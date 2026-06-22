Игроки без денег, тренер без контракта. Яркая сборная с ЧМ-2026 горит из-за скандалов!

Сборная Сенегала очень понравилась в стартовом матче на чемпионате мира с Францией. По крайней мере, в первом тайме африканская команда была лучше одного из фаворитов ЧМ-2026. Теперь команду ждёт важнейшая встреча с Норвегией. Скорее всего, победитель займёт второе место в группе. По игре сенегальцы способны убрать Эрлинга Холанда и компанию, тем удивительнее, что они сохраняют боеспособность на фоне скандалов в сборной – долгов перед футболистами и неопределённости с контрактом главного тренера!

О том, что в сборной Сенегала не всё в порядке, можно было догадаться ещё до старта ЧМ-2026. В конце мая сенегальские СМИ сообщили: тренер Пап Тиав, под руководством которого команда взяла в январе Кубок Африки (и владела трофеем до тех пор, пока ей не засчитали техническое поражение в финале), пригрозил отказом от поездки на чемпионат мира. Источники утверждали, что контракт экс-нападающего московского «Динамо» с местной федерацией футбола истёк ещё в феврале и в течение трёх месяцев не был продлён. Тем не менее Тиав продолжал работу без официального договора и зарплаты – участвовал в организации товарищеских матчей и тренировочных сборов, составлял заявку. Более того, в связи с бунтом Папа вылет сборной Сенегала в США был перенесён на какое-то время. Тиав требовал решить вопрос до начала мирового первенства.

Впрочем, в сенегальской федерации футбола категорически опровергали какие-либо проблемы в отношениях с тренером. Организация опубликовала заявление, в котором объяснила более поздний вылет в США следующим образом:

«Задержка вылета сенегальской делегации обусловлена исключительно административными и логистическими трудностями, связанными, в частности, с задержкой выдачи разрешения на выполнение спецрейса на территорию США, а также с ожиданием окончательного оформления виз для некоторых членов штаба. Федерация категорически опровергает необоснованные слухи, что тренер сборной отказался от поездки из-за пересмотра его контракта. Переговоры по контракту ведутся, но они никак не повлияли на команду.

Незначительные проблемы с материально-техническим обеспечением не ослабляют сплоченности и решимости игроков, тренерского штаба и федерации. Команда остается единой перед важными матчами в США. Федерация обеспечит поддержание спокойной атмосферы, необходимой для подготовки. Подтверждаем свою приверженность регулярному, прозрачному и надежному информированию общественности в целях защиты от любых попыток дезинформации».

Пап Тиав, главный тренер сборной Сенегала Фото: Franco Arland/Getty Images

Развития тема тогда не получила. Сборная Сенегала прилетела в США и дальше вела подготовку к чемпионату мира под руководством Тиава. Команда обосновалась в Нью-Джерси, на базе Ратгерского университета. Единственной неприятной новостью в те дни стала информация о жёстком досмотре в аэропорту США игроков и остальных членов делегации, которых якобы обыскивали на предмет наличия наркотиков.

Однако в преддверии игры 2-го тура чемпионата мира с Норвегией огонь внутри сборной Сенегала разгорелся с новой силой. Как сообщил сайт Sport News Africa, перед важнейшим матчем моральный дух в команде очень низкий. Причина – в сохраняющихся финансовых и организационных проблемах. Футболисты недовольны тем, что до сих пор не получили премиальные за выступление на Кубке Африки и попадание на чемпионат мира, хотя средства давно поступили в федерацию. Кроме того, игроки сборной Сенегала недовольны плохими условиями проживания в США. Уровень гостиницы оставляет желать лучшего, а питание в отеле признали посредственным и неподходящим для профессиональных спортсменов. Зато сами сенегальские чиновники якобы живут в роскоши – привезли в Штаты свои семьи и личное окружение.

Вдобавок федерация сократила бюджет на сопровождающий персонал сборной Сенегала. В частности, на ЧМ-2026 не полетел шеф-повар, который был с командой на успешном Кубке Африки. Дошло до того, что футболисты стали сами заказывают себе еду. Накалённая атмосфера в любой момент может привести к взрыву, расколу в коллективе.

Тиав уже пять месяцев продолжает работать без контракта и фактически бесплатно. Как утверждается, федерация затягивает подписание с ним нового договора, ссылаясь на то, что «столь ответственное мероприятие, как чемпионат мира, заставляет отложить все остальные вопросы на потом». В команде, разумеется, воспринимают эти слова как отговорку. 45-летний Тиав возглавляет сборную Сенегала с декабря 2024-го. Статистика у него очень солидная: 14 побед при четырёх ничьих и всего четырёх поражениях – от Франции, Бразилии, США и техническом в выигранном финале Кубка Африки от Марокко.

Пап Тиав главный тренер сборной Сенегала «Мой контракт не имеет значения – важен только Сенегал. Мы должны быть объединены. Команда мобилизована, она здесь, чтобы прославить сенегальский народ и с честью защищать национальные цвета. Я сосредоточен на том, что происходит на футбольном поле. Весь мой фокус – на чемпионате мира».

В общем-то, это не новая история для Африки. Футболисты некоторых команд континента и прежде играли на чемпионатах мира за спасибо. Помнится, перед ЧМ-2018 в России ФИФА даже заранее выделила представителям Африки по € 2 млн на бонусы игрокам за турнир, так как четырьмя годами ранее сразу несколько сборных, участвовавших в чемпионате мира, оказались вовлечены в скандалы из-за невыплаченных премий.

Жаль только, что сложившаяся ситуация может развалить замечательную сборную Сенегала, которая способна по-настоящему удивить на ЧМ-2026, как и полгода назад на Кубке Африки. Тиав делает всё, чтобы этого не произошло. Но не факт, что у тренера хватит авторитета для сохранения контроля над командой. Инициативу в свои руки должны взять звёзды. В первую очередь – Садио Мане.