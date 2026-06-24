Сборная Хорватия – это мучение. С такой игрой в решающем матче будет отрицательный счёт

Панама пропустила от Ганы всего один раз и показала вполне боеспособный футбол (0:1). Оказалось, что это совсем не разовая вспышка: панамцы как следует напрягли ещё и Хорватию, которая остро нуждалась в очках после поражения в матче с англичанами. Но всё-таки вновь уступили.

Златко Далич сделал в стартовом составе три изменения: убрал Луку Вушковича, Марио Пашалича и Петара Сучича, выпустив Марина Понграчича, Марко Пашалича и Матео Ковачича. Помогло это не слишком: Хорватия хоть и больше владела мячом, однако остроты долго не создавала. Зато Доминику Ливаковичу пришлось переводить мяч в перекладину после кивка головой от Пумы. Ну или Хосе Луиса Родригеса, если по паспорту.

Да, подача на него полетела уже из-за лицевой, так что гол, состоись он, в любом случае не засчитали бы. Но ничего иного за первый тайм отметить попросту невозможно. Как еще охарактеризовать общие 0,11 xG? Даже Лука Модрич не понимал, чем можно удивить Панаму. А ведь Лука провёл 200-ю игру за сборную, войдя в элитный клуб с Роналду, Месси и Аль-Мутавой из Кувейта.

Помните, как нулевую ничью Франции и Уругвая на ЧМ-2010, пробивая кулаком по ладони, описывал Василий Уткин? «Схематично это было так: давление, давление, давление, давление и немножечко контратак». Здесь можно написать примерно то же самое: медленный перекат мяча, обрез, контратака – и так по кругу. Именно такие матчи и должны проходить ночью по московскому времени: чтобы тем, кто предпочёл сон, было не так обидно.

Хорватии нельзя было допускать осечку: иначе пришлось бы обязательно обыгрывать Гану в 3-м туре (существовал риск вообще досрочно завершить выступления на турнире). И в перерыве Далич увеличил количество атакующих игроков, заменив Йошко Гвардиола с Петаром Мусой на Анте Будимира с Андреем Крамаричем. И это привело к голу первым же хорватским попаданием в створ! На 54-й минуте Марко Пашалич красиво покатил пяткой на Йосипа Станишичу, и тот результативно прострелил на дальнюю штангу, где караулил Будимир.

Гол сборной Хорватии Фото: Megan Briggs/Getty Images

Тут же Марко и сам забивать должен был. Однако не реализовал выход один на один после потери Йоэля Барсенаса на угловом: сначала попал во вратаря, а на добивании послал мяч в небеса. Хорватии хватило и минимальной разницы: без феерии впереди и без пожара сзади. В плей-офф её должна вывести и ничья с ганцами – ну, с третьего места. А вот в борьбе за второе матч будет решающим. Правда, с такой игрой в атаке он вполне может закончиться с отрицательным счётом.

А сборная Панамы всё равно может собой гордиться, пусть и не переломила ход матча. За два тура она пропустила всего дважды, однако покидает турнир. Её предыдущее попадание на ЧМ в 2018 году принесло ей, для сравнения, 11 пробоин.