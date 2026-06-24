Ход «Локо», «Реал» идёт за топами АПЛ, «Атлетико» – в суд. Трансферы и слухи за 24 часа

Представляете, 46-летний Роналдиньо подписал контракт с клубом Серии С «Равенна»! Но слишком не удивляйтесь, ведь в официальных матчах играть великий бразилец не будет – это чисто коммерческая история. Дальше расскажем подробнее о более футбольных трансферах и слухах за последние 24 часа.

Главные состоявшиеся трансферы

«Локомотив» забрал у «Сочи» Александра Коваленко

Александр Коваленко в Черкизове Фото: fclm.ru

После неудачного перехода в «Зенит» карьера Коваленко не то чтобы складывалась: Александр не сверкал ни в Петербурге, ни в «Оренбурге», ни в «Сочи». Проблем с лимитом на легионеров у «Локомотива» нет. Тем не менее клуб поверил в 22-летнего полузащитника и арендовал его у сочинцев с, как писали в СМИ, необязательным правом выкупа за 400 млн рублей. То есть чуть меньше, чем за € 4,7 млн. Коваленко должен показать действительно высокий уровень в «Локо», чтобы испытывающий финансовые проблемы клуб выкупил его за такую сумму.

«Барселона» подписала форварда из Египта и отпустила вратаря в Грецию

Главная трансферная сага у «Барсы» связана с Хулианом Альваресом. Но о ней дальше. А здесь – про состоявшиеся переходы. Во-первых, каталонцы отпустили резервного вратаря Иньяки Пенью в греческий «Панатинаикос» и, как сообщал Фабрицио Романо, заработали € 3 млн. Во-вторых, выкупили 18-летнего форварда сборной Египта Хамзу Абделькарима (играет на ЧМ-2026) у «Аль-Ахли» за € 1,5 млн и бонусы, подписав контракт до 2029 года. Ранее он выступал за «Барселону» U19.

Главные трансферные слухи дня

«Атлетико» не собирается отпускать Альвареса в «Барсу», но не против – в «Арсенал»

Ну вот теперь и про Альвареса. Во вчерашнем дайджесте мы писали, что Хулиан публично рассказал о желании покинуть «Атлетико».

В ответ на это мадридцы официально запустили судебное разбирательство против «Барсы» за неправомерные переговоры с Альваресом. Комментарий дал гендиректор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин: «Наша обязанность – защищать интересы «Атлетико», и именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА на «Барселону» за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт в течение защищённого периода».

В COPE сообщили: «Атлетико» принципиально не отдаст Хулиана «Барселоне» и рассматривает возможность заключения сделки с «Арсеналом». В Diario Sport параллельно написали, что каталонцы готовы заплатить за Альвареса € 130 млн. А Indykaila News написали, что чемпионы Англии запустили «тайную операцию» с целью убедить Альвареса выбрать именно Лондон и потом стать их самым высокооплачиваемым игроком. Запасаемся попкорном.

«Реал» нацелился на Энцо или Мак Аллистера? И готов продать Паса

Слухов про перестроечный «Реал» нынешнего образца много не бывает. Ловите очередную порцию этой вкуснятины. ESPN сообщил, что мадридцам и лично Жозе Моуринью очень нужен универсальный левоногий защитник «Арсенала» Пьеро Инкапье. Однако забрать его не так-то и просто, ведь он принадлежит «Байеру». Лондонцы должны выкупить его за € 52,2 млн.

Есть и аргентинские новости. По информации El Nacional, Моуринью видит в Алексисе Мак Аллистере из «Ливерпуля» идеального полузащитника с навыками организации игры в центре поля. То есть нового Тони Крооса. Сообщается, что в ближайшее время представители «Реала» свяжутся и с мерсисайдцами, и с их футболистом. А As указал, что Жозе видит в такой роли уже Энцо Фернандеса. И якобы тот заявил о желании перебраться в Мадрид вслед за Марком Кукурельей во что бы то ни стало.

Есть и инсайд по Нико Пасу от Маттео Моретто. По его информации, «Реал» неофициально уведомил «Комо» о намерении вернуть аргентинца для оценки его игры. Да, именно с такой формулировкой. В четверг клубы должны встретиться, чтобы обсудить будущее футболиста. Один из вариантов – выставить Нико на трансферный рынок примерно за € 60 млн. Итальянцы же хотят продлить аренду ещё на сезон.

«Челси» забирает лучшего защитника Серии А

Марко Палестра Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Хаби Алонсо не только теряет качественных футболистов. Фабрицио Романо написал, что «Челси» завершает сделку по переходу лучшего защитника Серии А. Такое звание принадлежит Марко Палестре из «Аталанты», который прошедший сезон провёл в аренде в «Кальяри». Лондонцы заплатят за 21-летнего правого латераля € 50 млн, а с учётом бонусов сумма превысит € 55 млн. «Интер» тоже собирался купить Палестру, однако повторить предложение клуба АПЛ не готов.

«Астон Вилла» установила дикий ценник на Роджерса

Daily Mail подсветил перегретость трансферного рынка в английской Премьер-лиге. По данным издания, «Астон Вилла» не собирается отпускать Моргана Роджерса, а им интересуются «Арсенал» и «Челси», дешевле € 116 млн. А всё почему? Потому, что «Манчестер Сити» согласен отдать € 139 млн «Ноттингем Форест» за Эллиота Андерсона, а «Ливерпуль» «РБ Лейпциг» – те же € 116 млн за Яна Диоманда. Что ж, имеют право.

Джикия расторг контракт в Турции. Чтобы перейти в «Локомотив»?

Георгий Джикия Фото: Gerrit van Keulen/Getty Images

Сначала об официальной информации. Представитель Джикии Малик Арутюнов сообщил о разрыве контракта Георгия с «Антальяспором». Незадолго до этого телеграм-канал «Мутко против» выдал инсайд: 32-летний защитник вернётся в «Локомотив», воспитанником которого он является. Арутюнов в разговоре с «Чемпионатом» и не подтвердил, и не опроверг новость.

«По обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Команда вылетела, у него оставался ещё год контракта. Георгий не захотел играть в Первой лиге, хотя она очень сильная, и отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженность за несколько месяцев.

Джикия уже свободный агент. Насчёт «Локомотива» мне ничего не известно. Лучше спросить у самого Георгия. Я отвечал за его пребывание в Турции. Всё, что мы должны были сделать, – всё сделали. Жалко, что «Антальяспор» вылетел. Столько тренеров поменяли… Сами Угурлу оказался профнепригодным. Его решения привели к плачевному результату».

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