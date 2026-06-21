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Испания — Саудовская Аравия — 4:0 — обзор матча 2-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Ямаль, Оярсабаль, статистика, 21 июня

Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле
Георгий Илющенко
Испания — Саудовская Аравия — 4:0 — обзор матча
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Саудовская Аравия могла и не приезжать на матч.

Сборная Испании в 1-м туре ЧМ-2026 как следует прославила вратаря Кабо-Верде Возинью, ни разу ему не забив. Бедняги из Саудовской Аравии ощутили на себе всю испанскую злость. Разгром за 24 минуты заказывали?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Шесть дней назад Ямаль не мог выйти в старте из-за проблем со здоровьем. Но как только появился на поле, заметно оживил игру. Теперь он начал с первых минут. И стал вторым футболистом моложе 19 лет в истории, кто открыл счёт в матче на ЧМ. Между прочим, после самого Пеле. Вы вот как считаете, такого опасного игрока стоит опекать? Аль-Харби тотально проигнорировал Ламина при рывке Оярсабаля по левому краю. Прострел на дальнюю штангу, вынимайте первый.

Ямаль готовится замкнуть прострел Оярсабаля

Ямаль готовится замкнуть прострел Оярсабаля

Фото: кадр из трансляции

А дальше и сам Микель забил. Дважды за три минуты! Во-первых, после углового. Ольмо выиграл подбор и ударил с лёта. Аль-Бурайкан принял удар на себя. И наблюдал, как Лапорт скинул головой на Оярсабаля под расстрел. А какой же красивой получилась следующая комбинация! Её хочется пересматривать и пересматривать. Фиксируем покадрово.

Вот Кукурелья отреагировал на закидушку Порро и в касание переправил на Ольмо.

пас Кукурельи

пас Кукурельи

Фото: кадр из трансляции

Вот Ольмо головой перевёл на дальнюю штангу.

пас Ольмо

пас Ольмо

Фото: кадр из трансляции

А вот Оярсабаль вколотил в упор! Какая же красота!

второй гол Оярсабаля

второй гол Оярсабаля

Фото: кадр из трансляции

Чудо, что тремя голами Испания в первом тайме ограничилась. За этот промежуток она нанесла 17 ударов! 27 раз коснулась мяча в чужой штрафной. Хотя, раз так, ещё вопрос, кому та на самом деле принадлежала.

Вратарь саудовцев совсем «поплыл» и делал пас прямо в ноги Оярсабалю, но тот от края штрафной попал в перекладину. Зато потом Аль-Оваис в прыжке не дал оформить дубль ещё и Ямалю. Испанцы творили что хотели и занимались изящным раскатом. Разницу в классе при желании можно было разглядеть из космоса. Что же Саудовская Аравия? Она нанесла до перерыва пару ударчиков. Их суммарно оценили на 0,04 ожидаемого гола.

Микель Оярсабаль Подробнее
Ламин Ямаль Подробнее

В перерыве Луис де ла Фуэнте убрал сразу и Ямаля, и Оярсабаля. Правильно, другим ведь тоже хочется забивать. Ещё бы автоголы не засчитывали. В начале второго тайма Ферран после углового головой перевёл мяч на дальнюю штангу, где Кукурелья в гордом одиночестве пробил с лёта. Аль-Оваис отразил мяч прямо в Аль-Тамбакти, и уже от него тот влетел в ворота. Записали гол как самострел.

С опекой у саудовцев действительно явные проблемы.

автогол Аль-Тамбакти

автогол Аль-Тамбакти

Фото: кадр из трансляции

Только потом Испания сжалилась и успокоилась. Да и смысл был напрягаться? Хотя Ферран привычно загубил выход один на один. В добавленное время он всё-таки отличился. Однако залез в офсайд. В 3-м туре испанцам рубиться с Уругваем. И, скорее всего, определять победителя группы.

Далее играть Бельгии и как раз Уругваю. Календарь ЧМ-2026
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