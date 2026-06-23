«Настоящий феномен». Самый талантливый центральный защитник мира — будущее Хорватии

Вушкович разорвал Бундеслигу и стал основным в сборной на ЧМ в 19 лет! «Тоттенхэм» озолотится на одном из главных трансферных лотов лета?

Сборную Хорватии по-прежнему тащат «старички» из категории «30+»: сейчас в ней, помимо давно привычных Модрича, Перишича, Будимира и Крамарича, Ливакович, Ковачич и Марио Пашалич. Тем не менее на смену прежним лидерам постепенно приходят новые. И один из самых перспективных – не только в стране, но и во всём мире – 19-летний центральный защитник Лука Вушкович.

Перед ЧМ-2026 Луке отвесил жирнющий комплимент Златко Далич: «Вушкович провёл великолепный сезон и обладает огромным потенциалом. На мой взгляд, именно он станет наследником Йошко Гвардиола. Это умный игрок для своей сложной позиции. Верю, что на этом чемпионате мира он сможет проявить себя и станет одним из лидеров сборной на ближайшие 15 лет».

Для любителей Бундеслиги Вушкович в представлении точно не нуждается. Как и для тех, кто пристально изучает трансферные новости: там фамилия Луки мелькает с завидным постоянством. А чем он так хорош? Предвкушаем матч Хорватии с Панамой и знакомимся с Гвардиолом 2.0 поближе.

Был лучшим бомбардиром топ-10 лиг среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Будучи защитником

С Вушковичем вполне может сложиться любопытная история: когда клуб на тебе отлично наварился, но при этом ты не сыграл за него ни одного матча (кроме товарищеских, конечно). Прошлым летом «Тоттенхэм» официально отвалил «Хайдуку» за Луку € 11 млн. Но фактически трансфер дальновидно согласовали ещё в 2023 году, когда футболист не отметил даже 17-летие. Причин на то хватало.

В 15 лет Лука стал самым молодым хорватом, кто не только сыграл, но и забил в юношеской Лиге УЕФА. Когда ему едва исполнилось 16, он дебютировал за основу родного «Хайдука» и повторил рекорд хорватской лиги. А в Кубке страны положил «Осиеку» наиболее «молодой» гол в истории турнира. Разумеется, выступал Вушкович и за юношеские сборные Хорватии множества возрастов. В том числе за U21, хотя ему тогда было 17. Собственно, за неё он вполне может выходить и сейчас. Правда, давно перерос этот уровень.

Закрепиться в стартовом составе «Хайдука» помешало мышечное повреждение. Не беда, ведь существует рынок аренд. За 14 матчей в польском «Радомяке» центральный защитник оформил 3+1. Летом 2024-го его отправили уже в бельгийский «Вестерло», где тот играл рядом с Романом Нойштедтером. С Россией Луку связывает, кстати, не только это: в 2008 году его отец Даниэль провёл аж целую минуту в РПЛ за «Луч-Энергию». Но всё-таки вернёмся к Вушковичу-младшему.

Главный тренер «Вестерло» Тимми Симонс жутко его нахваливал: «Лука – настоящий феномен. Он поразительно спокоен на мяче и задаёт темп игре. При этом чрезвычайно силён в защите, излучает спокойствие и зрелость. У него такие хорошие ноги для 17-летнего!» А всё почему? Да потому, что Вушкович, во-первых, в 36 матчах забил семь раз и сделал три ассиста. Во-вторых, отлично разгонял атаки. В-третьих, показал себя королём единоборств: 64,1% выигранных всего и аж 68,6% – верховых.

Ну и плюсом хорвата наградили за гол года в Бельгии: он нанёс пробоину «Брюгге» боковыми «ножницами» в прыжке! Скромняга отмечал: «Я не особо практикую такие удары на тренировках «Вестерло». Только со своей семьёй – в Хорватии у моря». По количеству забитых мячей в топ-10 лигах среди футболистов U18 Вушкович до апреля 2025-го опережал всех, включая Ламина Ямаля! А к концу сезона уступил только ему и Родригу Море.

Лука Вушкович Фото: Jill Delsaux/Zuma/ТАСС

Стал в Германии «королём воздуха» и подорожал до € 60 млн

Про скромнягу – совсем не перебор. Вот другая цитата Луки: «Трансфер в «Тоттенхэм» за € 11 млн? Не думаю об этом слишком много. Но считаю, что футбольный мир движется в неправильном направлении. На самом деле, цены на рынке безответственные. Трансферы за € 100 млн, куда мы идём?! Лет 10 назад клуб заплатил бы за меня, быть может, € 2 млн. Это безумие».

Что ж, теперь Вушкович имеет ценник вообще в € 60 млн! Потому что провёл феноменальный сезон за «Гамбург», куда его отдал в аренду уже «Тоттенхэм». Повышение с бельгийской лиги до Бундеслиги ещё больше подсветило грани его таланта. Чуть выше мы привели статистику его единоборств. Так вот, в Германии она стала даже круче: 67,6% выигранных всего и монструозные 74,5% – верховых.

