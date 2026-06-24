Думаете, ЧМ-2026 расширили до 48 команд? На самом деле их больше

Роналду сделал дубль – эта тема доминировала после матча Португалия – Узбекистан. 5:0, так что это абсолютно объяснимо. Но увидев игру (и всё, что её окружало) своими глазами, не менее впечатлило единение вокруг сборной Узбекистана. За неё приехало поболеть множество людей из соседних государств: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана… Да со всего СНГ. Как рассказали болельщики, у них это уже стало традицией – поддерживать друг друга. В каком-то смысле Узбекистан играл не только за себя, но и за весь регион.

Матч в Хьюстоне начинался в 12:00 по местному времени. Так что фанаты начали собираться рано – уже на 7:00 был намечен сбор поклонников сборной Узбекистана. Они скапливались в Хеликс-парке, который находится в 3 км от стадиона. Там болельщикам бесплатно раздавали плов, кепки и футболки.

Ведущая KHOU-11 среди фанатов Узбекистана Фото: «Чемпионат»

Туда же подъехали несколько журналистов. Ведущая хьюстонского ТВ-канала KHOU-11 попросила болельщиков собраться в одной точке и пошуметь на камеру. Фанаты охотно согласились и потом даже принарядили ведущую. Дальше она вела эфир с доппе на голове и флагом Узбекистана на плечах. На каждом шагу слышалась знакомая речь. У большинства на футболках написано UFA, хотя речь, конечно, не о российской футбольной команде, а об узбекистанской футбольной федерации.

Фанаты обменивались ожиданиями от матча, фотографировались и настраивались на игру. Понятно, что флагов Узбекистана было больше всего, но много было и флагов соседних государств. Несколько болельщиков даже заморочились и сделали трёхслойные футболки: Узбекистан/Португалия/Кыргызстан. Такое останется сувениром надолго.

Болельщики сборной Узбекистана из Кыргызстана Фото: «Чемпионат»

Спустя два часа фанаты начали выстраиваться для марша. «В начале колонны идут люди в форме», – объявили организаторы. К этому моменту дороги уже перекрыли для местных жителей. Полицейские явно рассчитывали, что шествие начнётся строго по расписанию в 9:00, и уже спустя пять минут один из офицеров буквально упрашивал стартовать водителя автобуса с фанатами. В 9:07 выдвинулись.

Возглавляли колонну две машины полиции с мигалками. За ними следовали пять всадников в традиционных национальных доспехах. Выглядело мощно. Мало кто решится организовать такое. Лошадей арендовали в США – на ранчо в 45 минутах от Хьюстона. По словам всадников, они приехали из Ташкента: «Мы хотим показать Узбекистан иным. У нашей страны великая история. Был такой полководец Эмир Амир Тимур [Тамерлан] у него была большая армия богатырей. Мы хотим показать, что Узбекистан – страна воинов. Хотя вообще на турнире отличная и дружелюбная атмосфера. Нам нравится».

Единственное, что могло напрягать участников марша – жара. В Хьюстоне она переносится особенно тяжко из-за влажности воздуха. На солнце становишься мокрым мгновенно. Дорога до стадиона занимала порядка 40-60 минут – в зависимости от темпа. Путь шёл среди зданий большого медицинского комплекса. Сотрудницы учреждения выходили на улицу, приветливо махали руками и снимали фанатов на телефон.

На полпути к стадиону болельщиков ждал приятный бонус – пожарный автомобиль. Он стоял на пути фанатов лишь с одной целью: освежить их. Кто-то лишь едва приблизился к бризу, а кто-то просто вставал под ливень. Когда подъехал двухэтажный фанатский автобус, сотрудник заботливо поднял брандспойт, чтобы прохлада досталась всем. Фанаты в ответ кричали и на русском «спасибо», и на английском thank you. За автобусом следовала машина из которой торчало сразу четыре флага: Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В этот момент казалось, что на ЧМ-2026 отобрались не 48 команд, а больше.

А ещё по пути весьма кстати оказался магазин продуктов. Болельщики, не стесняясь полицейских, перебежали дорогу и закупились бутылочками с холодной водой. Потом в шутку говорили продавщице, что следующим фанатам можно продавать минералку в три раза дороже и её всё равно разберут.

Фанаты сборной Узбекистана в магазине Фото: «Чемпионат»

На самом стадионе фанаты Узбекистана расположились на той же трибуне за воротами, что и болельщики Кюрасао 10 дней назад. Только на этот раз зрителей на этих местах оказалось больше, чем сидений. Стюарды следят, чтобы никто не стоял в проходе во время игры и по ступенькам всегда можно было подняться – это одно из требований безопасности. Однако в этом случае трибуна была натурально забита. Несколько вежливых стюардов просто не справлялись с таким количеством болельщиков.

В середине первого тайма пришлось вмешаться полиции, которая призывала болельщиков располагаться на своих местах, а не на ступеньках. Именно в этот момент сборная Узбекистана забила, и народ ещё активнее высыпал на лестницу праздновать. Полицейские деликатно выждали, пока гол отменили, и продолжили координировать фанатов. Достаточно быстро стало понятно, что на фанатский сектор пришло много болельщиков с других трибун. Очевидно, за атмосферой. Начиная с конца первого тайма стюарды стали внимательно проверять, а точно ли у людей билеты на этот сектор.

Трибуна фанатов сборной Узбекистана Фото: «Чемпионат»

Само собой, счёт сказывался на атмосфере. Уровень радости от происходящего скатывался по мере приближения финального свистка. Тем более что последние два мяча португальцы забили именно в те ворота, рядом с которыми располагалась фанатская трибуна Узбекистана. Впрочем, болельщики продолжали подгонять Узбекистан. 0:5 – явно не тот счёт, на который они рассчитывали, но эта игра в любом случае войдёт в историю. Кто знает, когда ещё получится сыграть на чемпионате мира против Португалии?