На ЧМ-2026 нашёлся свой «Арсенал»! Алжир проигрывал 0:1, но забил два с угловых!

После 1-го тура определились очевидные фавориты группы J. Аргентина и Австрия уж слишком убедительно разобрались с Алжиром (3:0) и Иорданией (3:1) соответственно. Так что эти две команды в очном матче должны были решить, кто из них главный претендент на третье место. Перед стартовым свистком очевидным фаворитом выглядела африканская сборная. Хотя бы потому, что стоимость её состава в 10 раз больше, чем у соперника. При этом Алжир очень давно не играл в финальных стадиях чемпионата мира – в последний раз в 2014 году, где в группе поделил очки с Россией.

Африканская команда с первых минут показала, что намерена набрать три очка. Гуири мог открывать счёт уже на четвёртой минуте, но чуть-чуть не попал в створ. Однако агрессивная игра впереди продолжилась и была завязана в основном на 35-летнем Рияде Марезе. Это добавляло преимуществ – например, предсказуемости, но в то же время забирало темп. Иордания, как показалось, чувствовала себя комфортно. 10 минут отстояла в обороне, а потом постепенно начала выбегать в атаку – причём единообразно. Быстрая атакующая линия резво двигала мяч и не боялась рисковать. Однако важный момент: ворота Алжира защищает Лука Зидан. А от одной этой фамилии уже становится не по себе.

К середине тайма иорданцы несколько раз подошли к воротам соперника, но сам темп игры снизился. Казалось, алжирцы ждут ошибок и не имеют большого желания тратить ресурс впустую. На 22-й минуте шанс забить упустил Марез, который вылетел, по сути, один на один с Язидом Абу Лайлой. Однако ветерану не хватило проворности, а партнёры не лучшим образом сыграли на добивании. Через 10 минут он снова оказался перед воротами, однако попал в бедро вратарю. Это напоминало проклятие, а более явным оно стало на 36-й минуте, когда после быстрой атаки Иордания вышла вперёд.

Изначально эпизод должен был решать Мусса Аль-Тамари, вот только нападающий «Ренна» неудачно попал по мячу – в итоге он выкатился на Низара Аль-Рашдана. Тот классно подстроился и зарядил мимо Зидана в ближний угол. Парадокс: после пропущенного гола алжирцы словно растворились. Они ожидали чего угодно, но не этого. И потерянными выглядели как в конце первого тайма, так и в начале второго, когда были ближе ко второму пропущенному, чем к первому забитому.

Команда Владимира Петковича никак не могла контролировать быстрые забеги на свою половину поля, поэтому выбрала более предсказуемую стратегию: контроль мяча и давление. Это рано или поздно привело бы к опасным моментам. Одним из лидеров в такой игре стал Ибрахим Маза, а вовсе не Марез. Через 20-летнего полузащитника шёл весь креатив и появлялись основные моменты.

Однако с игры сравнять счёт никак не удавалось. Зато вышло с углового: на 69-й минуте Марез навесил, а вышедший на замену Надир Бенбуали выпрыгнул выше всех и пробил мимо голкипера. Алжир продолжил давить, в то время как у соперника постепенно заканчивались силы. Ещё несколько угловых ни к чему не привели. Но нужно было дождаться 82-й минуты. Снова навес, скидка через рикошет от оппонента – и мяч оказался перед Амином Гуири. Тот свой момент использовал. Однако потом гол ещё долго проверяли видеоассистенты. По первым повторам показалось, что это офсайд, но полуавтоматическая система определения сработала в пользу африканской сборной.

Амин Гуири после гола Фото: Stu Forster/Getty Images

В концовке забивать мог Маза, однако вратарь не расклеился после двух пропущенных мячей. У Иордании же реальных шансов сравнять счёт в матче, когда соперник использует фирменный стиль «Арсенала», не было.

Иорданцы прощаются с чемпионатом мира, хотя на финише могут застать сияние Лионеля Месси. А вот Алжир ждёт увлекательный матч с Австрией, и в случае победы можно занять второе место в группе.