Требование Альвареса, ЦСКА и «Краснодар» отдали россиян. Трансферы и слухи за 24 часа

«Спартак» ведёт переговоры с «Севильей» по Угальде, Черникова хочет АЕК, а «Сити» всё ближе к трансферу за € 140 млн.

Чемпионат мира каждый день дарит нам классные сюжеты. Но и на трансферном рынке не менее весело. Мы отобрали самые любопытные новости о переходах за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы

«Ростов» подписал экс-игрока ЦСКА и арендовал голкипера «Краснодара»

Максим Мухин (справа) Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» отметился сразу двумя трансферами. Первый — аренда голкипера «Краснодара» Даниила Голикова. Он присоединится к ростовчанам до конца сезона-2026/2027. За «Краснодар-2» Голиков провёл 43 матча. А вторую половину сезона-2025/2026 провёл в аренде в «Челябинске».

Также в Ростов-на-Дону перебрался полузащитник Максим Мухин. Прошлый сезон 24-летний футболист ЦСКА провёл в аренде в «Сочи». А теперь расторг контракт с москвичами по обоюдному соглашению сторон и перебрался в «Ростов». Вместе с ЦСКА Мухин выиграл два Кубка России (2022/2023, 2024/2025), а также становился серебряным (сезон-2022/2023) и бронзовым (сезон-2024/2025) призёром РПЛ.

Главные трансферные слухи дня

АЕК выбирает между Бариновым и Черниковым

Ранее «Чемпионат» сообщал, что греческий АЕК заинтересован в переходе полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова. А теперь нам стало известно, что клуб из Афин рассматривает и Александра Черникова. По нашей информации, тренер АЕКа Марко Николич одобрил трансфер обоих футболистов, клуб выбирает одного из них. За Черникова греки готовы отдать € 7 млн.

Самый дорогой трансфер в истории «Сити» всё ближе

Эллиот Андерсон Фото: Molly Darlington/Getty Images

«Манчестер Сити» продолжает работу над трансфером полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Как сообщил журналист Николо Скира, клуб готовит новое предложение в € 135-140 млн, рассчитывая завершить сделку в ближайшее время. Сообщается, что «Сити» согласовал с Андерсоном условия личного контракта до лета 2031 года. Сам футболист также заинтересован в переходе и рассчитывает как можно скорее присоединиться к команде.

«Спартак» работает над обменом Угальде на защитника «Севильи»

«Спартак» выдвинул условие «Севилье» в случае обмена форварда Манфреда Угальде на защитника Кике Саласа. Как сообщает Ficherio, российский клуб заблокирует прямую сделку по обмену, если испанцы не включат в неё фиксированную денежную выплату (помимо перехода защитника). Главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на покупку Угальде. Руководство хочет закрыть сделку до медосмотра, запланированного на 3 июля 2026 года.

Любимчик Арне Слота сменит Ливерпуль на Лондон?

Коди Гакпо Фото: Michael Regan/Getty Images

«Тоттенхэм» провёл предварительные переговоры с «Ливерпулем» о возможном переходе нападающего Коди Гакпо, сообщает TEAMtalk. Лондонцы изучают ситуацию вокруг 26-летнего игрока сборной Нидерландов и запрашивают условия для трансфера. Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби и селекционный отдел рассматривают Гакпо как альтернативу Савиньо из «Манчестер Сити». В руководстве лондонцев считают, что Коди может принести более быстрый результат за счёт опыта выступлений на топ-уровне.

Нино останется в «Зените»? Переговоры с бразильским клубом провалились

Переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» по трансферу защитника Нино остаются безрезультатными, сообщает Globo. Петербуржцы отклонили очередное предложение бразильцев по 28-летнему футболисту. Отмечается, что руководство сине-бело-голубых продолжает настаивать на своих условиях и не готово идти на уступки. Сейчас стороны далеки от достижения соглашения, поэтому вероятность возвращения Нино во «Флуминенсе» становится всё ниже. Переговорный процесс фактически зашёл в тупик, сделка близка к срыву. Хотя болельщики «Зенита» наверняка рады этой информации.

Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико»

Хулиан Альварес Фото: Fran Santiago/Getty Images

Бомба! Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес после матча 2-го тура ЧМ-2026 с Австрией публично сообщил о желании сменить клуб. «Хочу осуществить свою мечту. Я поговорил с людьми в клубе, с которыми должен был поговорить. Лучшее для моего будущего — это трансфер», — сказал форвард.

Интерес к Альваресу проявляют «Барселона», «Арсенал» и «ПСЖ». Самые активные — каталонцы. Однако «Атлетико» не хочет продавать Хулиана «Барсе». «Нет такой суммы, за которую «Барселона» могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в «Барселону». Либо заплатите отступные (€ 500 млн), либо никак. Все знают, что это мошеннический клуб из-за дела Негрейры и их сделок по футболистам из других команд. Но они столкнулись с клубом, который не позволит смеяться над собой», — цитирует AS представителя «Атлетико».

Издание COPE сообщает, что мадридцы рассматривает возможность заключения соглашения с «Арсеналом». Потенциальная сделка предполагает переход Альвареса в английский клуб за € 40-60 млн. Помимо денег, испанцы получат форварда Виктора Дьёкереша. Подчёркивается, что в «Атлетико» предпочтут оставить Хулиана Альвареса в команде, даже если он не будет играть, вместо того чтобы заключить сделку, которую они посчитают невыгодной для своих интересов.

Форварды для «Барсы»: Кейн, Гирасси, Шешко, Этта Эйонг

«Барселона» находится в поиске нового форварда. Конечно, приоритет — Альварес. Но клуб прорабатывает и другие варианты, особенно с учётом поведения «Атлетико». Marca сообщает, что в шорт-лист входят Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») и Карл Этта Эйонг («Леванте»).

А по информации Sport.es, «Барса» намерена приобрести нападающего «Баварии» Гарри Кейна на фоне паузы в его переговорах с мюнхенцами о новом контракте. Основная проблема в переговорах англичанина с немецким клубом — срок действия нового соглашения. Каталонцы хотят этим воспользоваться и уже сделали запрос по Кейну, однако «Бавария» не заинтересована в расставании с лидером.

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