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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 24 июня 2026, Панама — Хорватия, Колумбия, ДР Конго, Швейцария, Канада, Босния

Ключевой матч Хорватии! А ещё Колумбия рвётся в плей-офф и стартует 3-й тур. LIVE дня ЧМ
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
LIVE 14-го дня ЧМ
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Начался 14-й день чемпионата мира — 2026. Сегодня нас ждут ещё четыре встречи. 2-й тур закрывается, а 3-й — стартует.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хорватия после поражения от Англии подвисла в контексте выхода в плей-офф. Модрич и компания, конечно, фавориты в матче с Панамой, но та доставила проблем Гане. Так что всё возможно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Колумбия может выйти в 1/16 финала уже сегодня! Для этого нужно побеждать ДР Конго, однако не всё так просто, ведь африканская сборная в 1-м туре отняла очки у самой Португалии. И наверняка хочет сама побороться за плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

3-й тур откроют Швейцария и Канада. Обе команды набрали по четыре очка и потихоньку думают о плей-офф, но ведь надо ещё решить, кто займёт первое место!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А параллельно в группе B сыграют Босния и Герцеговина и Катар. У этих сборных пока по одному очку — для прохода дальше необходима победа.

«Чемпионат» проследит за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

Составы на матч Панама — Хорватия
Live Михаил Рождественский

Составы на матч Панама — Хорватия

Сразу готовимся к первому матчу дня (ночи), до которого остаётся меньше получаса. Кто кого?

Панама: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.

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Новости. Футбол
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