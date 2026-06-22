Франция не выиграет чемпионат мира — 2026? Всё из-за проклятия «Золотого мяча»

Как вы относитесь к «Золотому мячу»? С одной стороны, звание лучшего футболиста мира само по себе крутое. С другой – далеко не всегда результаты голосования считали объективными. Кстати, «Золотой мяч» — в какой-то степени чёрная метка для его обладателей. Ни разу действующий победитель голосования не брал золото чемпионата мира. И это очень плохая новость для сборной Франции, в составе которой есть Усман Дембеле.

«Золотой мяч» вручают с 1956 года. С того момента прошло 17 чемпионатов мира. Проклятие работает регулярно — ни разу футболист не выигрывал Кубок мира в статусе действующего обладателя «Золотого мяча». Мы разобрали более детально случаи на 10 предыдущих чемпионатах мира. А ниже — список тех, кто попал под проклятие до 1982 года включительно.

ЧМ-1958: Альфредо Ди Стефано, сборная Испании не прошла квалификацию.

ЧМ-1962: Омар Сивори, сборная Италии не вышла из группы.

ЧМ-1966: Эйсебио, сборная Португалии заняла третье место.

ЧМ-1970: Джанни Ривера, сборная Италии заняла второе место.

ЧМ-1974: Йохан Круифф, сборная Нидерландов заняла второе место.

ЧМ-1978: Аллан Симонсен, сборная Дании не прошла квалификацию.

ЧМ-1982: Карл-Хайнц Румменигге, сборная ФРГ заняла второе место.

Теперь расскажем подробнее о тех, кто попал под проклятие на 10 предыдущих ЧМ. Количество легендарных имён просто зашкаливает.

ЧМ-1986: Мишель Платини (сборная Франции)

Сборная Франции на ЧМ-1986. Мишель Платини (по центру в нижнем ряду) Фото: Mike King/Allsport/Getty Images

Платини феерил на домашнем чемпионате Европы в 1984 году. Забивал в каждом матче, стал лучшим бомбардиром турнира (девять голов) и добрался до золотой медали. На отрезке с 1983 по 1985 год француз никому не отдавал главную индивидуальную награду. Три подряд «Золотых мяча» — солидный результат. ЧМ-1986 — последний крупный турнир для Платини на уровне сборных. Капитан французской команды ни разу не забил на групповом этапе в Мексике. Кстати, там одним из соперников сборной Франции оказались советские футболисты.

Мишель проснулся в плей-офф. Забил Италии (2:0) в 1/8 финала, огорчил Бразилию (1:1, 4:3 пен.) в четвертьфинале. Однако его голевых подвигов не хватило в полуфинале. Французы всухую проиграли немцам (0:2), а в матче за бронзовые медали с Бельгией (4:2, д. вр.) легенду оставили в запасе. Платини так и завершил карьеру без золота чемпионата мира.

ЧМ-1990: Марко ван Бастен (сборная Нидерландов)

Марко ван Бастен в матче за сборную Нидерландов Фото: Getty Images

С 1987 по 1989 год «Золотой мяч» доставался исключительно футболистам «Милана». Сначала трофей получил Руд Гуллит, а потом — Марко ван Бастен (два раза подряд). На ЧМ-1990 Нидерланды приехали в статусе чемпионов Европы (мы об этом всегда вспоминаем с сожалением). Для ван Бастена итальянский чемпионат мира — единственный, в котором он принимал участие. Получилось, мягко говоря, не очень. Четыре матча — ни одного забитого мяча.

Да и сборная Нидерландов на том турнире не порадовала результатами. Три матча в группе с Египтом, Англией и Ирландией — три ничьих. Да, команда всё-таки продралась в плей-офф (с третьего места), но там сразу же уступила немцам (1:2). Ван Бастен после этого больше никогда не играл на чемпионатах мира.

ЧМ-1994: Роберто Баджо (сборная Италии)

Роберто Баджо в финале ЧМ-1994 Фото: Ben Radford/Getty Images

В карьере легендарного итальянца было три чемпионата мира. Второй оказался и самым результативным для него, и самым драматичным. На турнире в США действующий обладатель «Золотого мяча» включился по-настоящему в плей-офф. В группе он не забил ни разу, зато регулярно огорчал соперников в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. Пять голов из шести общекомандных в плей-офф!

