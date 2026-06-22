За чем следить 23 июня: Англия — Гана, Мбаппе в погоне за бомбардирским рекордом, Холанд vs Мане, а также Ли — Александрова в Бад-Хомбурге!

Топ-матчи вторника: Роналду против Узбекистана на ЧМ-2026 и Самсонова — Свитолина

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Франция — Ирак, группа I, 2-й тур

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Интрига: Франция оформит выход в плей-офф?

Сборная Франции в 1-м туре ЧМ разобралась с Сенегалом (3:1). Теперь вице-чемпион прошлого турнира сыграет с Ираком. Перед стартом встречи всё выглядит так, будто французы обязаны легко побеждать. А Килиан Мбаппе — приблизиться к Месси и Клозе в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Сейчас у француза 14 голов, а у Лео и Мирослава — по 16. Также в случае победы Франция обеспечит себе выход в плей-офф.

⚽️ 3:00: Норвегия — Сенегал, группа I, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: один из самых интересных матчей группового этапа.

На групповом этапе не так много крутых вывесок с двумя равными соперниками. Но матч Норвегии и Сенегала — из этого разряда. Тут будет действительно напряжённая игра двух команд с крутыми составами. Норвежцы в 1-м туре одолели Ирак, а Сенегал уступил Франции. Мотивация обеих команд очевидна: европейцы могут обеспечить себе место в плей-офф, а африканцы — сохранить шансы на 1/16 финала.

⚽️ 6:00: Иордания — Алжир, группа J, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто останется в борьбе за плей-офф?

Сборная Алжира в 1-м туре чемпионата мира отлетела от Аргентины, пропустив три мяча от Лео Месси. Иордания же не смогла набрать очки с Австрией. Теперь команды сыграют между собой. Победитель сохранит шансы на выход в плей-офф, а вот проигравший уже вряд ли сможет рассчитывать на 1/16 финала. Особенно это касается Иордании, которая после Алжира зарубится с Аргентиной.

🎾 12:30*: Энн Ли (США) — Екатерина Александрова (Россия), Бад-Хомбург, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет соперницей Мирры во втором круге?

Прошлогодняя четвертьфиналистка Бад-Хомбурга Екатерина Александрова (№19) начнёт защиту очков с матча с Энн Ли (№29). Россиянка ведёт в их с американкой противостоянии (2-1). Девушки будут бороться за выход во второй круг на Мирру Андрееву.

🎾 18:30*: Людмила Самсонова (Россия) — Элина Свитолина (Украина), Бад-Хомбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Самсонова третью сеяную в Бад-Хомбурге?

Людмила Самсонова (№42) во втором круге турнира серии WTA-500 в Бад-Хомбурге впервые в карьере сразится с Элиной Свитолиной (№8). И если Людмила на этом «пятисотнике» уже сыграла матч первого круга и приноровилась к покрытию, то для Элины этот поединок станет первым, так как стартовый круг она пропустила как сеяная.

⚽️ 20:00: Португалия — Узбекистан, группа K, 2-й тур

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Интрига: Узбекистан совершит сенсацию во встрече со звёздной Португалией?

Узбекистан дебютировал на чемпионатах мира с поражения от Колумбии. А теперь азиатская сборная сыграет с Португалией. Команда Роберто Мартинеса в 1-м туре неожиданно потеряла очки с ДР Конго (1:1). И вокруг португальцев разгорелся скандал: одни обвиняют в плохой игре Роналду, другие — в нежелании партнёров Криштиану отдавать пас на капитана. В общем, жара. А если Португалия каким-то образом потеряет очки и с Узбекистаном, то масштаб критики будет трудно оценить.

⚽️ 23:00: Англия — Гана, группа L, 2-й тур

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Интрига: Англия укатает ещё одного соперника?

Сборная Англии приятно впечатлила качественным футболом в 1-м туре. Команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию (4:2), разобравшись с главным конкурентом по группе. Теперь англичане встретятся с Ганой, которая на старте ЧМ забрала три очки с Панамой. Хотя футбол в исполнении африканцев получился не самым завораживающим. Поэтому если Англия сохранит свой темп, то шансов у Ганы даже на ничью будет очень мало.