В матче с «Унионом» 193-сантиметровый пластичный хорват выиграл 18 верховых дуэлей из 20. 18! Никто не добивался такого во всех топ-5 лигах на протяжении пяти лет. С голами тоже полный порядок: шесть штук в 28 матчах. Напоминаем, речь о центральном защитнике новичка Бундеслиги. Один из мячей, кстати, залетел в ворота «Баварии». Мюнхенцы не смогли победить (2:2), а их легенда Лотар Маттеус выдал Луке огромную порцию комплиментов.

Лотар Маттеус легенда «Баварии» «Только посмотрите на него! И этому парню 18 лет! Он производит впечатление, будто у него столько же опыта, как у того, кто уже сыграл на трёх чемпионатах мира и взял три трофея Лиги чемпионов. Для меня он был лучшим игроком матча. То, как он действовал в обороне, как ловко он играл… А потом Лука забил гол. Вушкович уже выделяется характером. Я верю, что сейчас мы ещё не видим его максимум, всё лучшее впереди. Дело не только в статистике забитых голов, но и в том, как он играет, как организует игру, как ловко делает два шага вперед, чтобы заманить Кейна в офсайд. Он всё просчитывает наперёд. В 30 лет у меня не было такого игрового мышления, как у него в 18. Возможно, я преувеличиваю, но дело не только в верховых единоборствах, отборах и голе или голевой передаче. Дело в гораздо большем. Вушкович – игрок обороны, способный руководить всей линией защиты. Это редкость».

У Вушковича шикарное чутьё на стандартах. При этом реализовывать он их умеет не только головой: в майской встрече с «Фрайбургом» катнул низом со штрафного под стенкой, одурачив всех в стиле Роналдиньо. В марте популярный портал Goal составил рейтинг 50 главных талантов мирового футбола, родившихся 1 января 2007 года и позже. Лука занял почётное седьмое место после Ямаля, Эстевао Виллиана, Пау Кубарси, Франко Мастантуоно, Ленарта Карла и Макса Доумена. И как будто его даже недооценили.

Ещё Лука второй в Бундеслиге по удачным действиям в обороне в среднем за матч (12,5). Не зря же попал в символическую сборную сезона. К слову, его старший брат Марио – тоже игрок «Гамбурга». Только отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг. Поэтому 44-й номер Марио достался Луке. Воссоединение родни, пусть и неполноценное, подарило болельщикам крайне эмоциональный момент. Лука забил первый с 2018 года гол «Гамбурга» в Бундеслиге, подбежал к трибуне и указал пальцем на брата. Стадион накрыло волной восторга.

Лука Вушкович Фото: Lars Baron/Getty Images

Вушкович не уверен в возвращении в «Тоттенхэм» и планирует попасть в «Барселону»

Вушкович логично считает образцом для подражания Гвардиола: «Он настоящий зверь – как инопланетянин! У нас есть что-то общее, но, когда смотришь, как Йошко играет, становится даже немного страшно от того, насколько он крут. Мы хорошо взаимодействуем: он берёт на себя основную работу, а я подстраховываю».

Лука поиграл с Йошко в июне 2025-го, когда вышел на замену в квалификационном матче ЧМ с Чехией. Теперь они выходят вместе и на самом чемпионате мира. Причём в старте: статус Вушковича не позволяет ему торчать на лавке. Если прогноз Далича сбудется, эта связка станет хорватской стеной на долгие годы. Все предпосылки к этому есть.

Как и к тому, что они окажутся в одной лиге. Только Лука настроен сменить «Тоттенхэм». Возможно, на «Брайтон». Как раз у «чаек» «шпоры» недавно увели Яна Паула ван Хекке, и место стало вакантно. Там шансы продолжить прогрессировать заметно выше, нежели в конкуренции с тем же ван Хекке, Микки ван де Веном и Маркосом Сенеси. Да и Кристиан Ромеро пока никуда не ушёл. А ведь ещё в команде есть Кевин Дансо и Раду Дрэгушин – центральных защитников слишком много.

По данным инсайдера Майкла Бриджа, представители Вушковича всерьёз заинтересованы в варианте с «Брайтоном» и верят, что через пару лет защитник окажется в «Барселоне». Между ними и «Тоттенхэмом» всё было гладко. Пока Лука не закошмарил Бундеслигу, вследствие чего начал рассчитывать на место в старте «шпор».

Сам хорват от слухов пока отстраняется. Но в то же время жирно намекает – окажусь там, где во мне действительно нуждаются: «Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. Однако моя цель – провести сезон в клубе, где я буду играть и где меня хотят видеть. А там посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни или недели».

Фабрицио Романо писал, что «Брайтон» предложил за Луку € 48,7 млн + 3,5 млн бонусами. Предыдущие два запроса «Тоттенхэм» отклонил. Возможно, надеясь, что Вушкович сверкнёт на ЧМ-2026 и ещё больше увеличит свою стоимость. В июне Football Insider приписывал интерес к хорвату «Барселоне», «Ливерпулю» и «Баварии». Вполне вероятно, через несколько лет прочтём текст с заголовком «Главная трансферная ошибка «Тоттенхэма». Как клуб мог упустить Вушковича?!».