Лео не реализовал пенальти в матче с Австрией, но потом опять сделал разницу. Аргентина — в плей-офф ЧМ-2026!

Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность

Сборные Аргентины и Австрии стартовали на чемпионате мира с побед. Следовательно, победитель очного матча выходил на чистое первое место в группе. Но интрига была в другом: установит ли Лионель Месси новый снайперский рекорд чемпионатов мира. Ответ мы получили уже в первом тайме. Рекорд пал, а южноамериканцы попали в плей-офф.

Звёздный аргентинец получил первый шанс уже на девятой минуте. Лаутаро Мартинес попал под подкат двух игроков сборной Австрии — Стефана Поша и Ксавера Шлагера. Дело было в штрафной площади европейской сборной, но свисток арбитра промолчал. Пока Лаутаро корчился от боли, судейская бригада проверяла эпизод. Рефери Амин Омар указал на «точку» после похода к монитору.

Вот она, прекрасная возможность, чтобы установить новый рекорд чемпионатов мира по голам. Но Лео, видимо, решил, что такой сценарий не для него. Вратарь Александр Шлагер до последнего ждал удара, а нападающий зарядил мимо створа. В такие моменты понимаешь, что Месси — всё-таки человек, а не киборг.

Чуть позже Месси снова оказался перед воротами сборной Австрии. Но европейцев спасло комбо из Давида Алабы и Шлагера. Первый опередил Лео, а второй среагировал на невольный удар своего же защитника. Третий момент Месси подарил вратарь. Шлагер опередил соперника, но катнул рукой прямо на Лео. На этот раз на пути удара аргентинца встал Алаба, а ведь мяч уже летел в пустые ворота.

Но настырный Месси всё-таки добился своего в конце первой половины. Тут в первую очередь нужно отметить Тьяго Альмаду — он грамотно пропустил мяч после прострела Факундо Медины. А Месси на этот раз всё сделал чётко — в касание пробил в ближний угол. Есть 17-й гол Лео на чемпионатах мира! Теперь он единолично возглавляет список лучших снайперов в истории турнира. Плюс ещё Месси поднялся на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Месси был неудержим в матче с Австрией Фото: Maja Hitij/Getty Images

На трибунах в Арлингтоне не обошлось без селебрити. Тут улыбалась певица Шакира и эмоционально реагировал на происходящее на поле многократный чемпион НБА Ману Джинобили (кстати, аргентинец). А что австрийцы? Ни одного удара в створ до перерыва. На старте второй половины Марсель Забитцер проверил Эмилиано Мартинеса со штрафного — голкипер не подвёл.

В целом моментов у ворот Аргентины было ничтожно мало. Да, Патрик Виммер бил головой в добавленное время, но, похоже, Мартинес всё контролировал в этом эпизоде, а мяч в итоге пролетел мимо створа. Ральф Рангник выпустил на поле ветерана Марко Арнаутовича, однако толку от этого было мало. А вот действующие чемпионы мира укрепили преимущество. Хулиан Альварес не переиграл вратаря после передачи Месси, но уже сам Лео со второй попытки вонзил мяч в дальний угол. Серьёзная заявка на «Золотую бутсу» по итогам турнира! Пока у Аргентины забивает только Месси.

Аргентинцы одержали вторую подряд победу на турнире и не пропустили ни одного мяча. Если Иордания не обыграет Алжир, то команда Лионеля Скалони гарантирует себе выход в плей-офф с первого места. А Месси забил в шестом матче чемпионата мира подряд. Это всего лишь третий игрок в истории после бразильца Жаирзиньо и француза Жюста Фонтена, который добрался до такой отметки.