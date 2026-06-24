Кто вышел из групп, а кто лишился шансов? Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. LIVE

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На чемпионате мира 2026 года подошёл к концу 2-й тур группового этапа. А это значит, что мы уже знаем первых участников плей-офф! И те сборные, для которых предстоящий матч 3-го тура станет последним на турнире.
Напомним, в групповом этапе приняли участие 48 сборных. Две лучшие команды от каждой из 12 групп выходят в плей-офф. Также к ним в 1/16 финала присоединятся восемь лучших сборных с третьих мест. Некоторые сборные уже не только вышли в плей-офф, но даже знают дату и место проведения встречи в первом раунде.
Германия сыграет 29 июня в Фоксборо, Мексика — 30 июня в Мехико, США — 1 июля в Санта-Кларе, Аргентина — 3 июля в Майами-Гарденс.
«Чемпионат» будет следить за пополнением списка участников плей-офф. А также за теми, кто будет терять шансы на продолжение борьбы за трофей.
🇵🇹 Португалия (группа К) – вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: ДР Конго — 1:1, Узбекистан — 5:0
С кем сыграют в 3-м туре: Колумбия (28 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: второе место в группе L (Гана)
🇯🇴 Иордания (группа J) — вылетела с ЧМ-2026
Итоги первых матчей: Австрия — 1:3, Алжир — 1:2
С кем сыграют в 3-м туре: Аргентина (28 июня)
🇹🇳 Тунис (группа R) — вылетел с ЧМ-2026
Итоги первых матчей: Швеция — 1:5, Япония — 0:4
С кем сыграют в 3-м туре: Нидерланды (26 июня)
🇹🇷 Турция (группа D) — вылетела с ЧМ-2026
Итоги первых матчей: Австралия — 0:2, Парагвай — 0:1
С кем сыграют в 3-м туре: США (26 июня)
🇭🇹 Гаити (группа С) — вылетела с ЧМ-2026
Итоги первых матчей: Шотландия — 0:1, Бразилия — 0:3
С кем сыграют в 3-м туре: Марокко (25 июня)
🇦🇷 Аргентина (группа J) — вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: Алжир — 3:0, Австрия — 2:0
С кем сыграют в 3-м туре: Иордания (28 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: второе место в группе H (Уругвай)
🇳🇴 Норвегия (группа I) — вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: Ирак — 4:1, Сенегал — 3:2
С кем сыграют в 3-м туре: Франция (26 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: второе место в группе E (Кот-д’Ивуар)
🇫🇷 Франция (группа I) — вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: Сенегал — 3:1, Ирак — 3:0
С кем сыграют в 3-м туре: Норвегия (26 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: третье место в группах C/D/F/G/H (Шотландия, Парагвай, Швеция, Бельгия, Кабо-Верде)
🇩🇪 Германия (группа E) — вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: Кюрасао — 7:1, Кот-д’Ивуар — 2:1
С кем сыграют в 3-м туре: Эквадор (25 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: третье место в группах A/B/C/D/F (Чехия, Швейцария, Шотландия, Парагвай, Швеция)
🇺🇸 США (группа D) — вышли в плей-офф
Итоги первых матчей: Парагвай — 4:1, Австралия — 2:0
С кем сыграют в 3-м туре: Турция (26 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: третье место в группах B/E/F/I/J (Босния и Герцеговина, Эквадор, Швеция, Сенегал, Алжир)
🇲🇽 Мексика (группа A) — вышла в плей-офф
Итоги первых матчей: ЮАР — 2:0, Южная Корея — 1:0
С кем сыграют в 3-м туре: Чехия (25 июня)
На кого ориентировочно выходят в плей-офф: третье место в группах C/E/F/H/I (Шотландия, Эквадор, Швеция, Кабо-Верде, Сенегал)