Супергол игрока «Краснодара» и «привозище» Муслеры. Сказка Кабо-Верде на ЧМ продолжается!

Сборная Кабо-Верде сенсационно сдержала испанцев в 1-м туре ЧМ-2026, а её вратарь Возинья стал национальным героем и одним из самых популярных спортсменов в соцсетях. И на этом африканские гении не остановились, огорчив заодно и Уругвай! Между прочим, с суперголом опорника «Краснодара»!

Уругвай сразу же показал, что не против забрать инициативу и сильно давить. Один только Федерико Вальверде к 34-й минуте нанёс аж пять ударов. Однако важнее не количество, а качество. Телму Арканжу заработал карточку для Родриго Бентанкура и стандарт примерно в 30 метрах от ворот Фернандо Муслеры. Исполнять его взялся Кевин Ленини. И ка-а-а-ак жахнул низом в правый угол! Это его так Сперцян научил в «Краснодаре»?! Стенка из Макси Араухо и Федерико Виньяса рассыпалась, будто совсем не ожидая от Кевина такой «колотушки». Запоздал с реакцией и вратарь.

Опорник вошёл в историю, став автором первого гола Кабо-Верде на чемпионатах мира! Ещё из РПЛ за африканцев играл в старте нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол. Но без Дзюбы под боком проявить себя ему не удалось.

Кевин Ленини Фото: Carmen Mandato — FIFA/FIFA via Getty Images

Кабо-Верде удавалось держать ворота на замке практически весь первый тайм. И всё-таки уругвайцы воспользовались игровым преимуществом. Причём дважды. На 44-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, ну или просто Макси Араухо, вновь забил на этом ЧМ. Вальверде доказал, что способен раздавать ассисты и на соперников: с его закидушки случайно по своим же воротам в борьбе пробил Сидни Кабрал. Мяч угодил в штангу, и его оставалось только добить.

Забавно, что прямо перед голом Виньяс помогал Арканжу справиться с судорогой. Но как только арбитр позволил Уругваю продолжить атаку, Федерико без стеснения бросил оказывать помощь и побежал вперёд. Что ж, имел право.

А на 45+6-й сработал навес уже Мануэль Угарте. В район левого края штрафной, откуда Араухо переправил мяч головой на Агустина Каноббио. Расстрел в упор, и никакой Возинья не спас.

Всё, финиш? А вот и нет! На 58-й минуте в игру вошёл Элио Варела. Чтобы сравнять счёт на 61-й. При непосредственном участии Муслеры! Фернандо зачем-то далеко выбежал из ворот: и на перехват не успел, и ворота пустыми оставил. Необъяснимый ляп.

Уругвай моментально забил в ответ. Только из офсайда. По правилам же отличиться вновь не получилось. Можно было бы сослаться на невезение. Да только конкретно во втором тайме африканцы оказались лучше как по количеству ударов (10:6), так и по их общей опасности (0,81 против 0,42 xG). И кто назовёт результат несправедливым?

Ошибка Фернандо Муслеры Фото: Кадры из трансляции

Теперь у обеих команд по два очка. Только вот Кабо-Верде дальше играть с Саудовской Аравией, а Уругваю – с Испанией. Представляете, если команда Вальверде не выйдет из группы даже с упрощённым форматом? Катастрофа.