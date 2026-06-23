Роналду ответил хейтерам дублем на ЧМ! Узбекистан растерзали — пять голов от Португалии!

Криштиану было не узнать. Вот почему он так прокричал в камеру после матча!

Сборная Португалии не так плоха, как о ней говорили! За ничью с ДР Конго (1:1) команда Роберто Мартинеса реабилитировалась разгромом Узбекистана. А Роналду забил свои первые голы на ЧМ-2026 и установил очередной рекорд.

Португальцы сразу показали, что они очень разозлены результатом стартового матча и последовавшей за ним критикой. Игра с Узбекистаном началась с мощнейшего давления команды Мартинеса. Сборная Португалии атаковала большой группой игроков, которые менялись позициями, быстро комбинировали и создавали численное преимущество в разных зонах. Партнёры искали передачами Роналду – это то, чего и требовали фанаты Криштиану после 1-го тура. Форвард «Аль-Насра» мог забить уже на четвёртой минуте, когда чуть-чуть не дотянулся до мяча после кросса Мендеша и в отчаянии ударил кулаком по земле.

Но ещё через пару минут Роналду вывел португальцев вперёд. Криштиану ловко вынырнул из-за спин защитников на ближнюю штангу под прострел Канселу. Самый центральный из трёх центрбеков Узбекистана Абдуллаев не ожидал такого движения от 41-летнего бомбардира и не помешал ему пробить в касание. «Сии!» – раздалось над стадионом.

Роналду стал первым футболистом, забившим на шести ЧМ, и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира (10 мячей – легендарный Эйсебио позади). Затем Криштиану оставался в центре внимания. По истечении четверти часа он поучаствовал во втором голе португальцев, пусть и не совершил результативное действие. Команда Мартинеса заработала штрафной в полукруге, немного правее центра. Роналду встал у мяча, будто собирался бить, но вместе с другом Нуну перехитрил всех. Голкипер «Насафа» Нематов, который заменил в основе игравшего в 1-м туре более опытного Юсупова, очевидно, ждал удара от Криштиану. А зарядил со стандарта Мендеш – Нематов пропустил в свой угол. Как ни крути, это вратарский гол.

Только при счёте 0:2 команда Фабио Каннаваро подняла голову. Насруллаев нанёс первый удар азиатов в середине тайма, Ганиев на исходе получаса забил потрясающий по красоте гол выстрелом из-за штрафной в девятку. К сожалению для сборной Узбекистана, его отменили из-за фола Файзуллаева на Канселу. Экс-хавбек ЦСКА действительно отобрал мяч у чужой штрафной с нарушением. Португалия же на 39-й минуте превратила свою победу в крупную. Роналду оформил дубль, когда команда Мартинеса поймала соперника в переходной фазе после потери Файзуллаева. Фернандеш отыскал Криштиану пасом в правом полуфланге, а форвард, словно сбросив 15-20 лет, ускакал от Ашурматова и технично покатил в дальний угол. Более того, перед перерывом Роналду едва не сотворил хет-трик, но хотя бы в этом эпизоде Узбекистану повезло.

Криштиану Роналду Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Интрига из матча ушла, фактически не появившись. Дальше смотреть эту встречу стоило только из-за фигуры Роналду. Интересно было, как много Криштиану забьёт Узбекистану и насколько приблизится к Лео Месси (автору пяти голов) в гонке бомбардиров. Португальцы играли в стиле своего старого прозвища «европейские бразильцы» и не оставляли сомнений, что забьют ещё. Хотя дебют второго тайма сборная Узбекистана провела поживее, пыталась прессинговать.

Гола португальцев после перерыва ждали всего 15 минут. Команда Мартинеса продолжала удивлять Узбекистан нестандартными стандартами. Сперва оригинально разыграла штрафной по центру, когда Фернандеш вместо удара сделал закидушку на нырнувшего за стенку соперника Роналду. Криштиану вышел один на один, но тут Нематов выручил свою сборную. Вылетел из ворот, максимально сократил дистанцию – капитан португальцев попал в него. Форвард с вратарём ещё и столкнулись, Роналду некоторое время приходил в себя. А на исходе часа команда Мартинеса потрясающе разыграла угловой. Вместо подачи Фернандеш покатил низом во вратарскую, где Феликс зацепил мяч, который от ноги и груди Хусанова срикошетил в сетку.

Даже когда португальцы ослабили хватку, сборная Узбекистана не воспользовалась возможностью уйти от разгрома. Работающих идей в её игре, как ни жаль, минимум. Вопрос, который все задавали с самого начала – в чём смысл назначения тренером Фабио Каннаваро? – так и не получил ответа. В концовке Португалия забила пятый гол в быстрой атаке. Семеду катил на Роналду, а вышедший на замену четырьмя минутами ранее Леау дослал отскочивший от защитника мяч в ворота.

Роналду всё-таки не сделал хет-трик, несмотря на то что был очень близок к нему. Криштиану завершил матч с 10 касаниями в чужой штрафной, семью ударами (больше всех в матче) и пятью попаданиями в створ, но без пасов под удар. Последний шанс капитан сборной Португалии загубил в компенсированное время. А после финального свистка прокричал в камеру: «Я вернулся!» Сегодня не поспоришь.