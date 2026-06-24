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Чемпионат мира по футболу 2026, рейтинг: кто станет лучшим бомбардиром турнира, Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Кейн

Месси, Мбаппе, Холанд или Кейн? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ
Кирилл Закатченко
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026
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Есть и другие варианты. Криштиану?

Два тура группового этапа ЧМ-2026 стали частью истории. Одна из интриг всего турнира: кто станет лучшим бомбардиром? Претендентов хватает. Аргентинец Лионель Месси не стареет — пять голов в двух матчах. Пока что он возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата мира, но совсем рядом – француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. Португалец Криштиану Роналду в 1-м туре был малозаметен, а во 2-м отгрузил «двушку». 41-летний форвард доказал, что его рано отправлять на пенсию.

Сравниваем легенд футбола:
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В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?
Фото: Dan Mullan/Getty Images
1 место

Килиан Мбаппе, сборная Франции

Голы после двух туров: четыре

С кем сыграет в 3-м туре: Норвегия

Возможный соперник в 1/16 финала:

  • третье место в группе C (Бразилия, Марокко или Шотландия);
  • третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
  • третье место в группе F (Нидерланды, Япония или Швеция);
  • третье место в группе G (Египет, Иран, Бельгия или Новая Зеландия);
  • третье место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
  • второе место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао).
Фото: Charlotte Wilson/Getty Images
2 место

Лионель Месси, сборная Аргентины

Голы после двух туров: пять

С кем играет в 3-м туре: Иордания

Возможный соперник в 1/16 финала:

  • команда, которая займёт второе место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия).
Фото: Al Bello/Getty Images
3 место

Эрлинг Холанд, сборная Норвегии

Голы после двух туров: четыре

С кем сыграет в 3-м туре: Франция

Возможный соперник в 1/16 финала:

  • третье место в группе C (Бразилия, Марокко или Шотландия);
  • третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
  • третье место в группе F (Нидерланды, Япония или Швеция);
  • третье место в группе G (Египет, Иран, Бельгия или Новая Зеландия);
  • третье место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
  • второе место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао).
Фото: Francois Nel/Getty Images
4 место

Гарри Кейн, сборная Англии

Голы после двух туров: два

С кем сыграет в 3-м туре: Панама

Возможный соперник в 1/16 финала:

  • второе место в группе K (Колумбия или Португалия);
  • третье место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао);
  • третье место в группе H (Испания, Уругвая, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
  • третье место в группе I (Сенегал или Ирак);
  • третье место в группе J (Австрия или Алжир);
  • третье место в группе K (ДР Конго, Португалия или Узбекистан);
  • первое место в группе L (Колумбия или Португалия).
Фото: Charlotte Wilson/Getty Images
5 место

Криштиану Роналду, сборная Португалии

Голов после двух туров: два

С кем сыграет в 3-м туре: Колумбия

Возможный соперник в 1/16 финала:

  • первое место в группе L (Англия, Гана или Хорватия);
  • второе место в группе L (Англия, Гана или Хорватия);
  • третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
  • третье место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао);
  • третье место в группе I (Сенегал или Ирак);
  • третье место в группе J (Австрия или Алжир);
  • третье место в группе L (Англия, Гана или Хорватия).
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
6 место

Кто-то другой

Возможно, лучшим бомбардиром станет тот футболист, которого нет в нашем списке. К примеру, Джонатан Дэвид из сборной Канады и немец Дениз Ундав уже забили по три мяча. Неплохо! Плюс много кто оформил два гола. Среди них — Матеус Кунья и Винисиус Жуниор (оба — Бразилия), марокканец Исмаэль Сайбари, японцы Аясэ Уэда и Даити Камада, американец Фоларин Балогун, нидерландцы Крисенсио Саммервилл, Брайан Бробби и Коди Гакпо. И это не весь список. Пишите свой вариант в комментариях.

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