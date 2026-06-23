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Англия — Гана, ЧМ-2026, узнали ли болельщики Англии российских футболистов, игравших в АПЛ, Аршавин, Жирков, Павлюченко, Погребняк

Узнают ли англичане российских легионеров из АПЛ? Спросили у них на ЧМ-2026! Видео
Андрей Панков
Узнают ли болельщики Англии экс-россиян в АПЛ?
Комментарии
Устроили опрос с фотографиями наших звёзд перед матчем Англии.

«Чемпионат» продолжает разблокировку воспоминаний, связанных с российским футболом, у иностранных болельщиков. Ранее мы уже спрашивали у бразильцев про их игроков, выступавших в РПЛ. А теперь задали вопросы англичанам. Помнят ли они россиян, выступавших в АПЛ?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список попали: Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Юрий Жирков («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал»), Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед», «Эвертон») и Алексей Смертин («Челси», «Фулхэм», «Чарльтон», «Портсмут»). Динияр Билялетдинов там тоже был, но ужасный ветер всё испортил – унёс его фотографию покорять американскую мечту.

Совпали ли ваши ожидания с реальностью? Ждём вас в комментариях!

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