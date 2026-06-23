Главный матч в истории сборной Узбекистана! Соперник — Португалия с Роналду на ЧМ! LIVE

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Друзья, всем привет! Сегодня, 23 июня, состоится важнейший матч для сборной Узбекистана. Дебют на чемпионате мира уже прошёл: команда Фабио Каннаваро достойно сражалась с Колумбией, но уступила — 1:3. Теперь же узбекистанцев ждёт битва с Португалией.

У кого-то есть сомнения, что игру будет смотреть вся страна? Да и в России сборную Узбекистана наверняка поддержат многие. У команды есть шанс на сенсацию во встрече с одним из фаворитов ЧМ-2026. В 1-м туре Португалия уже потеряла очки с ДР Конго (1:1). Чем же хуже Узбекистан? Вполне может повторить успех!

Португальцам же после невыразительного старта жизненно важна победа. В стране идут жаркие споры о сборной: кто-то считает, что Роналду пора сесть на скамейку, а кто-то критикует партнёров Криштиану, не «кормящих» его передачами.

Получится у Португалии набрать три очка или ждём ещё один неожиданный результат на групповом этапе? Интрига разрешится уже сегодня вечером.

Также в 23:00 мск стартует встреча между сборными Англии и Ганы. Команда Томаса Тухеля в 1-м туре приятно удивила не только результатом матча с Хорватией (4:2), но и содержанием футбола. Яркая, атакующая игра — отличается от периода с Гаретом Саутгейтом! Теперь англичане могут оформить выход в плей-офф.

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