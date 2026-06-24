Промах Кейна — пока что самый жуткий на этом ЧМ! Англия внезапно оступилась с аутсайдером

Гана сенсационно остановила Англию, удержав нулевую ничью в матче 2-го тура ЧМ-2026 в американском Фоксборо. Теперь у дуэта лидеров группы L по четыре очка.

В состав сборной Ганы вернулся один из её лидеров Парти. Игру 1-го тура с Панамой (1:0) Томас пропустил, так как Канада не дала игроку «Вильярреала» визу из-за суда по делу о возможных изнасилованиях. А перед сегодняшней встречей Парти столкнулся с неприветливостью англичанина Спенса: защитник «Тоттенхэма» отказался жать руку экс-полузащитнику «Арсенала».

Со стартового свистка команда Карлуша Кейруша села в глубокую оборону и защищалась в модели 4-5-1. «Жёлтый автобус» сборной Ганы размером с жёлтую подводную лодку (уместно было вспомнить прозвище того же «Вильярреала») во главе с командиром Парти без зазрения совести играл на 0:0 и убивал шоу. Но свою работу африканцы делали хорошо. Фаворит при 80% владения долго не мог даже зайти в штрафную соперника. Англичане заполняли все возможные каналы доставки мяча – Кейн, Беллингем, Райс или даже Джеймс открывались по центру и в полуфлангах, – однако не получали и секунды на принятие решений.

В медленном позиционном футболе у сборной Англии ушло более 10 минут на то, чтобы проникнуть в чужую штрафную, пока Джеймс наконец не встретился с мячом на подходе к вратарской. Ему ассистировал Мадуэке, через которого команда Томаса Тухеля пыталась создавать остроту, оставляя дриблёра из «Арсенала» один в один с оппонентом. Гана кое-как отбилась. На исходе четверти часа англичане впервые пробили по воротам изначально запасного на этом турнире голкипера Асаре из ганского «Хартс оф Оук» (основной Ати-Зиги травмирован). Райс – со стандарта. В этом случае их опасное оружие не сработало, поскольку мяч после удара с 22-23 метров просвистел выше перекладины.

Так и играли почти до перерыва. Кейну опускаться сильно в глубину не было смысла, ведь никто за ним не вытягивался и контрвыпадами тоже не угрожал. Только в конце первого тайма сборная Ганы внезапно выдала бодрый отрезок, заставив англичан обороняться. Тем не менее «чёрные звёзды» так и не нанесли ни одного удара. Зато и сопернику не позволили бить в створ. 0,27 на двоих по xG (на столько наиграла команда Тухеля) – лучшее резюме по этим 45 минутам.

Гарри Кейн и Томас Парти Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

После перерыва сборная Англии стала держать линии пониже, видимо, с целью выманить соперника на прессинг и найти свободное пространство. Команда Кейруша и в таком футболе чувствовала себя комфортно. Ганцы головы не теряли – выдали серию неплохих атак. Англичане как будто что-то хотели сказать, но запинались на полуслове. Игра, в отличие от стартового матча на ЧМ-2026 с Хорватией, не впечатляла, словно вернулись времена Гарета Саутгейта. Впрочем, как только подумалось об этом, сборная Англии в приоткрытом футболе соорудила первый удар в створ – его автором стал не страшный до того Гордон.

В середине второго тайма Тухель бросил в бой Саку, а Мадуэке отправил на левый фланг. Сборная Англии снова мощно надавила. Тем не менее Гана отвечала опасными контратаками с участием свежего форварда Принса из чешской «Виктории». Он дважды убегал один на один, но сперва столкнулся за пределами штрафной с Пикфордом, а затем его проход рискованным подкатом остановил Конса. Кейруш выпрашивал фолы – судья Мартинес из Гондураса не соглашался. А на 86-й минуте англичане создали свой лучший момент: О’Райли после кросса справа пробил головой в перекладину, и Кейн, добивавший с линии вратарской, умудрился послать мяч выше цели. Невероятный промах!

В компенсированное время команда Тухеля, прижав сборную Ганы, стремилась вырвать победу. Англия зарабатывала стандарт за стандартом. Однако ни один из девяти угловых не принёс успех – в этот вечер подачи Райса не были настолько эффективными, как в «Арсенале». Ганцы здорово оборонялись, редко ошибались и внизу, и в воздухе. В итоге англичане завершили встречу с 19 ударами против двух у соперника (в створ – 3:1) и наиграли на 1,28 по xG, тем не менее не забили. Получилась ничья, которая по большому счёту устраивает обе сборные.

В 3-м туре сборная Англии сыграет с Панамой (28 июня), а Гана – с Хорватией.