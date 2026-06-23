Уникальный матч в истории ЧМ! Два часа паузы не помешали Мбаппе вывести Францию в плей-офф

Знаменитый сериал гласит: в Филадельфии всегда солнечно. Однако пришлось наблюдать за опровержением этого тезиса в прямом эфире. Проливной дождь пошёл с самого начала встречи, болельщики закутывались в дождевики, а футболисты делали свою работу на поле. Дидье Дешам перед матчем признался, что даже рад такой погоде. Правда, в перерыве он уже вряд ли был счастлив. Но обо всём по порядку.

Франция не испытала проблем в первом матче с Сенегалом. Вернее, они были – в первом тайме. После перерыва дубль Мбаппе помог добиться ожидаемого результата. А сам нападающий влетел в гонку за место в вечности. Сейчас лучший бомбардир в истории чемпионатов мира – Лионель Месси с 18 мячами. У Мбаппе после 1-го тура было 14. Ирак свой матч тоже завершил предсказуемо – хотя с Норвегией всё было совсем не безнадёжно. К 40-й минуте на табло горел счёт 1:1, однако потом второй гол забил Холанд, а во втором тайме иракцы получили ещё два мяча.

Сценарий матча с Францией легко было просчитать ещё до стартового свистка. Дешам слегка подкорректировал атакующую линию: вместо Дуэ в стартовом составе появился Баркола – автор одного из мячей в ворота Сенегала. С первых же минут европейцы зажали соперника на его половине и в редких случаях позволяли сделать больше трёх-четырёх касаний. Стандартный сюжет – затяжная атака французов, которые пытались разобраться с насыщенной обороной. Итог – удар в сторону или потеря. При втором сценарии либо шёл вынос, либо иракцы пытались покатать мяч на своей половине. Но тут же включался высокий прессинг, мяч доводился до вратаря, а тот пулял вперёд – зачастую безадресно.

При этом нельзя сказать, что такая игра провоцировала моменты. Чемпионы мира 2018 года много владели мячом, катали его перед воротами, однако не кошмарили голкипера ударами, а оборону – неожиданными решениями. Чуть ли не первый акцентированный удар привёл к голу. Мбаппе обыгрался с Олисе, получил мяч на линии штрафной и отказался от придумывания чего бы то ни было – просто зарядил с левой по воротам примерно с точки Арьена Роббена. Вратарь хоть и среагировал, но всё равно не спас. У Килиана – 15-й гол на чемпионатах мира. А с учётом того, что это была всего 14-я минута, можно было предположить разгром.

Килиан Мбаппе после гола в ворота Ирака Фото: Dan Mullan/Getty Images

Однако резкого взрыва моментов не случилось. Франция не форсировала темп, хотя периодически создавала моменты. На 26-й минуте с поля ушёл один из лидеров сборной Ирака – Аймен Хуссейн. Вряд ли с ним было бы сильно лучше, но внутренняя уверенность без него, как показалось, повлияла на команду. Впрочем, Ирак продолжал держаться – и так до конца тайма. Французы безуспешно пробивались к воротам, а соперник оборонялся как мог.

Потом – перерыв. И в 1:05 по московскому времени команды должны были вернуться. Однако этого не случилось. Организаторы сообщили, что матч приостановлен из-за грозы. Ждали 20, 30, 40 минут, но вернулись футболисты на поле только в 2:30 – и то для разминки. А возобновили матч в 3:00. Дождь закончился аккурат к возобновлению игры. Кстати, ранее встречи на ЧМ из-за погоды не останавливали. История! Это ведь ещё теперь и самый долгий матч в истории чемпионатов мира. Вдвойне история!

Предостережение для болельщиков на матче Франция – Ирак Фото: Getty Images

Надо признать, что за эти два часа болельщики заскучали. Но запели всей ареной легендарную Livin’ on a Prayer группы Bon Jovi. Этот мощный заряд от трибун передался футболистам, и они, наверное, соскучившись по матчу как таковому, побежали после перерыва с удвоенным желанием.

И уже на 54-й минуте Мбаппе удвоил и преимущество своей команды, и количество своих голов в матче. Защитник Ирака Тахсин неудобно покатил вратарю (с Норвегией «привёз» тоже он), и нелепо разыгранный мяч в собственной штрафной вылился в подарок Усману Дембеле. Ну а тому оставалось просто выкатить Килиану на пустые. Есть повторение результата Мирослава Клозе по количеству голов на ЧМ (16). До Месси – два мяча.

Через 10 минут отличился и вингер «ПСЖ» – Майкл Олисе по центру разогнал атаку, отдал Усману внешней стороной стопы, ну а Дембеле вогнал в дальний нижний угол. Красотища! Дальше французы основательно насели на иракские ворота – видимо, и чтобы Мбаппе в 100-м матче оформил как минимум хет-трик, и потому, что соперник позволял доминировать на поле. Сборная Ирака к 70-й минуте сдулась практически окончательно. Если с мыслью проблемы были с самого начала, то теперь стали подводить и силы.

Франция играла в своё удовольствие, Дешам проводил освежающие замены. Да и Грэм Арнольд пытался накачать Ирак силой со скамейки. Однако преимущество французов было всеобъемлющим. Как не забили ещё парочку? А не очень-то и хотели. Скорее развлекались, комбинировали с улыбкой, выдумывали не спеша. Из группы в плей-офф ведь уже вышли. Хотя надо признать, что пару раз Мбаппе заходил на хет-трик. Но что-то каждый раз не получалось. Может, и хорошо – чтобы на Норвегию хватило.

А до Месси дотянуться всегда можно. По крайней мере, по количеству голов на чемпионатах мира.