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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 22 июня 2026, Уругвай — Кабо-Верде, Аргентина — Австрия, Франция — Ирак

Звёздный день на ЧМ-2026! Играют Месси, Мбаппе, Салах и Вальверде! LIVE дня
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
12-й день ЧМ
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Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 июня, состоятся четыре матча ЧМ-2026. Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Новая Зеландия встретится с Египтом, Аргентина зарубится с Австрией, а Франция – с Ираком.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уругвай и Кабо-Верде подходят к очной встрече с одинаковым количеством очков. И если для первых это скорее негативный момент, то для вторых – просто замечательный. Понятно, что Испания – фаворит группы, однако надо понимать, что надо бы отрываться от Саудовской Аравии, которая уступила действующим чемпионам Европы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новая Зеландия и Египет тоже пока без побед. Причём африканцы вообще ни разу её не добивались на чемпионатах мира. По уровню египтяне, конечно, выше, но опыта у новозеландцев явно не меньше. Поэтому надеемся на классный футбол!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аргентина после выноса Алжира (3:0) громко заявила о своих намерениях на турнире. Австрия же тоже начала с победы, но всё же Лионель Месси играет за другую сборную. Возможно, именно фактор аргентинца станет ключевым в борьбе за первое место в группе J.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция начала ЧМ убедительнее многих – приложила Сенегал (3:1), а вот Ирак был повержен Норвегией (1:4). Скорее всего, нечто подобное с азиатской сборной случится снова. Франции нужно лишь не оказаться заложником собственных иллюзий. И тогда команда спокойно выйдет из группы.

Стартовые составы на матч Уругвай – Кабо-Верде. Играет футболист «Акрона»! Каким был предыдущий день на ЧМ
Live Максим Пахомов

Стартовые составы на матч Уругвай – Кабо-Верде. Играет футболист «Акрона»!

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Араухо Вильчес, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Виньяс.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу, Родригеш, Монтейру, Беншимол.

00:34 Константин Кринский

Каким был предыдущий день на ЧМ

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