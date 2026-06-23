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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 23 июня 2026, Франция, Норвегия — Сенегал, Португалия — Узбекистан, Англия

Мбаппе уже забил, а ещё в программе матчи Холанда, Кейна и Роналду! LIVE мегадня ЧМ-2026
Кирилл Закатченко Константин Кринский
,
Онлайн 13-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 23 июня — большущий день чемпионата мира. Сегодня нас ждут пять (!) матчей, и практически каждый из них достоин отдельного внимания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
1-й тайм
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

В паре Франция — Ирак с фаворитом всё очевидно. Интереснее мотивация, ведь французы в случае победы гарантируют себе место в плей-офф. Мбаппе же гонится за званием лучшего бомбардира этого ЧМ, так что наверняка постарается закинуть Ираку побольше.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча Норвегии с Сенегалом невероятно интригует. Две крепкие сборные: норвежцы с забивным Холандом раскрошили Ирак, а сенегальцы до определённого момента сдерживали мощную Францию. С мотивацией всё очевидно: Норвегии нужно решать вопрос с выходом в плей-офф, не дожидаясь встречи с французами, а Сенегалу необходима победа, чтобы не повторить судьбу Турции, для которой 3-й тур станет формальностью.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 06:00 МСК
Иордания
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Иордания против Ирака — самая невзрачная вывеска дня, но именно такие порой преподносят сюрпризы. Обе команды начали чемпионат с поражения, поэтому нас ждёт битва за три очка и сохранение шансов на плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наверное, самый ожидаемый матч — Португалия против Узбекистана. Первые начали с ничьей с ДР Конго и теперь должны доказывать, что их место — в плей-офф. Узбекистан же проиграл Колумбии и тоже постарается реабилитироваться. Хусанов против Роналду — как такое пропустить?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Закроет программу встреча Англии и Ганы. Команда Тухеля стартовала с яркой победы над Хорватией. Набирай ещё три очка — и готовься к плей-офф. Но легко вряд ли будет, ведь у Ганы совершенно аналогичная мотивация. Победа над Панамой добавила африканцам веры в успех.

«Чемпионат» проследит за 13-м днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Шедевр Мбаппе! Гонится за Месси француз
Live Константин Кринский

Франция доминирует, доминирует и ещё раз доминирует. У Ирака вообще нет моментов, жалко ребят.

00:16 Константин Кринский

Шедевр Мбаппе! Гонится за Месси француз

Килиан открыл счёт в матче с Ираком весьма нетипично: забил с точки Арьена Роббена. Да, с левой! Ух и положил!

00:03 Михаил Рождественский

Франция и Ирак уже играет! На поле вот эти ребята.

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем, Хуссейн.

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Новости. Футбол
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