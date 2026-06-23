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Лионель Месси, ЧМ-2026: что значит увидеть рекорд аргентинца по голам на чемпионатах мира вживую, репортаж из США, 23 июня 2026

«К чёрту всё — я продал квартиру!» Пойти на всё ради Месси на ЧМ — стрём или норм?
Андрей Панков
Рекорд Месси на ЧМ: как это выглядело со стороны
Комментарии
Лео для Аргентины — это и правда религия. Убедился Андрей Панков.

Как выбесить водителей в Далласе? Спросите у фанатов Аргентины и Австрии. За день до матча больше всего их можно встретить на неприметной улице Эльм-Стрит. На проезжей части – два белых креста. Так отмечены два специальных места – по одному кресту на пулю: 63 года назад здесь убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Автомобильное движение здесь активно до сих пор, и каждые 30 секунд кто-то из фанатов, приехавших на встречу ЧМ, выбегает на проезжую часть для фотографии.

После болельщики идут в здание рядом – это бывшее книгохранилище. И поднимаются на шестой этаж. Там теперь музей – да, зарабатывать деньги в США научились даже на убийстве своего президента.

Дорога, на которой стреляли в Кеннеди

Дорога, на которой стреляли в Кеннеди

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Зато в день игры Австрии и Аргентины фанаты никого не бесили. Просто заполонили город и всё пространство около далласского стадиона, без выбегания на проезжую часть. Австрийцы на игру приехали, но, конечно, заправляли всем аргентинцы и их бело-голубое море.

Мы с коллегами придумали себе челлендж: через сколько минут каждый из нас насчитает 50 человек в футболке Месси. Я справился с задачей за 4 минуты и 45 секунд. Слишком легко. Как будто армия клонов из «Звёздных войн» – настолько одинаковой была толпа. Палпатин бы оценил.

Болельщики сборной Аргентины

Болельщики сборной Аргентины

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Банально, но для них Месси – действительно религия. А количество отведённых лет для наблюдения за «богом» на поле с каждом годом становится всё меньше. Лео не молодеет. Перед матчем спрашивал у аргентинцев, кого они любят больше: Лео или свою жену/девушку. Большинство назвали Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Если бы я не знал, что фразу «Футбол ― это не вопрос жизни смерти. Он гораздо важнее» сказал Билл Шенкли, я бы подумал, что это народное аргентинское творчество.

Разговорился с компанией трёх аргентинцев, которые признались, что каждый из них потратил около $ 5 тыс., чтобы добраться на турнир. А один из парней рассказал, как аргентинцы готовятся к поездке на любой чемпионат мира: «Мы копили деньги четыре года. Мы так и живём в Аргентине. Как только закончился чемпионат мира в Катаре, начали копить для поездки в США. Сейчас закончится турнир здесь – начнём копить на 2030-й».

Болельщики сборной Аргентины

Болельщики сборной Аргентины

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Второй мой новый друг – Анхель – копил чуть меньше ― два года. Потому что приехал не на весь турнир. Но зато поведал безумную историю про своего друга, который приедет в США к третьему матчу: «Я уговаривал его поехать со мной, но он никак не мог решиться на поездку. Ему не хватало денег. И вот полтора года назад он мне позвонил и начал кричать в трубку: «К чёрту всё, я продал квартиру. Поживу у мамы. Я в деле – еду на ЧМ».

Болельщики на улице смотрят матч ЧМ-2026

Болельщики на улице смотрят матч ЧМ-2026

Фото: Nick Potts/Getty Images

Реакция фанатов Аргентины на их кумира

Реакция фанатов Аргентины на их кумира

Фото: Masashi Hara/Getty Images

Юная болельщица с плакатом в честь Лионеля Месси

Юная болельщица с плакатом в честь Лионеля Месси

Фото: Masashi Hara/Getty Images

Сначала это кажется безумием. Как можно предать свой будущий комфорт ради, пусть и прекрасных, но сиюминутных эмоций? Однако стоит зайти внутрь стадиона, где играет Месси и Аргентина – и все сомнения развеиваются.

Когда на твоих глазах Месси бьёт рекорд по голам на чемпионатах мира.

Когда ты слышишь, как весь стадион поклоняется своему богу.

Когда ты слышишь, как поётся «МУЧАААААЧОООС».

В эти моменты приходит осознание: для аргентинцев это действительно стоит любых рисков. И любых денег. Ради этих моментов они готовы жертвовать всем.

История на их глазах:
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность
Абсолютное величие Месси на чемпионатах мира. Гений забил ещё два — и вошёл в вечность

И сборная на своих болельщиков похожа. Это команда, где, помимо Месси, выступают топ-игроки, они занимают ведущие роли в топ-клубах. Но в сборной они все превращаются в одну большую гангстерскую группировку из какого-то неблагополучного района. И каждый в ней готов пожертвовать своим эго, любимой позицией и тягой к лидерству. Каждый в этой банде готов пахать на гениального молчуна, которому завтра исполнится 39 лет. Пока люди рядом с полем продают квартиры, чтобы его увидеть. А сам он творит свою магию.

Величие!

Календарь ЧМ. Сколько матчей Лео мы ещё увидим?
Турнирная таблица ЧМ. На кого выходит Аргентина?
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Новости. Футбол
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