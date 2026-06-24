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Португалия — Узбекистан, ЧМ-2026: должен ли Роналду быть в стартовом составе и сколько забьёт, мнение болельщиков перед матчем

Роналду — в старт или в запас? Спросили у болельщиков Португалии на ЧМ-2026! Видео
Григорий Телингатер
Фанаты сборной Португалии – о Криштиану Роналду
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Персональные поклонники Криштиану выдали базу.

Сборная Португалии разнесла команду Узбекистана во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 – два из пяти голов забил Криштиану Роналду. После невзрачного выступления легенды в стартовом туре с ДР Конго (1:1) назрел логичный вопрос: а где звезде начать следующий матч – в старте или на скамейке? Мы всё, конечно же, узнали.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Чемпионат» продолжает общаться с болельщиками разных сборных. На этот раз – с персональными фанатами Криштиану. Григорий Телингатер задал им вышеуказанный вопрос. И получил однозначный ответ, а также несколько прогнозов, сколько же Роналду забьёт сборной Узбекистана.

Оказались ли они правы? Ну, по поводу основы – да. Количество голов называли разное – от двух до четырёх. Следовательно, угадали!

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