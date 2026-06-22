Вратарь Ирана выдал пока что лучшее спасение ЧМ. И остановил Бельгию!

Ирану на ЧМ-2026 труднее всех. Сборную по-прежнему пускают в США только в день матча. А потом сразу же заставляют покинуть страну. Перед игрой с Бельгией иранский тренер Амир Галенои вновь напомнил о проблемах: «Послушайте, нам нужен был 24-часовой перерыв, но дали лишь 16 часов. Из-за вылета мы прервали половину тренировки. Условия становятся всё более и более сложными. Это несправедливо по отношению к нашей стране. Я обратился к остальным 47 тренерам чемпионата мира, но мне никто не ответил».

И даже так Иран как следует напряг звёздных бельгийцев.

Иранцы терпели и в самом матче, в основном отбиваясь с 20% владения. И вновь ощутили несправедливость. Лукаку в самом дебюте катился в подкате на добивание (мяча, а не соперника, хотя как знать) и попал коленом в шею, а шипами – в бедро Беиранванда. Бельгийский громила отделался только жёлтой карточкой. Но никто не удивился бы красной за риск нанести серьёзную травму.

Вратарю долго оказывали помощь. Тот всё-таки остался на поле и сделал семь спасений, предотвратив аж 1,7 ожидаемого гола. Куртуа без дела тоже не сидел и вполне мог пропустить с первого же удара, когда Канаани опасно бил с разворота и заставил Тибо красиво сложиться.

А потом Куртуа всё-таки увидел мяч в сетке! И как же иранцы одурачили бельгийцев! Хаджсафи всем видом показал, что готовится бить со стандарта.

Стандарт от Хаджсафи Фото: кадр из трансляции

Однако вместо этого хитро покатил низом на Тареми! Тому оставалось только устроить «расстрел».

гол Тареми Фото: кадр из трансляции

Круто? Безусловно. С одним недостатком: Мехди залез пятой точкой в неоспоримый офсайд. Вполне вероятно, это самый красивый отменённый гол на ЧМ-2026.

офсайд Тареми Фото: кадр из трансляции

Бельгии жутко повезло и с офсайдом, и с неудалением Лукаку. Потому что по игре она совсем не впечатляла: много хаоса и потерь, мало осмысленности в атаке. Пока что это самая унылая топ-сборная ЧМ-2026 наравне с Португалией. Правда, у бельгийцев есть Де Брёйне, и тот чисто на классе способен на что-нибудь экстраординарное. Кевин создал для Де Кёйпера такой шанс, где проще забить, чем напортачить. А Беиранванд вытянул руку и каким-то чудом взял и потащил удар в упор! О таком можно будет без стеснения рассказывать внукам.

шанс Де Кёйпера Фото: кадр из трансляции

Нгою, напротив, обсуждать матч ни с кем не захочется. Так жутко «привезти» ещё нужно постараться. На 66-й минуте вместо акцентированной передачи назад защитник «Лилля» выводил Тареми один на один с Куртуа. Пришлось фолить: без удаления бельгийцы всё-таки не обошлись.

Они и в меньшинстве продолжали идти вперёд, держа инициативу. Но всё-таки устроились на нули, которые точно не назовёшь скучными. Если Египет и Новая Зеландия тоже скатают ничью, в группе G сложится любопытная ситуация, когда у всех два очка перед третьим туром. И Бельгия будет аутсайдером, поскольку имеет скромную разницу мячей 1:1. Уверенности, что она разделается с новозеландцами, никакой.