«Прояви уважение». Истерика вокруг Португалии и Роналду — включились даже сёстры Криштиану

Фейковые комментарии девушки Невеша, критика португальца, ответ его сестёр и жены, а ещё попытка капитана защитить сборную. Как же «кипит»!

Вокруг сборной Португалии – скандал после матча 1-го тура чемпионата мира с ДР Конго (1:1). Часть болельщиков не устроила чересчур пассивная игра команды в атаке, кого-то расстроило выступление Криштиану Роналду, а кто-то выступил против Бруну Фернандеша. И куда же без комментариев сестёр Криша? В общем, атмосфера накалена до предела. Кто-то удивлён?

Первым после неудовлетворительного результата с ДР Конго досталось Роналду. Opta сообщила, что 41-летний форвард совершил всего 25 касаний мяча. Это его минимальный показатель во встречах крупных турниров за сборную Португалии, если он проводил на поле все 90 минут.

Хотя тренер команды Роберто Мартинес объяснил, почему не убрал Роналду с поля: «Нам было тяжело, потому что соперник оборонялся в шесть защитников. В такой ситуации можно использовать качества Криштиану. Нет никакого смысла убирать из игры такого футболиста, когда тебе нужны голы. Прямолинейная игра — не всегда самый быстрый путь к успеху. То, как он притягивает к себе защитников и использует пространство, имеет огромную ценность. Когда тебе нужны голы, на поле должен быть такой игрок, как Криштиану Роналду».

Однако игра капитана сборной вызывала вопросы у легенд. Например, Тьерри Анри раскритиковал Криштиану за чрезмерную жадность.

Тьерри Анри экс-нападающий сборной Франции «Главное, что нужно понимать. Зрители, смотрящие матчи из дома! Гол должен быть забит в пользу команды, а не ради личной статистики. Поясню. Криштиану неоднократно оказывался в подобных эпизодах. Если бы он ускорился к воротам, защитнику пришлось бы делать выбор. Однако, поскольку Роналду стремится забить сам, он перекрывает траекторию Бруну Фернандеша, а не врывается во вратарскую. В таком случае защитнику проще обороняться, так как ему не нужно разрываться. Гол должен быть забит для команды, а не для тебя лично. Вы сами видели, как на это отреагировал Бруну».



Гасить Роналду принялись даже соперники! «Мы понимали, что он уже не тот, что раньше, поэтому ожидали, что он будет меньше бегать. Возможно, я ожидал от него чуть большего, но это естественно — он стал старше. Играть против него — честь», — сказал после матча полузащитник сборной ДР Конго Нгалайель Мукау. А агент Паулу Барбоза в комментарии «Чемпионату» отметил, что Роналду был бесполезен на поле: «Матч с Конго показал, что Криштиану Роналду не готов играть 90 минут. Фактически играем вдесятером. Главный тренер должен осознавать свои решения. У нас есть другие ребята в хороших кондициях, которые могут заменить Роналду». В целом негативных комментариев хватало, достаточно посмотреть новости по специальному тегу.

Конечно, партнёры защищали Криштиану. Например, Рубен Диаш отметил, что за результат ответственны все игроки: «Прежде всего критика направлена ​​не только на одного игрока. Криштиану находится в центре внимания, но я думаю, что мы все находимся под ударом. Более того, не думаю, что сейчас происходит что-то из ряда вон выходящее [в плане критики]. Так было всегда, с тех пор как я здесь. Полагаю, так будет и в будущем».

Жоау Невеш полузащитник сборной Португалии «Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч. Эта ничья нас не сломает. Наоборот – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов».



Любимая рубрика – вестник сестры Роналду. Катя Авейру снова отметилась резким комментарием и вместо поддержки брата решила раскритиковать его партнёров:

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идём дальше. От неудачного старта – к удачному финалу. До самого конца».

Катя Авейру Фото: Из личного архива Кати Авейру

Большая группа фанатов сборной Португалии в соцсетях также критикует не Роналду, а его партнёров. В частности – Жоау Невеша и Бруну Фернандеша. В «Инстаграме»* – сотни тысяч комментариев (реально сотни тысяч!). Футболистов обвиняют, что они «недостаточно часто» пасуют на Криштиану. А Бруну также припоминают яркую негативную реакцию в матче с ДР Конго после того, как Роналду пробил по воротам вместо паса на партнёра. Вот лишь маленькая выборка:

«Ты боишься пасовать Роналду?» — оставил комментарий пользователь satzhann.012 под публикацией Фернандеша.

оставил комментарий пользователь satzhann.012 под публикацией Фернандеша. «Он главный ненавистник Криштиану...» — написал пользователь sahhyyll.

— написал пользователь sahhyyll. «Ты сошёл с ума? Что происходит?! Пасуй на нападающего», — выразил негодование пользователь manideepa.

— выразил негодование пользователь manideepa. «Прояви уважение. Роналду — ваш учитель», — оставил комментарий пользователь andresj.naranjo под публикацией Невеша.

— оставил комментарий пользователь andresj.naranjo под публикацией Невеша. «Аргентина играет за Месси. Если хочешь победить, то играй за Роналду, парень», — написал gibsons004.

Другая сестра Роналду, Элма Авейру, также включилась в публичный хейт. «Они не уважают даже собственные семьи, не говоря уже о человеке, которому не нужно никому ничего доказывать и который находится там из-за любви, неблагодарные невежды», – написала она в «Инстаграме»*.

Элма Авейру Фото: Из личного архива Элмы Авейру

За что же так достаётся Невешу? После встречи с ДР Конго в соцсетях разошлась переписка: якобы Мадалена Арагао, девушка Жоау, нелестно высказывалась о Криштиану в ответ на комментарий под фото.

«Твой парень — идиот. Скажи ему пасовать на GOAT (величайший игрок всех времён. – Прим. «Чемпионата»)», — написал болельщик.

«Скажи своему GOAT завершить карьеру, он очень эгоистичен», — якобы ответила девушка Невеша.

ЖОАУ НЕВЕШ И ЕГО ДЕВУШКА Фото: PSG via Getty Images

Затем выяснилось, что этот ответ – фейк. Мадалена ничего не писала, а Record Mexico выложил скрин с ложной перепиской на огромную аудиторию. И, внимание, на этот пост отреагировала Джорджина Родригес, жена Криштиану (не фейк). «Вау! Это поколение в порядке!» — написала супруга Роналду.

Важно, что в этом информационном шуме внутри сборной Португалии стараются сохранить спокойствие. 20 июня Роналду перед началом тренировки команды демонстративно покрутил рукой в сторону журналистов, призывая их «продолжать болтать». А затем капитан сборной много общался и смеялся с Невешем. Также Роналду выложил пост: «Всегда едины», — подписал Криштиану.

Криштиану Роналду с партнёрами по сборной Португалии Фото: Португальская футбольная федерация

Вряд ли вся эта ситуация поможет сборной Португалии стать лучше и сплочённее. Но лучшее, что могут сделать Роналду, Фернандеш, Невеш и их партнёры — уверенно обыграть Узбекистан. Тогда все разговоры станут тише хотя бы на время.

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