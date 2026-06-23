«Хотел завязать с футболом». Путь главной звезды сборной Ганы от низов до топ-клуба АПЛ

Антуан Семеньо справился с трудностями и дорос до уровня «Манчестер Сити». Он мог играть за сборную Англии, но принял предложение Ганы.

Победитель матча Англия — Гана при определённом раскладе может гарантировать себе выход в плей-офф с первого места в группе. Антуан Семеньо из «Манчестер Сити» — главная надежда африканской сборной в атаке. Он выступает за команду Ганы, хотя мог играть за англичан. Антуана следует считать одной из звёзд АПЛ, хотя несколько лет назад его карьера была под угрозой.

Семеньо родился в Лондоне и на протяжении всей карьеры (сейчас ему 26 лет) играет исключительно в Англии. Однако в подростковом возрасте парню пришлось нелегко. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Миллуолл» — каждый из этих клубов отказывал Антуану после просмотра. Семеньо достиг высшей степени разочарования после очередного «нет» — на этот раз от «Кристал Пэлас».

«Я помню, как сел в автомобиль и спросил отца, почему это снова со мной происходит. «Кристал Пэлас» продлевал просмотр. Казалось, они всё-таки возьмут меня в академию, но нет. Я просто хотел стать нормальным человеком — тусоваться с друзьями, спокойно ходить в школу. Я устал от футбола, хотел завязать. Вот почему ушёл», — говорил Семеньо в интервью Sky Sports.

После этого Антуан завязал с футболом. Он хотел быть обычным подростком и жить нормальной жизнью. Однако спустя год судьба подарила ему ещё один шанс. 16-летнему Семеньо сообщили об открытом просмотре в спортивном комплексе в нескольких десятках километрах от Лондона. Антуан помнил, как разлюбил футбол и потерял уверенность в себе. Но предпринял ещё одну попытку — и не пожалел.

Именно там на него обратил внимание бывший тренер «Лидса» Дэвид Хокадей. «Я был своего рода независимым скаутом/тренером, — вспоминал Хокадей для The Athletic. — Открытые просмотры можно назвать лотерей. Если ты попадаешь в сильную команду, то у тебя больше шансов быть замеченным. Антуан не играл великолепно. Он не показал фантастическую физическую форму. Но у парня были моменты. Он стал для меня чем-то вроде зуда, от которого невозможно избавиться».

«Я не хотел ехать на просмотр, но подумал: «Разве может быть ещё хуже?» Не играл год до этого, так что немного набрал вес, был не в форме. Я не знал, что собираюсь делать, однако в итоге поехал. Так началась моя новая история. Просмотр прошёл очень хорошо. Можно сказать, что тогда я снова полюбил футбол», — откровенничал Антуан.

Хокадей навёл справки о Семеньо, после чего побеседовал с родителями будущего футболиста АПЛ. «Я сказал: «С удовольствием помогу Антуану». Что я тогда мог дать парню? Надежду», — продолжил Хокадей. В 16 лет Семеньо переехал из Лондона в Суиндон. Там он постигал спортивную науку и играл за спортивную академию Уилтшира. Плюс бегал за колледж в соседнем Бристоле, где Хокадей руководил мужским футбольным отделением и возглавлял команду до 18 лет. По словам Дэвида, он показывал парню витрину.

Семеньо видел себя полузащитником, но Хокадей осознал, что у Антуана серьёзный атакующий потенциал. Подросток не только был превосходным атлетом, но и забивал. Антуан колотил один гол за другим, и к нему вернулась уверенность. После одного из матчей, в котором команда колледжа обыграла сверстников из «Бристоль Сити», Хокадей посоветовал сопернику забрать Семеньо к себе. «Мне показалось, что Антуан поразил их. Я предложил забрать его бесплатно, однако посоветовал поступить правильно по отношению к колледжу, если он добьётся успеха. Они не хотели ничего слышать».

