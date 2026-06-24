Кордоба дебютировал на ЧМ – и Колумбия забила! Додавила команду-сенсацию и вышла из группы

ДР Конго преподнесла одну из главных неожиданностей 1-го тура ЧМ-2026, остановив звёздных португальцев (1:1). Хорошо, с Бруну и Криштиану разобрались. А что насчёт Диаса с Хамесом и их сборной Колумбии? Здесь получилось посложнее.

Колумбийцы принялись разрывать вообще без раскачки. И чудом не открыли счёт на первых минутах. Во-первых, Джон Арьяс не прошил с близкой дистанции Лионеля Мпаси-Нзо, а Даниэль Муньос не попал на добивании в пустой угол. Во-вторых, тот же Муньос забил со второй попытки, да только залез плечом в офсайд. Ещё и Хамес Родригес с Густаво Пуэртой со страшной силой палили издали – голкипер конголезцев вновь не подкачал. Луис Диас в отместку выцеливал ему между ног – и не преуспел.

Статистика ударов – 8:1 к 19-й минуте – говорит о многом. Заодно плюсуем ещё два в голевой атаке. Такая вот недемократичная бомбардировка сборной Демократической Республики Конго. Португалия, для сравнения, ударила по воротам африканцев семь раз. За весь матч.

Игра и дальше продолжалась по такому сценарию, а Возинья постепенно терял статус главного героя ЧМ-2026 среди вратарей. У Мпаси-Нзо в прошедшем сезоне всего 315 минут за «Гавр». Как будто бы он заслуживает большего. Ему всего 31 год, что позволяет ему вкупе с блестящей игрой после чемпионата мира найти новое место работы.

Лионель Мпаси-Нзо Фото: Photo by Carl Recine/Getty Images

Чем ближе становилась развязка, тем больше укреплялась мысль: видимо, ДР Конго тоже помог шаман – как Гане в матче со сборной Англии (0:0). Диас снова не переиграл Мпаси-Нзо с близкого расстояния. Арьяс уже и защитника убрал на замахе перед углом вратарской, но всё равно не попал в угол.

На 58-й минуте состоялся дебют на ЧМ-2026 краснодарского громилы Джона Кордобы. На табло его имя не попало. Только какая разница, если он сделал всё для гола? Джон поставил корпус, упал в борьбе и помешал сопернику перехватить передачу Хуана Кинтеро на Муньоса. Удар в одно касание, рикошет от Стива Капюади – вынимайте.

В самом конце матча Натанаэль Мбуку побеспокоил Камило Варгаса дальнобойной «пушкой». Тем не менее скромная разница в счёте не должна вводить в заблуждение: ведь отменили ещё и два гола Диаса. В первом случае вингер «Баварии» перекинул Мпаси-Нзо классным черпачком, однако перед этим подтолкнул защитника в спину. Во втором же эпизоде случился офсайд.

В 3-м туре нас ждёт супервывеска – Колумбия против Португалии. Южноамериканцам для первого места в группе хватит и ничьей. А ДР Конго необходимо побеждать Узбекистан, иначе выбраться в плей-офф едва ли получится. Сами узбекистанцы тоже сохранили небольшие шансы. Нужно максимально крупно побеждать конголезцев и надеяться на удобные результаты в других группах.