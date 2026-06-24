Месси, Мбаппе, Холанд или Кейн? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ

Есть и другие варианты. Криштиану?

Два тура группового этапа ЧМ-2026 стали частью истории. Одна из интриг всего турнира: кто станет лучшим бомбардиром? Претендентов хватает. Аргентинец Лионель Месси не стареет — пять голов в двух матчах. Пока что он возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата мира, но совсем рядом – француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. Португалец Криштиану Роналду в 1-м туре был малозаметен, а во 2-м отгрузил «двушку». 41-летний форвард доказал, что его рано отправлять на пенсию.

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