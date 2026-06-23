Узнают ли англичане российских легионеров из АПЛ? Спросили у них на ЧМ-2026! Видео

«Чемпионат» продолжает разблокировку воспоминаний, связанных с российским футболом, у иностранных болельщиков. Ранее мы уже спрашивали у бразильцев про их игроков, выступавших в РПЛ. А теперь задали вопросы англичанам. Помнят ли они россиян, выступавших в АПЛ?

В список попали: Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Юрий Жирков («Челси»), Андрей Аршавин («Арсенал»), Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед», «Эвертон») и Алексей Смертин («Челси», «Фулхэм», «Чарльтон», «Портсмут»). Динияр Билялетдинов там тоже был, но ужасный ветер всё испортил – унёс его фотографию покорять американскую мечту.

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