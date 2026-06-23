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Португалия — Узбекистан — 5:0, матч 2-го тура ЧМ по футболу 2026, 23 июня 2026 года: интервью Криштиану Роналду после дубля

«Было впечатление, что завершил карьеру». Откровения Роналду после первых голов на ЧМ-2026
Анатолий Романов
Криштиану Роналду
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До дубля Узбекистану Криштиану было нелегко.

В матче 2-го тура ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана мы увидели возвращение настоящего Криштиану Роналду. 41-летний нападающий нанёс 10 ударов и оформил дубль в ворота Абдувохида Нематова. В этот вечер капитан португальцев был ценным командным игроком, а не пешеходом, заблудившимся в лесу центральных защитников в чужой штрафной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

После финального свистка Роналду прокричал в камеру: «Я вернулся!» (I’m back). Более того, дважды произнёс эту фразу – для тех, кто не понял.

Спустя несколько минут, давая интервью для телеканала Sport TV, Роналду объяснил, почему так сказал, и повторил свои слова: «Чтобы не забывали». Капитан сборной Португалии признался – этот момент стал лучшим ответом на критику, которая неслась в его адрес после стартового матча на чемпионате мира с ДР Конго (1:1).

Как Криштиану и его команда громили сборную Узбекистана:
Роналду ответил хейтерам дублем на ЧМ! Узбекистан растерзали — пять голов от Португалии!
Роналду ответил хейтерам дублем на ЧМ! Узбекистан растерзали — пять голов от Португалии!

«Я очень счастлив, но самое важное – это работа, проделанная командой, и наша уверенность в себе, – подчеркнул лучший бомбардир в истории португальской сборной. – Нам пришлось пережить немало ударов за эту неделю. Мы знали, что так и будет. Но команда хорошо потрудилась, и мы значительно прибавили. Нет худа без добра».

Криштиану Роналду Подробнее

Кроме того, Роналду прокомментировал свои рекорды. Криштиану стал первым футболистом, забившим на шести ЧМ, а также лучшим бомбардиром сборной Португалии и в истории её выступлений на чемпионатах мира. Теперь у капитана 10 голов – он на один мяч оторвался от великого Эйсебио.

«Всегда приятно бить рекорды, но главное – помогать сборной достигать поставленных целей, – отметил нападающий. – Сейчас задачей был выход в следующий этап чемпионата мира. Думаю, с четырьмя очками мы уже точно пройдём дальше. Я очень счастлив. Бог помогает тем, кто много работает. Знал, что и партнёры по команде помогут. Это была тяжёлая, мрачная неделя. Складывалось впечатление, будто я уже завершил карьеру, но я выдержал, как всегда, потому что верю в упорный труд. Было непросто, должен признать, однако мы вернулись».

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном

Фото: Michael Steele/Getty Images

Следующее шоу от Роналду запланировано на 28 июня, когда Португалия встретится в 3-м туре группового этапа с Колумбией. Если, конечно, Роберто Мартинес не даст своему лидеру отдых перед плей-офф.

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