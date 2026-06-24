Шесть сборных уже готовятся к 1/16 финала, а ещё четыре – к поездке домой.

Кто вышел из групп, а кто лишился шансов? Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. LIVE

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На чемпионате мира 2026 года подошёл к концу 2-й тур группового этапа. А это значит, что мы уже знаем первых участников плей-офф! И те сборные, для которых предстоящий матч 3-го тура станет последним на турнире.

Напомним, в групповом этапе приняли участие 48 сборных. Две лучшие команды от каждой из 12 групп выходят в плей-офф. Также к ним в 1/16 финала присоединятся восемь лучших сборных с третьих мест. Некоторые сборные уже не только вышли в плей-офф, но даже знают дату и место проведения встречи в первом раунде.

Германия сыграет 29 июня в Фоксборо, Мексика — 30 июня в Мехико, США — 1 июля в Санта-Кларе, Аргентина — 3 июля в Майами-Гарденс.

«Чемпионат» будет следить за пополнением списка участников плей-офф. А также за теми, кто будет терять шансы на продолжение борьбы за трофей.