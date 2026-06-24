Месси, Мбаппе, Холанд или Кейн? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ

Два тура группового этапа ЧМ-2026 стали частью истории. Одна из интриг всего турнира: кто станет лучшим бомбардиром? Претендентов хватает. Аргентинец Лионель Месси не стареет — пять голов в двух матчах. Пока что он возглавляет гонку лучших бомбардиров чемпионата мира, но совсем рядом – француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд. Португалец Криштиану Роналду в 1-м туре был малозаметен, а во 2-м отгрузил «двушку». 41-летний форвард доказал, что его рано отправлять на пенсию.
В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Килиан Мбаппе, сборная Франции
Голы после двух туров: четыре
С кем сыграет в 3-м туре: Норвегия
Возможный соперник в 1/16 финала:
- третье место в группе C (Бразилия, Марокко или Шотландия);
- третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
- третье место в группе F (Нидерланды, Япония или Швеция);
- третье место в группе G (Египет, Иран, Бельгия или Новая Зеландия);
- третье место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
- второе место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао).
Лионель Месси, сборная Аргентины
Голы после двух туров: пять
С кем играет в 3-м туре: Иордания
Возможный соперник в 1/16 финала:
- команда, которая займёт второе место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия).
Эрлинг Холанд, сборная Норвегии
Голы после двух туров: четыре
С кем сыграет в 3-м туре: Франция
Возможный соперник в 1/16 финала:
- третье место в группе C (Бразилия, Марокко или Шотландия);
- третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
- третье место в группе F (Нидерланды, Япония или Швеция);
- третье место в группе G (Египет, Иран, Бельгия или Новая Зеландия);
- третье место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
- второе место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао).
Гарри Кейн, сборная Англии
Голы после двух туров: два
С кем сыграет в 3-м туре: Панама
Возможный соперник в 1/16 финала:
- второе место в группе K (Колумбия или Португалия);
- третье место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао);
- третье место в группе H (Испания, Уругвая, Кабо-Верде или Саудовская Аравия);
- третье место в группе I (Сенегал или Ирак);
- третье место в группе J (Австрия или Алжир);
- третье место в группе K (ДР Конго, Португалия или Узбекистан);
- первое место в группе L (Колумбия или Португалия).
Криштиану Роналду, сборная Португалии
Голов после двух туров: два
С кем сыграет в 3-м туре: Колумбия
Возможный соперник в 1/16 финала:
- первое место в группе L (Англия, Гана или Хорватия);
- второе место в группе L (Англия, Гана или Хорватия);
- третье место в группе D (Австралия или Парагвай);
- третье место в группе E (Кот-д’Ивуар, Эквадор или Кюрасао);
- третье место в группе I (Сенегал или Ирак);
- третье место в группе J (Австрия или Алжир);
- третье место в группе L (Англия, Гана или Хорватия).
Кто-то другой
Возможно, лучшим бомбардиром станет тот футболист, которого нет в нашем списке. К примеру, Джонатан Дэвид из сборной Канады и немец Дениз Ундав уже забили по три мяча. Неплохо! Плюс много кто оформил два гола. Среди них — Матеус Кунья и Винисиус Жуниор (оба — Бразилия), марокканец Исмаэль Сайбари, японцы Аясэ Уэда и Даити Камада, американец Фоларин Балогун, нидерландцы Крисенсио Саммервилл, Брайан Бробби и Коди Гакпо. И это не весь список. Пишите свой вариант в комментариях.