Однако Баджо дрогнул в самый ответственный момент — запустил мяч мимо створа в финальной серии пенальти. Трофей в итоге отправился в Бразилию, а события того дня преследуют Роберто до сих пор. Спустя четыре года Баджо ждала новая серия пенальти — в четвертьфинале ЧМ с французами. На этот раз он подошёл к мячу первым и реализовал попытку. Вот только его сборная всё равно проиграла.

ЧМ-1998: Роналдо (сборная Бразилии)

Роналдо против Лилиана Тюрама в финале ЧМ-1998 Фото: Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images

Бразилец с большим запасом опередил всех в голосовании на «Золотой мяч» в 1997 году. Футболист «Интера» обошёл и Предрага Миятовича из «Реала», и Зинедина Зидана из «Ювентуса». Более того, Зубастик ехал на ЧМ-1998 в статусе действующего чемпиона мира. Правда, есть нюанс. На турнире в США Роналдо так ни разу и не сыграл. Во Францию же он был железным футболистом стартового состава. Феномен забил один мяч в группе и три — в плей-офф. Однако его сборная остановилась в шаге от повторения результата четырёхлетней давности.

Есть несколько теорий по поводу того, что произошло с Роналдо перед финальным матчем. То ли у него был нервный срыв, то ли судорожный припадок. Так или иначе, ослабленный нападающий всё-таки вышел на поле, но провёл блёклый матч. А французы разгромили действующих чемпионов мира (3:0) и выиграли золото на домашнем турнире.

ЧМ-2002: Майкл Оуэн (сборная Англии)

Майкл Оуэн в матче ЧМ-2002 с Бразилией Фото: Alex Livesey/Getty Images

Какой хайлайт приходит вам первым в голову при упоминании фамилии в подзаголовке? Мне — гол 18-летнего Оуэна в 1/8 финала ЧМ-1998 с Аргентиной (2:2, 3:4 пен.). Тогда юнец в одиночку протащил мяч из центрального круга к воротам соперника, убрал по пути парочку защитников и технично вонзил мяч в дальнюю девятку. Не зря же ФИФА включает этот гол в число величайших в истории чемпионатов мира. «На наших глазах, дорогие друзья, рождается новая звезда мирового футбола. И я не боюсь об этом сказать!» — восклицал тогда комментатор Виктор Гусев.

В 2001 году Оуэн стал четвёртым англичанином в истории, который получил «Золотой мяч». Рауль, Оливер Кан, Дэвид Бекхэм, Франческо Тотти, Луиш Фигу — все остались позади молодого нападающего в голосовании. В сезоне-2000/2001 «Ливерпуль» вместе с Майклом стал победителем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка УЕФА. Плюс занял третье место в чемпионате, а Майкл опередил всех в списке лучших бомбардиров команды.

Однако мечта сборной Англии о золоте чемпионате мира снова разбилась вдребезги. На групповом этапе команда Свен-Йорана Эрикссона набрала пять очков, а Оуэн ушёл с поля без голов в каждом из трёх матчей. Но в плей-офф Майкла прорвало. Сначала он забил датчанам (3:0) в 1/8 финала, а затем открыл счёт в четвертьфинале с бразильцами. Однако потом за дело взялся Роналдиньо. Гениальный южноамериканец ассистировал Ривалдо, после чего закинул мяч со штрафного за спину вратарю Дэвиду Симэну. Англия проиграла в четвертьфинале ЧМ — такое футбольная общественность видела очень часто.

ЧМ-2006: Роналдиньо (сборная Бразилии)

Роналдиньо жмёт руку Зинедину Зидану перед четвертьфиналом ЧМ-2006 Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Бразильский волшебник завоевал единственный в карьере «Золотой мяч» в 2005 году. В сезоне-2005/2006 «Барселона» вместе с длинноволосым футболистом стала победителем Лиги чемпионов. У Роналдиньо были неплохие шансы на второй «Золотой мяч» подряд, но для этого нужно было успешно выступить на ЧМ-2006. На него атакующий футболист ехал в статусе победителя чемпионата мира, Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Неплохая коллекция трофеев!

