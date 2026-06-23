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Португалия — Узбекистан: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026: где смотреть, составы, статистика, 23 июня 2026

Главный матч в истории сборной Узбекистана! Соперник — Португалия с Роналду на ЧМ! LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн матча ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан
Комментарии
Файзуллаев, Хусанов и Шомуродов сотворят сенсацию против суперзвёзд?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Сегодня, 23 июня, состоится важнейший матч для сборной Узбекистана. Дебют на чемпионате мира уже прошёл: команда Фабио Каннаваро достойно сражалась с Колумбией, но уступила — 1:3. Теперь же узбекистанцев ждёт битва с Португалией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У кого-то есть сомнения, что игру будет смотреть вся страна? Да и в России сборную Узбекистана наверняка поддержат многие. У команды есть шанс на сенсацию во встрече с одним из фаворитов ЧМ-2026. В 1-м туре Португалия уже потеряла очки с ДР Конго (1:1). Чем же хуже Узбекистан? Вполне может повторить успех!

Португальцам же после невыразительного старта жизненно важна победа. В стране идут жаркие споры о сборной: кто-то считает, что Роналду пора сесть на скамейку, а кто-то критикует партнёров Криштиану, не «кормящих» его передачами.

Подробнее разобрали эту историю:
«Прояви уважение». Истерика вокруг Португалии и Роналду — включились даже сёстры Криштиану
«Прояви уважение». Истерика вокруг Португалии и Роналду — включились даже сёстры Криштиану

Получится у Португалии набрать три очка или ждём ещё один неожиданный результат на групповом этапе? Интрига разрешится уже сегодня вечером.

Также в 23:00 мск стартует встреча между сборными Англии и Ганы. Команда Томаса Тухеля в 1-м туре приятно удивила не только результатом матча с Хорватией (4:2), но и содержанием футбола. Яркая, атакующая игра — отличается от периода с Гаретом Саутгейтом! Теперь англичане могут оформить выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проследит за встречами в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Live Никита Паглазов

Сегодня Роналду может установить уникальное достижение:

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14:35 Никита Паглазов

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал роль нападающего Криштиану Роналду в команде на ЧМ-2026.

— Криштиану Роналду в последнее время подвергается определённой критике. Является ли он, по сути, одной из самых сильных фигур?

— Безусловно, это очень опытный игрок, что помогает. Он — отличный пример того, как люди должны сосредотачиваться. То, как он восстанавливается, как готовится… Это большой пример для нас. Роналду едет на свой шестой чемпионат мира и очень нам помогает. Но это не снимает всего разочарования, которое мы испытали после матча с Демократической Республикой Конго. Впрочем, возможно, это стало лучшей отправной точкой для подготовки к следующей игре. Думаю, завтра у нас будет команда, готовая с самого начала показать отличную игру.

— Что Криштиану даёт команде, когда находится в центре поля и в другие моменты игры?

— Мы команда, которая хочет владеть мячом и быстро его возвращать. А когда у нас мяч, нам нужно много индивидуальности, ясности в том, как добраться до штрафной площади соперника. И нужен игрок, который будет вскрывать пространство. Криштиану лучше всех это делает — цифры подтверждают. Он икона. Эти движения, вскрытие пространства… По сути, он последний элемент в нашей стратегии.

14:34 Никита Паглазов

Предвкушаем предстоящий матч!

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