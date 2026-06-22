Звёздный день на ЧМ-2026! Играют Месси, Мбаппе, Салах и Вальверде! LIVE дня

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 июня, состоятся четыре матча ЧМ-2026. Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Новая Зеландия встретится с Египтом, Аргентина зарубится с Австрией, а Франция – с Ираком.

Уругвай и Кабо-Верде подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков. И если для первых это скорее негативный момент, то для вторых – просто замечательный. Понятно, что Испания – фаворит группы, однако надо понимать, что надо бы отрываться от Саудовской Аравии, которая уступила действующим чемпионам Европы.

Новая Зеландия и Египет тоже пока без побед. Причём африканцы вообще ни разу её не добивались на чемпионатах мира. По уровню египтяне, конечно, выше, но опыта у новозеландцев явно не меньше. Поэтому надеемся на классный футбол!

Аргентина после выноса Алжира (3:0) громко заявила о своих намерениях на турнире. Австрия же тоже начала с победы, но всё же Лионель Месси играет за другую сборную. Возможно, именно фактор аргентинца станет ключевым в борьбе за первое место в группе J.

Франция начала ЧМ убедительнее многих – приложила Сенегал (3:1), а вот Ирак был повержен Норвегией (1:4). Скорее всего, нечто подобное с азиатской сборной случится снова. Франции нужно лишь не оказаться заложником собственных иллюзий. И тогда команда спокойно выйдет из группы.