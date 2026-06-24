Роналду — в старт или в запас? Спросили у болельщиков Португалии на ЧМ-2026! Видео

Сборная Португалии разнесла команду Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 – два из пяти голов забил Криштиану Роналду. После невзрачного выступления легенды в стартовом туре с ДР Конго (1:1) назрел логичный вопрос: а где звезде начать следующий матч – в старте или на скамейке? Мы всё, конечно же, узнали.

«Чемпионат» продолжает общаться с болельщиками разных сборных. На этот раз – с персональными фанатами Криштиану. Григорий Телингатер задал им вышеуказанный вопрос. И получил однозначный ответ, а также несколько прогнозов, сколько же Роналду забьёт сборной Узбекистана.

Оказались ли они правы? Ну, по поводу основы – да. Количество голов называли разное – от двух до четырёх. Следовательно, угадали!