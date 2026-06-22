Есть первая победа Египта на ЧМ за 92 года! Салах включился в решающий момент

Сборная Египта одержала важнейшую победу на ЧМ-2026! Африканцы разобрались с Новой Зеландией и добились исторического результата. Египтяне впервые выиграли во встрече чемпионата мира. И серьёзно увеличили свои шансы на выход в плей-офф.

Хотя начиналось всё для команды Хоссама Хассана не очень весело. Уже на 15-й минуте новозеландцы открыли счёт: Тим Пэйн навесил с углового, а Финн Сёрман замкнул подачу головой. Египет после пропущенного мяча владел инициативой, однако опасных моментов африканцы за первый тайм так и не создали.

Зато после перерыва египтяне проснулись. И на 59-й минуте сравняли счёт, проведя позиционную атаку. На её финише Мохамед Хани навесил с правого фланга в район вратарской, и Мостафа Зико пробил под перекладину. Голкипер Макс Крокомб задел мяч руками, но тот всё равно залетел в створ.

Игроки сборной Египта Фото: Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images

А на 67-й минуте свой первый гол на ЧМ-2026 забил Мохамед Салах! Легенда «Ливерпуля» отыгрался на правом фланге в стеночку с Зико, после чего ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Это третий мяч для Салаха на чемпионатах мира: ранее он отличился во встречах с Россией (1:3) и Саудовской Аравией (1:2) на ЧМ-2018.

Все вопросы о победителе ближе к концу матча снял вышедший на замену Трезеге. А Салах оформил ещё и ассист! Мо навесил с углового на ближнюю штангу, и Трезеге в падении переправил мяч в сетку головой. С учётом слабой игры Новой Зеландии во втором тайме, у представителей Океании не было никаких шансов возродить интригу.

Сборная Египта одержала первую победу на чемпионатах мира. Ранее команда участвовала в ЧМ-1934 (уступила в первом раунде и вылетела), ЧМ-1990 (две ничьих и поражение в группе) и ЧМ-2018 (три поражения в группе). Первый успех за 92 года! Также египтяне забрались на первое место (четыре очка) в группе G и с огромной вероятностью выйдут в плей-офф: у Ирана и Бельгии по два очка, у Новой Зеландии – одно. В 3-м туре Египет сыграет с иранцами (27 июня).