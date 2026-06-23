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ЧМ-2026, Лионель Месси установил рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу, что сказал после матча Аргентина — Австрия

«Мне тяжело думать». Слова Месси после великого рекорда на чемпионате мира
Михаил Рождественский
Слова Месси после великого рекорда на ЧМ
Комментарии
Лео, как всегда, скромен и думает о команде.

Каждый раз кажется, что Лео Месси уже нечем нас удивить. И каждый раз он находит что-то новое. Когда казалось, что рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира практически недосягаем, Месси снёс его за два матча. Хет-трик в ворота Алжира, дубль Австрии — и здравствуй, новое достижение.

Как вы понимаете, после матча всё внимание было именно к Лео. А мы собрали его слова в одном материале. Исторический момент всё-таки!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

О победе над Австрией

— Прежде всего я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжёлой, упорной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее.

На этом чемпионате мира все встречи проходят в равной, напряжённой борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнёрами по команде.

Как это было:
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность

Об эмоциях от результата

— Это счастье, особенно из-за того, что мы победили — победа далась нам непросто. Мы знали, что игра с Австрией будет интенсивной, расслабляться нельзя было ни на минуту. Я доволен результатом матча и выходом в 1/16 финала. Для нас было важно набрать шесть очков, чтобы спокойно встретить следующую неделю. Мы счастливы.

О незабитом пенальти

— Были моменты, которые меня расстроили, как тот же незабитый пенальти. Но я смог прийти в себя.

Лео Месси с партнёрами

Лео Месси с партнёрами

Фото: Stacy Revere/Getty Images

О выходе Аргентины в плей-офф

— Главное – это квалифицироваться, победа во всех матчах – всегда в наших планах.

Вся команда переживает это с огромной радостью. Когда мы собираемся вместе, мы наслаждаемся тем, что находимся рядом, соревнуемся, тренируемся, живём повседневной жизнью.

Я больше всего рад победе. Она была решающей, сложной и упорной, она даёт нам уверенность в том, что нас ждёт впереди.

Лионель Месси Подробнее

О том, думал ли о рекорде Клозе перед матчем

— Мы думали только о том, чтобы одержать победу, и знали, что каждый матч будет сложным и ни один соперник ничего нам не подарит.

Кстати о рекорде Клозе:
Месси разбил рекорд Клозе по голам на ЧМ! А как его поставил легендарный немец?
Месси разбил рекорд Клозе по голам на ЧМ! А как его поставил легендарный немец?

О своём любимом голе на ЧМ

— Честно говоря, даже и не знаю. Не могу вспомнить. Я устал, мне тяжело сейчас думать. Я лишь хочу насладиться моментом и отпраздновать победу со своими партнёрами по команде.

Где ещё следить за голами Месси? Календарь ЧМ-2026
Аргентина в плей-офф, но не только она. Таблица ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
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