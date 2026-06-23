Холанд – монстр! Дублем вывел Норвегию в плей-офф ЧМ и поставил Сенегал на грань провала

Это был матч, от которого многое зависело. В первую очередь – для Сенегала. Поражение от Франции в 1-м туре и результаты в параллельных группах поставили африканцев в затруднительное положение. Уже очевидно, что три очка не гарантия выхода в плей-офф. Финалисты Кубка Африки (уже ведь все запутались, кому там в итоге достался трофей?) проиграли Франции. Поражение и во встрече с Норвегией перед матчем с Ираком поставило бы их на грань катастрофы. Впрочем, то же самое можно сказать и об их сопернике. Норвежцы хоть и победили Ирак, однако тоже нуждались в очках во 2-м туре. Ведь дальше – мощная, хоть и уже, возможно, не особо мотивированная Франция. Но всё равно это был тот матч, где никому нельзя было проигрывать.

Европейская сборная с самого начала показала, что настрой максимальный. Иначе невозможно объяснить четыре угловых за первые пять минут. Сразу отметим: тренеры не изменили составы после 1-го тура – значит, всем были довольны. Впрочем, неудивительно: норвежцы победили, а сенегальцы до 66-й минуты удерживали ничью с Францией. Вот только в этом матче могли её не удержать. По крайней мере, Кристоффер Аер уже в начале игры после углового бил головой чуть ли не в упор. Причём мяч летел между ног Эдуарду Менди. Однако вратарь умудрился очень быстро сложиться и закрыть «домик».

Интересно, что на этом активность норвежцев закончилась. Сенегальцы вспомнили, что по классу они если и уступают, то не очень сильно, и постепенно прибрали инициативу к своим ногам. А на 12-й минуте мы увидели первую замену: Юлиан Рюэрсон покинул поле из-за травмы, а вместо него вышел Маркус Педерсен. Большая потеря для Норвегии, но позже мы выяснили, что не всё так однозначно. Тот факт, что Сенегал стал больше владеть мячом, никак не отразился на количестве моментов. Атака команды не очень понимала, что делать с мячом впереди. А соперника устраивала игра вторым номером, ведь на 37-й минуте Мартин Эдегор был обязан открывать счёт, однако вновь спас Менди. Но на 43-й минуте вратарь оказался бессилен.

Калиду Кулибали ошибся при выносе, подарив мяч вышедшему на замену Педерсену. Тот бахнул в ближний угол, а вратарь не вытащил. Претензии к Менди наверняка будут. И вскоре он снова ошибся. Вместо простого выноса решил подурачиться с Эрлингом Холандом, а тот отобрал мяч, однако умудрился попасть в штангу. Свои голы нападающий приберёг для второго тайма.

В его начале Холанд на скорости получил передачу от Эдегора. Кулибали не успел в подкате, нападающий вылетел на ворота. Такой момент он не упустил бы даже в плохой форме. Казалось, это приговор для Сенегала. Впрочем, не тут-то было – африканцы снова включились!

Сначала шанс упустил Николас Джексон, его удар головой пришёлся точно во вратаря. Но на 53-й минуте сенегальцы уже не простили: Садио Мане отдал на Исмаила Сарра, тот выскочил один на один – и это мог быть пенальти. Однако уже в падении вингер всё-таки протолкнул мяч в ворота. События раскручивались слишком быстро, и паузы не ожидалось.

Ведь через пять минут Холанд побежал праздновать второй дубль на чемпионате мира. Сандер Берге на левом краю штрафной выцарапал мяч после быстрой атаки и прострелил в центр. Там защитники забыли про главного норвежского монстра. Остальное было делом техники – удар, и от перекладины мяч опустился в ворота. Эрлинг и после первого гола стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира, а теперь только упрочил своё лидерство.

Эрлинг Холанд после гола Сенегалу Фото: Getty Images

Только после этого игра успокоилась. Но неприятности продолжили бить по сенегальцам – на газон рухнул Менди, и быстро стало понятно, что встречу кипер не продолжит. Экстренная замена – и выход Мори Дио. А сама игра тем временем, казалось, окончательно замерла.

Это было на руку Норвегии. Она уже не стремилась к четвёртому голу, да в этом и не было никакого смысла. Куда важнее удержать и без того комфортное преимущество. Сенегал же выглядел растерянно: много держал мяч, однако это никак не подводило ближе к штрафной соперника. Вплоть до добавленных девяти минут к основному времени. Там второй гол забил Сарр – и вдохнул в команду энергию. Джексон отпасовал партнёру, а тот вернул интригу ударом метров с восьми. У африканцев оставалось шесть минут. Они старались – Исмаила упустил отличный шанс после углового – его хет-трик точно затмил бы дубль Холанда. Но в этот раз Сарр не попал в ворота.

Норвегия и Франция досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. А Сенегалу оказаться там будет очень сложно – к тому же команда впервые стартовала на ЧМ с двух поражений. Ирак нужно побеждать крупным счётом.