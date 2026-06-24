Ключевой матч Хорватии! А ещё Колумбия рвётся в плей-офф и стартует 3-й тур. LIVE дня ЧМ

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Всем привет! Начался 14-й день чемпионата мира — 2026. Сегодня нас ждут ещё четыре встречи. 2-й тур закрывается, а 3-й — стартует.

Хорватия после поражения от Англии подвисла в контексте выхода в плей-офф. Модрич и компания, конечно, фавориты в матче с Панамой, но та доставила проблем Гане. Так что всё возможно.

Колумбия может выйти в 1/16 финала уже сегодня! Для этого нужно побеждать ДР Конго, однако не всё так просто, ведь африканская сборная в 1-м туре отняла очки у самой Португалии. И наверняка хочет сама побороться за плей-офф.

3-й тур откроют Швейцария и Канада. Обе команды набрали по четыре очка и потихоньку думают о плей-офф, но ведь надо ещё решить, кто займёт первое место!

А параллельно в группе B сыграют Босния и Герцеговина и Катар. У этих сборных пока по одному очку — для прохода дальше необходима победа.

«Чемпионат» проследит за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!