водопой». Григорий Телингатер — о том, как лишние перерывы ощущаются на стадионах чемпионатов мира.

На этом чемпионате мира ввели целую пачку новых правил. Есть в том числе спорные – тут отдельный привет удалённому Альмирону. Однако дело даже не в этом случае. Может, перегибают с жёсткостью, но по крайней мере нет попытки подменить понятия. В отличие от так называемой hydration break («паузы на водопой»).

Я сходил на матч в Филадельфии, где Бразилия прошлась по Гаити. Игра начиналась, когда уже темнело. Никакого солнца и близко. Максимальная температура за весь день – 28℃. Вечером, понятное дело, меньше. Облачно, но в целом отличные условия для игры в футбол. Однако пауза на водопой всё равно случилась дважды по расписанию – в середине первого и второго тайма.

Пауза в матче в Бразилия — Гаити — 3:0

Пауза в матче в Бразилия — Гаити — 3:0

Фото: FIFA via Getty Images

До этого я был в Хьюстоне на встрече Германии и Кюрасао. На протяжении всей игры – также 0 солнца. Просто потому, что крыша закрыта. ФИФА ясно дала понять: погода не имеет значения. Пусть хоть дождь будет идти все 90 минут – пауза на водопой никуда не денется. Просто потому, что есть договорённость про показ рекламы в трансляциях. И тут возникает вопрос: что является реальной причиной пауз в игре? Кажется, ответ очевиден не только для тренеров.

Юрген Клопп
Юрген Клопп
футбольный тренер

«Футбол захватывают управленцы, окопавшиеся в офисах с кондиционированным воздухом. Паузы для восполнения водного баланса преподносились как мера для защиты благополучия игроков — благородная инициатива в условиях жары. Но на деле это не что иное, как позолоченная клетка, построенная ради спонсоров. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует превратиться в фоновую музыку для рекламного шоу».

Пора бы уже называть вещи своими именами, а не следовать за лицемерной формулировкой от ФИФА. Это именно рекламные паузы – вот единственное логичное название этих перерывов, а не то, что появляется на табло и в трансляции матчей. Интересно, что сейчас особенно популярна тема тактических тайм-аутов. IFAB борется с тем, чтобы команды брали паузы и тренеры общались с игроками. Однако новые правила это не блокируют, а, наоборот, провоцируют.

Тренер Хон Мён Бо общается с игроками Южной Кореи

Тренер Хон Мён Бо общается с игроками Южной Кореи

Фото: David Ramos/Getty Images

Причём УЕФА уже объявил, что не будет перенимать этот опыт под Евро-2028. Там обязательных рекламных пауз не будет. Все понимают, что это делается под трансляции в США. Едва ли сюда стоит добавлять Мексику и Канаду. Они вряд ли смогли бы пропихнуть изменение правил футбола. После вручения ФИФА Премии мира стало понятнее, кто под кого подстраивается.

Подробнее — о том, сколько денег приносят две дополнительные паузы в матчах:
Паузы на водопой убивают футбол. Сколько зарабатывают на делении игр ЧМ-2026 на четверти?
Паузы на водопой убивают футбол. Сколько зарабатывают на делении игр ЧМ-2026 на четверти?

На самом деле, реакция на рекламную паузу могла быть лояльнее. Стоило просто сказать, как есть на самом деле, а не прятаться за водный баланс футболистов. Тогда было бы проще выделять объективные плюсы нововведения. А это не только доходы от рекламы. Я видел, что происходит на трибунах во время паузы.

Болельщиков развлекают как только могут: музыку подбирают точечно под фанатов, взаимодействуют с публикой за счёт мониторов и даже делают выступление чирлидерш. Последнее не вызывает особого отклика, но что-что, а развлекать в США умеют. И нужно ещё учитывать такие простые человеческие потребности, как поход в туалет. Многие это делают как раз в трёхминутную паузу, чтобы не пропустить ничего из игры.

Подпись: Календарь ЧМ-2026. Групповой этап – на экваторе!
​​Турнирная таблица ЧМ. Кто выходит из группы и на кого?
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Новости. Футбол
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