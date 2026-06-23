Мбаппе уже забил, а ещё в программе матчи Холанда, Кейна и Роналду! LIVE мегадня ЧМ-2026

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Друзья, всем привет! 23 июня — большущий день чемпионата мира. Сегодня нас ждут пять (!) матчей, и практически каждый из них достоин отдельного внимания.

В паре Франция — Ирак с фаворитом всё очевидно. Интереснее мотивация, ведь французы в случае победы гарантируют себе место в плей-офф. Мбаппе же гонится за званием лучшего бомбардира этого ЧМ, так что наверняка постарается закинуть Ираку побольше.

Встреча Норвегии с Сенегалом невероятно интригует. Две крепкие сборные: норвежцы с забивным Холандом раскрошили Ирак, а сенегальцы до определённого момента сдерживали мощную Францию. С мотивацией всё очевидно: Норвегии нужно решать вопрос с выходом в плей-офф, не дожидаясь встречи с французами, а Сенегалу необходима победа, чтобы не повторить судьбу Турции, для которой 3-й тур станет формальностью.

Иордания против Ирака — самая невзрачная вывеска дня, но именно такие порой преподносят сюрпризы. Обе команды начали чемпионат с поражения, поэтому нас ждёт битва за три очка и сохранение шансов на плей-офф.

Наверное, самый ожидаемый матч — Португалия против Узбекистана. Первые начали с ничьей с ДР Конго и теперь должны доказывать, что их место — в плей-офф. Узбекистан же проиграл Колумбии и тоже постарается реабилитироваться. Хусанов против Роналду — как такое пропустить?

Закроет программу встреча Англии и Ганы. Команда Тухеля стартовала с яркой победы над Хорватией. Набирай ещё три очка — и готовься к плей-офф. Но легко вряд ли будет, ведь у Ганы совершенно аналогичная мотивация. Победа над Панамой добавила африканцам веры в успех.

«Чемпионат» проследит за 13-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь!