Ключевой матч Хорватии! А ещё Колумбия рвётся в плей-офф и стартует 3-й тур. LIVE дня ЧМ

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Всем привет! Начался 14-й день чемпионата мира — 2026. Сегодня нас ждут ещё четыре встречи. 2-й тур закрывается, а 3-й — стартует.
Хорватия после поражения от Англии подвисла в контексте выхода в плей-офф. Модрич и компания, конечно, фавориты в матче с Панамой, но та доставила проблем Гане. Так что всё возможно.
Колумбия может выйти в 1/16 финала уже сегодня! Для этого нужно побеждать ДР Конго, однако не всё так просто, ведь африканская сборная в 1-м туре отняла очки у самой Португалии. И наверняка хочет сама побороться за плей-офф.
3-й тур откроют Швейцария и Канада. Обе команды набрали по четыре очка и потихоньку думают о плей-офф, но ведь надо ещё решить, кто займёт первое место!
А параллельно в группе B сыграют Босния и Герцеговина и Катар. У этих сборных пока по одному очку — для прохода дальше необходима победа.
«Чемпионат» проследит за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
Составы на матч Панама — Хорватия
Сразу готовимся к первому матчу дня (ночи), до которого остаётся меньше получаса. Кто кого?
Панама: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.