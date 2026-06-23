Роналду побил четыре рекорда ЧМ в игре с Узбекистаном! В том числе — два достижения Месси

Криштиану вернулся! После невзрачного перформанса и ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 на него обрушились тонны критики. Говорили, что Роналду не место в основе, что он тянет сборную Португалии вниз. Ответил Криш вполне в своём стиле — вышел на следующий матч и зарядил двушку. Пострадал Узбекистан.

По примеру Лео Месси мы знаем, что где у легенды голы, там и рекорды. Криштиану исключением не стал, так что давайте изучать, что он переписал своим дублем.

Повторил рекорд Месси по разнице во времени между первым и последним голами на ЧМ

Далеко без упоминаний Месси мы не ушли — эта парочка буквально синхронизировалась. Роналду впервые забил на ЧМ 17 июня 2006 года — на чемпионате мира в Германии от него пострадал Иран. Месси что тогда, что сейчас сделал то же самое днём ранее: 16 июня 2006-го забил Сербии, вчера — Австрии.

Таким образом, у обоих между первым и последним (на данный момент) голами на ЧМ прошло 20 лет и 11 дней. Конечно же, это рекорд.

Если что, Роналду и Месси обошли этих товарищей:

12 лет и 40 дней — Мирослав Клозе (2002-2014);

12 лет и 19 дней — Микаэль Лаудруп (1986-1998);

12 лет и 13 дней — Ивица Олич (2002-2014).

Какой же Роналду рекордсмен! Фото: Michael Steele/Getty Images

Самый возрастной дубль в истории ЧМ — побил рекорд Месси

Когда играешь на ЧМ в таком возрасте, подобные рекорды неизбежны. Криштиану на момент дубля в ворота Узбекистана был 41 год 138 дней.

Предыдущий рекорд, сюрприз, вчера установил Месси. Он свою двушку Австрии положил в 38 лет 363 дня. Вновь рекорд аргентинца прожил сутки.

А вот кто остался позади двух гениев:

Роже Милла (Камерун) 38 лет 34 дня (1990, Камерун — Колумбия);

Оливье Жиру (Франция) 36 лет 53 дня (2022, Франция — Австралия);

Ласло Фазекаш (Венгрия) 34 года 243 дня (1982, Венгрия — Сальвадор).

Самая большая разница в возрасте между соперниками в одном матче ЧМ

Есть и такие экзотические рекорды. Сегодня на поле, помимо Роналду, находился Бехруджон Каримов. Парень родился в августе 2007-го, и между ними самая большая разница в возрасте в истории ЧМ — 22 года 183 дня!

Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1994, когда встретились россиянин Владимир Бесчастных и камерунская легенда Роже Милла — их разделяли 21 год 321 день.

Стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ

Роналду довёл число голов на чемпионатах мира до 10. Благодаря первому мячу в ворота Узбекистана он сравнялся с легендарным Эйсебио, а за счёт дубля и вовсе обошёл его. Теперь больше Криштиану на ЧМ за Португалию не забивал никто. Даже немного удивительно, что этот рекорд не пал раньше!

Первым забил на шести чемпионатах мира

Наконец, возможно, самый жирный рекорд, за которым Криштиану ехал на этот ЧМ. Ведь его если и побьют, то очень не скоро. И вряд ли это будет Месси!

Роналду — первый футболист, забивший на шести чемпионатах мира! Он дебютировал в 2006-м, тогда же оформил первый мяч и с тех пор неизменно забивал на каждом ЧМ — в 2010-м, 2014-м, 2018-м и 2022-м годах. Теперь в копилке и 2026-й.

Почему же этот рекорд в безопасности от Месси? Потому что Лео играл ровно на тех же турнирах, но, как ни странно, на ЧМ-2010, куда ехал суперзвездой с «Золотым мячом», остался без голов. Чтобы лишь сравняться с Роналду по этому показателю, Месси придётся забивать в 2030-м, когда ему будет 42 года. Страшно представить, в каком возрасте надо будет потеть, чтобы этот рекорд побить.

Роналду и Месси Фото: Getty Images

Чем ещё отметился Роналду в матче с Узбекистаном?

Ну, загибаем пальцы: