Лучший спорт 24 июня: Колумбия — ДР Конго и Босния — Катар на чемпионате мира, Куба против США в волейболе и битва Мирры с Александровой!

Топ-события среды: Хорватия и Канада на ЧМ-2026, Лига наций и теннис

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⚽️ 2:00: Панама — Хорватия, ЧМ-2026, группа L, 2-й тур

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Интрига: Хорватия исправится за поражение в 1-м туре?

Сборной Хорватии после поражения от Англии необходимо побеждать Панаму. Только так бронзовые призёры ЧМ-2022 сохранят хорошие шансы на выход в плей-офф. Панамцы в 1-м туре потрепали нервы Гане, но всё равно уступили. А отнять очки у хорватов будет ещё тяжелее.

⚽️ 5:00: Колумбия — ДР Конго, ЧМ-2026, группа К, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Колумбия оформит выход в плей-офф?

Сборная Колумбии после победы над Узбекистаном сыграет с ДР Конго. В случае успеха южноамериканцы гарантируют себе участие в плей-офф. Да и перед очным матчем с Португалией в 3-м туре желательно не оступиться. Хотя ДР Конго уже отняла очки у португальцев на старте турнира. Совершат подвиг и с колумбийцами?

🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Мирра Андреева (Россия), Бад-Хомбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится российское дерби в Бад-Хомбурге?

Мирра Андреева (№5) в первом матче после победы на «Ролан Гаррос» сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (№19). Россиянки сразятся во втором круге турнира серии WTA-500 в Бад-Хомбурге. Екатерина ведёт в их с Миррой противостоянии со счётом 1-0.

🏐 18:00: Куба — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: преобразятся ли кубинцы?

Сборная Кубы провалила первую неделю Лиги наций, но это объяснимо — команда приехала практически вторым составом. Теперь у Хесуса Круса в распоряжении шесть основных игроков, нужно нагонять. Но и соперник сильный — сборная США даже без ряда лидеров смотрелась достойно, а теперь к ней присоединились Тори Дефалко и Майка Кристенсон. Смогут ли кубинцы дать бой?

🏐 21:00: Польша — Бельгия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: справятся ли с волнением дебютанты?

У Польши на первой неделе был экспериментальный состав. Две победы он добыл, но Никола Грбич остался не слишком доволен — команда упустила много концовок. Сейчас к команде подключаются лидеры. Да и этап домашний — от поляков ждут побед. Бельгийцы выглядят очень достойно для дебютанта и постараются навязать борьбу. Получится ли?

⚽️ 22:00: Швейцария — Канада, ЧМ-2026, группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто займёт первое место в группе В?

Сборные Швейцарии и Канады набрали по четыре очка в двух стартовых турах. Нет сомнений, что обе команды окажутся в плей-офф. Однако в очной встрече одна из команд сможет забрать итоговое первое место. Правда, далеко не факт, что оно позволит получить более лёгкий посев в 1/16 финала.

⚽️ 22:00: Босния и Герцеговина — Катар, ЧМ-2026, группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд получит шанс выйти в плей-офф с третьего места?

Боснийцы и катарцы смогут подняться выше третьего места только в случае фантастических результатов. Поэтому нужно мыслить объективно: побеждай в 3-м туре, занимай третью строчку и надейся на попадание в топ-8 лучших команд с третьих мест. Для обеих сборных открывается не самый маленький шанс впервые выйти в плей-офф ЧМ.