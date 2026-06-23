Узбекистан — большой риск для Португалии. Новый провал на ЧМ Роналду и компании не простят

Новый формат чемпионата мира расслабляет топ-сборные. Теперь выйти в плей-офф можно даже с третьего места. Полезная опция на случай, если на групповом этапе возникнут непредвиденные трудности.

Плюс, поскольку участвует больше команд, матчей тоже стало больше. А позади изнурительный клубный сезон. Как сберечь силы перед решающими стадиями? Ну, конечно же, в группе и даже на старте плей-офф можно поиграть в эконом-режиме.

При этом важно не расслабиться слишком сильно. Иначе есть риск вляпаться там, где изначально не ожидалось. Кроме того, если уж совсем расхлябанно отыграть в группе, и к плей-офф можно подойти не в тех кондициях. А соперники там будут посерьёзнее. За то, что прокатило в группе, в матчах на вылет вполне могут наказать.

Сборная Португалии в 1-м туре совсем не впечатлила. Из всех топов она сыграла максимально тускло и невнятно. Испания против Кабо-Верде тоже выглядела так себе и тоже не победила. Однако команда Луиса де ла Фуэнте играла без острых вингеров, которые были так важны на победном Евро-2024, – Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Во 2-м туре Ямаль вышел – и испанцы тут же показали силу. Саудовскую Аравию они просто не заметили.

Также в 1-м туре слабо смотрелись бразильцы. В первом тайме Марокко их возило. Чудо, что забил Винисиус и на перерыв команды ушли при счёте 1:1. По игре марокканцы были намного лучше и имели все шансы забрать первый тайм. Причём даже крупнее, чем в один мяч. Второй тайм получился более равным, однако вопросов к Бразилии всё равно осталось много.

Бразилия — Марокко Фото: Dan Mullan/Getty Images

Впрочем, важно учитывать уровень соперника. Марокко – полуфиналист последнего ЧМ и финалист последнего Кубка Африки (чем закончился финал – отдельная история). Эта сборная, как никогда, близка к категории топов. Кабо-Верде и ДР Конго, отобравшую очки у Португалии, не сравнить с марокканцами. Команда Ашрафа Хакими, Браима Диаса, Исмаэля Сайбари и Айюба Буадди намного круче.

Испания и Бразилия во 2-м туре победили. А Португалии сыграть только предстоит – против Узбекистана. Команда Фабио Каннаваро весьма солидно дебютировала в матче с Колумбией. Да, проиграла 1:3. Однако третий мяч пропустила в самом конце – на 90+9-й минуте. До этого у парней Каннаваро были шансы отыграться. Они не создали вала моментов, но давление на штрафную колумбийцев оказывали серьёзное.

В целом главное, в чём Колумбия превзошла Узбекистан – это класс. И самую большую разницу сделал великолепный Луис Диас. Хамеса Родригеса, Луиса Суареса и Джона Арьяса, которые вышли в старте, узбекистанцы сдержали. Однако Диас оказался слишком хорош.

На его фланге действовал 18-летний латераль Бехруджон Каримов. До встречи с колумбийцами он ни разу не играл за сборную в официальных матчах. Плюс с апреля не выходил на поле из-за травмы. И тем не менее Каримов справился с Диасом, из его зоны Луис не создал опасности.

Однако тем и хорош классный игрок, что он может создать опасность из разных точек. Шикарный голевой пас на Даниэля Муньоса Диас выдал, зайдя в середину. А гол забил в результате перехвата и быстрой атаки. В той ситуации Каримов спасти никак не мог.

Аббосбек Файзуллаев и Бехруджон Каримов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом у Бехруджона был шанс забить. При счёте 1:3 на последних секундах он смачно влупил из-за штрафной и попал в перекладину. Вероятно, Узбекистан бы всё равно не отыгрался. Но 2:3 на табло смотрелось бы поприятнее.

Как бы там ни было, команда Каннаваро показала себя чрезвычайно колючей и кусачей. Она прекрасно понимает, что умеет и, главное, чего не умеет. И она, что совершенно логично и правильно, не пытается делать того, чего не умеет. У Узбекистана было мало козырей против Колумбии. Но те, что были, он разыграл по максимуму. И при более удачном раскладе этого могло хватить для ничьей.

Колумбии, чтобы победить Узбекистан, по ходу матча пришлось серьёзно включиться. И это важное предостережение для Португалии. Против ДР Конго команда Роберто Мартинеса играла ну очень вальяжно. Масса передач поперёк, низкий темп и минимум остроты – напряжения у ворот конголезцев почти не возникало, они отоборонялись очень спокойно.

У Португалии блестящий центр полузащиты: Витинья, Жоау Невеш и Бруну Фернандеш. Плюс есть Бернарду Силва, который найдёт общий язык с любым партнёром и охотно залетит в любую комбинацию. Однако во встрече с ДР Конго эти прекрасные футболисты выглядели блекло. Португалии катастрофически не хватало движения. Плюс впроголодь держали Криштиану Роналду, пасов в штрафную до середины второго тайма было крайне мало.

Игру более-менее расшевелил Франсишку Консейсау. Пока партнёры играли на третьей передаче, Консейсау носился на четвёртой и иногда даже переходил на пятую. Штрафную Франсишку тоже нагружал – Роналду наконец-то начал получать хоть какие-то мячи. Забить Криштиану не смог. Однако у него хотя бы начали появляться шансы. До выхода Консейсау ничего подобного не было.

Франсишку Консейсау и Роберто Мартинес Фото: Molly Darlington/Getty Images

Разумеется, Португалия ощутимо превосходит Узбекистан в классе. Однако и ДР Конго она в классе тоже превосходила. Но для победы этого не хватило. Нужно было ещё и двигаться, креативить. Напрягаться! А с этим у команды Мартинеса возникли проблемы. Во втором тайме Португалия заиграла активнее, однако переиграть конголезцев всё равно не получилось. Они, в конце концов, тоже не пальцем деланные. В составе ДР Конго много футболистов из больших чемпионатов, высокой интенсивностью их не напугать. А уж средней, которую продемонстрировала Португалия, – тем более.

В составе Узбекистана только один представитель топ-чемпионатов – Абдукодир Хусанов. Но базово команда Каннаваро будет действовать против Португалии так же, как ДР Конго: упор на надёжную оборону, дисциплина и минимизация простых ошибок. Плюс надежда на быстрые атаки. В матче с Колумбией они иногда проходили. И одна из них привела к голу Аббосбека Файзуллаева.

Португалии вновь предстоит вскрывать соперника. Да, средний уровень футболистов сборной Узбекистана, пожалуй, ниже, чем у ДР Конго. Но ещё раз – идеологически Португалию ожидает примерно то же, что и в 1-м туре: низкий блок, минимум пространства и максимум борьбы.

Колумбии не хватило голого класса, чтобы обыграть Узбекистан. Ей пришлось серьёзно включаться. Португалии не хватило голого класса, чтобы обыграть ДР Конго. Она попыталась включиться, однако для победы этого не хватило.

Какой вывод? Ставка на превосходство в классе может сыграть. Но она таит в себе риски. И в случае с Португалией против ДР Конго эти риски перевесили. Против Узбекистана команда Мартинеса вновь может рискнуть и поставить только на класс. Вот только если опять не выгорит… Тогда, возможно, Тунис перестанет быть единственным, кто сменил тренера прямо во время ЧМ.