Однако статус действующего обладателя «Золотого мяча» помешал и здесь. ЧМ-2006 — последний в карьере Роналдиньо. И если на турнире в Японии и Южной Корее он забил дважды, то в Германии отбегал все пять матчей вхолостую. Да, бразильцы без проблем прошли групповой этап (три победы в трёх встречах), после чего раскатали Гану (3:0) в 1/8 финала. Но в четвертьфинале их встретили французы во главе с Зинедином Зиданом. И в таком важном матче южноамериканцы не забили ни разу — 0:1. Вместо подготовки к полуфиналу пришло время бронировать билеты на родину.

ЧМ-2010: Лионель Месси (сборная Аргентины)

Лионель Месси против Томаса Мюллера в четвертьфинале ЧМ-2010 Фото: Chris McGrath/Getty Images

В 2009 году Лионель Месси в первый, но далеко не в последний раз получил «Золотой мяч». Перед этим его «Барселона» оформила требл — выиграла Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Испании. Перед ЧМ-2010 стало известно, что аргентинец опередил всех в гонке за «Золотую бутсу» (забил 34 мяча в чемпионате Испании). На сам турнир в ЮАР южноамериканская сборная ехала под руководством Диего Марадоны. Хотя это тот случай, когда великий футболист не стал великим тренером.

ЧМ-2010 — второй в карьере Месси. За четыре года до этого Лео никак нельзя было назвать твёрдым игроком основы сборной Аргентины. В Южную Африку он приехал в совсем другом статусе. Месси регулярно получал место в стартовом составе, однако выступлению команды ограничилось только пятью матчами. Аргентинцы одержали четыре победы подряд, но в четвертьфинале попали под Германию (0:4). Месси, как и Роналдиньо четыре года назад, покинул турнир без голов.

ЧМ-2014 и ЧМ-2018: Криштиану Роналду (сборная Португалии)

Криштиану Роналду на ЧМ-2018 в России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2013 год — время, когда Роналду прервал доминирование Месси в голосовании на «Золотой мяч». Аргентинец перед этим победил четыре раза подряд, однако на ЧМ в Бразилию именно португалец ехал в статусе действующего обладателя награды. Перед турниром Криштиану наколотил 31 мяч за «Реал» в Примере и разделил «Золотую бутсу» вместе с Луисом Суаресом из «Ливерпуля». Но чемпионат мира превратился для сборной Португалии в катастрофу. 0:4 на старте с Германией — больно, хотя и терпимо. Во встречах с США (2:2) и Ганой (2:1) португальцы не набрали максимального количества очков и остались без места в плей-офф. Роналду забил на том турнире всего один гол.

К чемпионату мира в России Криштиану догнал Месси по количеству «Золотых мячей» — у каждого было по пять штук. Да и сам турнир Роналду начал превосходно — отгрузил «трёшку» в ворота испанцев. Однако Португалия снова вылетела достаточно быстро. В первом раунде плей-офф её остановил Уругвай, которому помог дубль Эдинсона Кавани. 2:1 — победа южноамериканцев. Российский чемпионат мира оказался для Криштиану самым результативным в карьере — четыре гола (все — на групповом этапе).

ЧМ-2022: Карим Бензема (сборная Франции)

Карим Бензема в матче с Австрией в июне 2022 года Фото: Christian Hofer/Getty Images

В 2022 году Бензема впервые в карьере завоевал «Золотой мяч». Карим провёл очень приличный сезон — 44 гола в 46 матчах за «Реал». В 2021 году форварда вернули в сборную Франции после длительного перерыва, связанного со скандалом по делу о шантаже Матьё Вальбуэна. Карим съездил на Евро-2020 (четыре гола в четырёх матчах), но так и не сыграл на чемпионате мира в Катаре.

Француз получил травму перед стартом турнира, а затем уехал из расположения сборной. Изначально врачи прогнозировали, что футболист выбыл из строя до конца турнира. Потом вердикт заменили на более оптимистичный — Бензема мог восстановиться и сыграть в плей-офф. Однако нападающий уехал из сборной и отправился на отдых на остров в Индийском океане. В итоге Бензема так и не принял участия в ЧМ-2022, а его сборная остановилась в шаге от победы на турнире.

ЧМ-2026: Усман Дембеле (сборная Франции)

Усман Дембеле на ЧМ-2026 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Каждый чемпионат мира — новая попытка снять проклятие. Сборную Франции по праву считают одним из главных претендентов на трофей. Но доберётся ли она до золота на этот раз? Или же «чёрная метка» снова даст о себе знать?