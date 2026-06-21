Топ-события понедельника: матчи Аргентины, Уругвая, Египта на ЧМ-2026 и теннис

Яркое 22 июня: Месси — в шаге от рекорда, Новая Зеландия — Египет, Беншимол и Ленини против Вальверде, а ещё игры Шнайдер и Калинской!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Уругвай — Кабо-Верде, группа H, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кабо-Верде остановит ещё одного топа?

Сборная Кабо-Верде в 1-м туре чемпионата мира сенсационно сыграла вничью с Испанией. Впереди — проверка ещё одной топовой командой. Уругвай на старте ЧМ потерял очки с Саудовской Аравией, поэтому выйдет на вторую встречу злым. Однако насколько сильно это испугает вратаря африканцев Возинью? Есть сомнения, что хоть сколько-то.

⚽️ 4:00: Новая Зеландия — Египет, группа G, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто одержит первую победу на ЧМ?

В 1-м туре Новая Зеландия сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет — с Бельгией (1:1). Теперь в очном матче команды могут серьёзно приблизить себя к выходу в плей-офф. Интересно, что Египет и Новая Зеландия ещё ни разу не побеждали в матче чемпионата мира! Так что для кого-то предстоящая встреча может стать исторической.

🎾 12:00*: Клара Таусон (Дания) — Диана Шнайдер (Россия, 7), Бад-Хомбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Шнайдер стартанёт в Бад-Хомбурге после прошлогодней неудачи?

Диана Шнайдер (№16 рейтинга WTA) два года назад победила в Бад-Хомбурге, но в прошлом сезоне при защите очков проиграла уже в первом круге. Реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу россиянке предстоит на этой неделе. Первой соперницей Дианы станет 23-я ракетка мира Клара Таусон.

🎾 14:00*: Синья Краус (Австрия, Q) — Анна Калинская (Россия), Бад-Хомбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: с чего начнётся история противостояния Калинской и Краус?

Анна Калинская (№20) на старте травяного «пятисотника» в Бад-Хомбурге встретится с Синьей Краус (№92). Ранее девушки друг с другом не играли. А Краус в основную сетку турнира прошла через квалификацию.

⚽️ 20:00: Аргентина — Австрия, группа J, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Аргентина выйдет в плей-офф?

Сборная Аргентины в 1-м туре разгромила Алжир (3:0), а Лионель Месси отметился хет-триком. Великий форвард сравнялся по голам на чемпионатах мира с Мирославом Клозе (16). А если Лео забьёт Австрии, то станет единоличным рекордсменом. Хорошая мотивация! К тому же аргентинцы в случае успеха обеспечат себе выход в плей-офф.