Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле

Сборная Испании в 1-м туре ЧМ-2026 как следует прославила вратаря Кабо-Верде Возинью, ни разу ему не забив. Бедняги из Саудовской Аравии ощутили на себе всю испанскую злость. Разгром за 24 минуты заказывали?

Шесть дней назад Ямаль не мог выйти в старте из-за проблем со здоровьем. Но как только появился на поле, заметно оживил игру. Теперь он начал с первых минут. И стал вторым футболистом моложе 19 лет в истории, кто открыл счёт в матче на ЧМ. Между прочим, после самого Пеле. Вы вот как считаете, такого опасного игрока стоит опекать? Аль-Харби тотально проигнорировал Ламина при рывке Оярсабаля по левому краю. Прострел на дальнюю штангу, вынимайте первый.

Ямаль готовится замкнуть прострел Оярсабаля Фото: кадр из трансляции

А дальше и сам Микель забил. Дважды за три минуты! Во-первых, после углового. Ольмо выиграл подбор и ударил с лёта. Аль-Бурайкан принял удар на себя. И наблюдал, как Лапорт скинул головой на Оярсабаля под расстрел. А какой же красивой получилась следующая комбинация! Её хочется пересматривать и пересматривать. Фиксируем покадрово.

Вот Кукурелья отреагировал на закидушку Порро и в касание переправил на Ольмо.

пас Кукурельи Фото: кадр из трансляции

Вот Ольмо головой перевёл на дальнюю штангу.

пас Ольмо Фото: кадр из трансляции

А вот Оярсабаль вколотил в упор! Какая же красота!

второй гол Оярсабаля Фото: кадр из трансляции

Чудо, что тремя голами Испания в первом тайме ограничилась. За этот промежуток она нанесла 17 ударов! 27 раз коснулась мяча в чужой штрафной. Хотя, раз так, ещё вопрос, кому та на самом деле принадлежала.

Вратарь саудовцев совсем «поплыл» и делал пас прямо в ноги Оярсабалю, но тот от края штрафной попал в перекладину. Зато потом Аль-Оваис в прыжке не дал оформить дубль ещё и Ямалю. Испанцы творили что хотели и занимались изящным раскатом. Разницу в классе при желании можно было разглядеть из космоса. Что же Саудовская Аравия? Она нанесла до перерыва пару ударчиков. Их суммарно оценили на 0,04 ожидаемого гола.

В перерыве Луис де ла Фуэнте убрал сразу и Ямаля, и Оярсабаля. Правильно, другим ведь тоже хочется забивать. Ещё бы автоголы не засчитывали. В начале второго тайма Ферран после углового головой перевёл мяч на дальнюю штангу, где Кукурелья в гордом одиночестве пробил с лёта. Аль-Оваис отразил мяч прямо в Аль-Тамбакти, и уже от него тот влетел в ворота. Записали гол как самострел.

С опекой у саудовцев действительно явные проблемы.

автогол Аль-Тамбакти Фото: кадр из трансляции

Только потом Испания сжалилась и успокоилась. Да и смысл был напрягаться? Хотя Ферран привычно загубил выход один на один. В добавленное время он всё-таки отличился. Однако залез в офсайд. В 3-м туре испанцам рубиться с Уругваем. И, скорее всего, определять победителя группы.