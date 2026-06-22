Баринова ждут в Греции, а звезду «Зенита» – в «Наполи». Трансферы и слухи за 24 часа

Чемпионат мира – 2026 продолжается. Но это не мешает жить клубному футболу. А что самое интересное в межсезонье? Конечно, трансферные новости. И мы собрали для вас самую важную информацию за прошедшие сутки.

Главные состоявшиеся трансферы

«Ренн» нашёл нового таланта в Португалии

Гонсалу Оливейра Фото: Michael Owens/Getty Images

«Ренн» разглядел будущую суперзвезду? Французский клуб приобрёл у «Бенфики» центрального защитника Гонсалу Оливейру. Сумма сделки – € 3,5 млн. 19-летний португалец заключил с клубом Лиги 1 контракт до лета 2031 года. Но с учётом того, как круто «Ренн» работает с талантливой молодёжью, никто не удивится продаже Оливейры через пару лет за € 60-80 млн. Отметим, что ранее Гонсалу выступал за вторую команду «Бенфики». Также на его счету четыре матча за сборную Португалии U21.

Главные трансферные слухи дня

Ещё один кандидат в центр поля для «Реала»

El Nacional сообщает, что полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер стал приоритетной целью для Жозе Моуринью и «Реала». По данным источника, главный тренер мадридцев считает аргентинца идеальным игроком в центр поля. При этом издание AS отмечает, что «Мадрид» не рассматривает возможность продажи Федерико Вальверде. Однако мадридцы не станут удерживать Орельена Тчуамени и Эдуарду Камавинга в случае хороших предложений.

Также Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» намерен продать защитника Рауля Асенсио. Моуринью уже дал согласие на расставание с игроком.

Баринов уедет к экс-тренеру ЦСКА?

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Греческий АЕК хочет приобрести Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Как и прошлым летом, игрока снова желает видеть в своей команде тренер клуба из Афин Марко Николич. Тогда «Локомотив» отказался отпускать полузащитника в Грецию. А зимой 2026-го Дмитрий перешёл в ЦСКА. Сейчас АЕК ведёт общение с москвичами. Если клубы достигнут понимания, тогда начнутся переговоры по личным условиям контракта Баринова с греками.

«Ливерпуль» продолжает операцию по покупке вингера «РБ Лейпциг»

По данным журналиста Бена Джейкобса, мерсисайдцы предложили «РБ Лейпциг» € 80 млн фиксированной суммой и ещё € 20 млн в виде бонусов за Яна Диоманда. Вингер сборной Кот-д’Ивуара остаётся главным кандидатом на усиление фланга атаки. В «Ливерпуле» считают, что сам игрок заинтересован в переезде. Однако английский клуб не хочет затягивать процесс и готов отказаться от трансфера, если немцы не проявит готовности к переговорам.

На случай неудачи мерсисайдцы уже рассматривают другие варианты. В шорт-лист входят Саид Эль-Мала из «Кёльна», Янкуба Минте из «Брайтона», Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля», а также Брэдли Баркола из «ПСЖ».

Луис Энрике может уехать в Италию

Луис Энрике Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Наполи» сделал запрос в «Зенит» по Луису Энрике, сообщает Sport Mediaset. Петербуржцы оценили возможный трансфер бразильца в € 40 млн. По информации источника, в «Наполи» посчитали указанную цену завышенной, однако не отказываются от интереса к Энрике и стремятся договориться о снижении стоимости.

Напомним, Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года за € 33 млн (данные Transfermarkt). В прошлом сезоне Луис принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Также он помог сине-бело-голубым выиграть РПЛ. Действующий контракт Энрике с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.

Кравцов выбирает между Испанией и «Локомотивом»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов близок к переходу в «Локомотив» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Для этого полузащитник продлит контракт с «Сочи», после чего перейдёт в московский клуб. Также у полузащитника есть вариант с «Кадисом». Испанцы видят полузащитника футболистом стартового состава, однако сам Кирилл склоняется к переходу в «Локомотив».

Кравцов играет за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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