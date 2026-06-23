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Расписание спортивных матчей 24 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: Хорватия и Канада на ЧМ-2026, Лига наций и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 июня 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 24 июня: Колумбия — ДР Конго и Босния — Катар на чемпионате мира, Куба против США в волейболе и битва Мирры с Александровой!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Панама — Хорватия, ЧМ-2026, группа L, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: Хорватия исправится за поражение в 1-м туре?

Сборной Хорватии после поражения от Англии необходимо побеждать Панаму. Только так бронзовые призёры ЧМ-2022 сохранят хорошие шансы на выход в плей-офф. Панамцы в 1-м туре потрепали нервы Гане, но всё равно уступили. А отнять очки у хорватов будет ещё тяжелее.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Старт турнира хорватам не удался:
Англия и Хорватия выдали голевой триллер — лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать
Англия и Хорватия выдали голевой триллер — лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать

⚽️ 5:00: Колумбия — ДР Конго, ЧМ-2026, группа К, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Колумбия оформит выход в плей-офф?

Сборная Колумбии после победы над Узбекистаном сыграет с ДР Конго. В случае успеха южноамериканцы гарантируют себе участие в плей-офф. Да и перед очным матчем с Португалией в 3-м туре желательно не оступиться. Хотя ДР Конго уже отняла очки у португальцев на старте турнира. Совершат подвиг и с колумбийцами?

Турнирная таблица ЧМ-2026
В 1-м туре южноамериканцы были хороши:
Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило
Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мирра Андреева (Россия), Бад-Хомбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Бад-Хомбург. 2-й круг
24 июня 2026, среда. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: чем закончится российское дерби в Бад-Хомбурге?

Мирра Андреева (№5) в первом матче после победы на «Ролан Гаррос» сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (№19). Россиянки сразятся во втором круге турнира серии WTA-500 в Бад-Хомбурге. Екатерина ведёт в их с Миррой противостоянии со счётом 1-0.

Бад-Хомбург. Турнирная сетка
Мирра — лучшая российская теннисистка во втором квартале 2026-го:
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

🏐 18:00: Куба — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
24 июня 2026, среда. 18:00 МСК
Куба
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преобразятся ли кубинцы?

Сборная Кубы провалила первую неделю Лиги наций, но это объяснимо — команда приехала практически вторым составом. Теперь у Хесуса Круса в распоряжении шесть основных игроков, нужно нагонять. Но и соперник сильный — сборная США даже без ряда лидеров смотрелась достойно, а теперь к ней присоединились Тори Дефалко и Майка Кристенсон. Смогут ли кубинцы дать бой?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Кубинцы пока замыкают турнирную таблицу:
Крецу поднимает сербов, олимпийские чемпионы тонут. Как прошла первая неделя в Лиге наций
Крецу поднимает сербов, олимпийские чемпионы тонут. Как прошла первая неделя в Лиге наций

🏐 21:00: Польша — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
24 июня 2026, среда. 21:00 МСК
Польша
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справятся ли с волнением дебютанты?

У Польши на первой неделе был экспериментальный состав. Две победы он добыл, но Никола Грбич остался не слишком доволен — команда упустила много концовок. Сейчас к команде подключаются лидеры. Да и этап домашний — от поляков ждут побед. Бельгийцы выглядят очень достойно для дебютанта и постараются навязать борьбу. Получится ли?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Первая неделя Лиги наций запомнилась судейскими скандалами:
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt

⚽️ 22:00: Швейцария — Канада, ЧМ-2026, группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт первое место в группе В?

Сборные Швейцарии и Канады набрали по четыре очка в двух стартовых турах. Нет сомнений, что обе команды окажутся в плей-офф. Однако в очной встрече одна из команд сможет забрать итоговое первое место. Правда, далеко не факт, что оно позволит получить более лёгкий посев в 1/16 финала.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Главный джокер канадцев на этом ЧМ:
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова

⚽️ 22:00: Босния и Герцеговина — Катар, ЧМ-2026, группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд получит шанс выйти в плей-офф с третьего места?

Боснийцы и катарцы смогут подняться выше третьего места только в случае фантастических результатов. Поэтому нужно мыслить объективно: побеждай в 3-м туре, занимай третью строчку и надейся на попадание в топ-8 лучших команд с третьих мест. Для обеих сборных открывается не самый маленький шанс впервые выйти в плей-офф ЧМ.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Как Швейцария оформила разгромную победу во 2-м туре:
Что же сотворил Якин! Гениальнее вклада в победу на ЧМ-2026 ещё просто не было!
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