Потом об этом узнал генеральный директор «Бристоль Сити» Марк Эштон, который когда-то работал с Хокадеем в «Уотфорде». Он всё организовал. Антуан оказался в академии «Бристоль Сити», потом попал в команду до 23 лет. Семеньо был очень хорош на юношеском уровне. Мощь и скорость сильно помогали будущему участнику ЧМ-2026.

Слова Люка Уильямса, бывшего главного тренера «Бристоль Сити в категории до 23 лет: «Антуан сказал, что там, где он вырос, его называли Кирпичом. Парень был крепким и непоколебимым. Я чувствовал силу этого футболиста и его скорость. Он был настоящим зверем среди атлетов. Но всё это не должно было затмевать умение Антуана играть обеими ногами».

Антуан Семеньо в форме «Ньюпорта» Фото: Pete Norton/Getty Images

В 2018 году Семеньо отправили в аренду в клуб «Ньюпорт» из Второй лиги. Антуан выступил преимущественно на позиции центрального нападающего, однако у его новой команды была сформирована пара форвардов. «Нам пришлось создать для Антуана отдельную позицию, потому что Семеньо был слишком хорош, чтобы не ставить его в состав», — воспоминания бывшего форварда «Ньюпорта» Падрейга Эмонда.

В итоге Семеньо перевели на левый фланг. «Сразу стало ясно, что он станет особенным футболистом, — добавил Эмонд. — Антуан был невероятно скромен. Я не мог понять, как человек с таким уровнем таланта никогда не комментирует собственную игру».

Антуан ярко показал себя в форме «Ньюпорта», после чего «Бристоль Сити» вернул игрока. «В 2019 году я разговаривал с представителями «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Мы оценивали потенциал Семеньо. На мой взгляд, тогда ему нужно было улучшить только одну вещь — результативность», — утверждал главный тренер «Ньюпорта» Майкл Флинн.

Антуан Семеньо уходит от подката в матче за «Бристоль Сити» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Потребовалось три года, чтобы Семеньо раскрылся в составе «Бристоль Сити». Молодой футболист то попадал в основной состав, то вылетал из него. Отсутствие голов вызывало неоднозначную реакцию у местных фанатов. В начале 2020-го Семеньо сгонял в аренду в «Сандерленд», но сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

В феврале 2021 года пост главного тренера «Бристоль Сити» занял Найджел Пирсон. Именно его контратакующая модель футбола принесла успех Семеньо. «Он просто сказал мне: «Твои лучшие качества — скорость и удар. Так беги и бей!» Это то, что мне тогда было нужно», — вспоминал Семеньо.

Антуан так прогрессировал, что в 2022 году дебютировал в составе сборной Ганы. А ведь мог выступать за английскую команду. Впрочем, предложение ему так и не поступило. «Представители сборной Ганы связались, когда мне было 19 или 20 лет, — слова Антуана. — Я не собирался отказываться от такой возможности. Это было лёгкое решение, потому что не появилось реальной возможности сыграть за английскую команду. Представлять сборную Ганы — мечта, которая стала реальностью. Это многое значит для меня и моей семьи».

В результате Семеньо съездил на чемпионат мира — 2022. Правда, провёл там в общей сложности всего 19 минут. В начале 2023-го «Борнмут» выкупил африканца за € 10,25 млн. Ещё через три года клуб оформил самую дорогую продажу в своей истории — «Манчестер Сити» выложил € 72 млн. Антуан не затерялся в команде Хосепа Гвардиолы и наколотил за весь сезон (играл за два клуба) 21 гол в 48 матчах. Он стал звездой топ-клуба АПЛ. Несколько лет назад в такое сложно было поверить. «Многие не восстанавливаются после неудач. Но Антуан справился. Я даже немного растроган», — слова поверившего в Семеньо Хокадея.

На нынешний чемпионат мира атакующий футболист приехал в статусе главной звезды сборной Ганы. И его признали лучшим игроком матча 1-го тура с Панамой (1:0). Теперь у Семеньо есть возможность хорошо показать себя на фоне куда более серьёзного соперника. Сам Антуан заявил, что с нетерпением ждёт этого испытания. Ему предстоит играть против сборной страны, где он родился и сделал себе имя.