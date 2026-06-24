Расклады в группах ЧМ перед решающим туром. Кому что нужно для выхода в плей-офф?

На чемпионате мира состоялось уже два тура группового этапа. Впереди — ключевые матчи. Но для некоторых сборных уже ничего не решается: одни ждут плей-офф, вторые — самолёт домой. Рассказываем, какие команды готовятся к 1/16 финала, а для кого всё определится по итогам 3-го тура (не забудем и про тех, кому уже ничего не поможет).

Группа А

Сборная Мексики уже отобралась в плей-офф, обыграв ЮАР (2:0) и Южную Корею (1:0). Поэтому матч 3-го тура с Чехией ничего не решает для хозяев. В отличие от команды Мирослава Коубека. Чехам жизненно необходимо обыгрывать Мексику, чтобы претендовать на 1/16 финала. Сейчас у команды всего одно очко и третье место в таблице. В случае ничьей чехи вряд ли выйдут в плей-офф: оказаться в восьмёрке лучших сборных с третьей строчки с таким показателем будет трудно.

Второе место в группе А занимает Южная Корея. Азиатская сборная сначала обыграла Чехию (2:1), а во 2-м туре уступила мексиканцам (0:1). Далее — встреча с ЮАР. Даже ничья позволит южнокорейцам выйти в 1/16 финала, так как они будут выше Чехии (даже если та обыграет Мексику) за счёт личной встречи. А вот в случае поражения корейцы могут опуститься и вовсе на четвёртое место. Тогда их гарантированно обойдёт ЮАР (будет 4 очка) и может обогнать Чехия (если, опять же, разберётся с Мексикой).

Сборная Мексики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Мексика — 100%;

Южная Корея — 92,68%;

Чехия — 30,85%;

ЮАР — 17,86%.

Группа В

В группе В пока что все команды остаются в борьбе. У Канады и Швейцарии по четыре очка, и сборные зарубятся между собой в 3-м туре. Победитель гарантирует себе первое место, а в случае ничьей выше будет Канада за счёт разницы мячей. Также обе команды ни при каких раскладах не опустятся ниже третьей строчки. А это означает, что мы обязательно увидим канадцев и швейцарцев в плей-офф даже через проход с третьего места.

У Боснии и Герцеговины и Катара по одному очку после двух туров. И победитель очной встречи с огромной вероятностью заберётся в плей-офф с четырьмя очками. При этом у сборных остаются шансы финишировать даже вторыми. Боснийцам для этого нужна своя победа с как можно большей разницей и разгромное поражение Канады от Швейцарии. А у Катара всё наоборот: нужно громить Боснию и ждать разноса швейцарцев от канадцев. Маловероятные расклады. Так что Канада и Швейцария наверняка финишируют в топ-2, а боснийцы и катарцы разыграют третье место.

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Канада — 100%;

Швейцария — 100%;

Босния и Герцеговина — 67,32%;

Катар — 14,65%.

Группа С

Сборные Бразилии и Марокко ещё официально не оформили выход в плей-офф, но могут ощущать себя спокойно. Команды набрали по четыре очка после двух туров. И даже в случае провала в третьем матче не опустятся ниже третьего места. К тому же в этой группе одна из сборных уже потеряла шансы на плей-офф. Команда Гаити не набрала ни одного очка и никак не сможет подняться с четвёртой строчки.

А вот бразильцы, марокканцы и шотландцы ещё могут поменяться местами. В 3-м туре команда Карло Анчелотти сыграет с Шотландией. Бразилию устроит ничья, шотландцам для финиша в топ-2 нужно побеждать. Марокко же сыграет с Гаити и с огромной вероятностью наберёт ещё три очка. Поэтому марокканцы скорее заберутся на первое место, чем свалятся на третье.

Сборная Бразилии Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Бразилия — 100%;

Марокко — 100%;

Шотландия — 80,25%;

Гаити — 0%.

Группа D

Сборная США после двух побед гарантировала себе первое место в группе и выход в 1/16 финала. А Турция потеряла любые шансы на плей-офф, уступив Австралии и Парагваю. Последние две сборные проведут очный матч в 3-м туре и разыграют между собой вторую строчку. Хотя для прохода в плей-офф обе команды может устроить и ничья. «Распишут» удобный результат?

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



США — 100%;

Австралия — 94,26%;

Парагвай — 90,38%;

Турция — 0%.

Группа E

Германия уже обеспечила себе попадание в плей-офф. Команда Юлиана Нагельсмана обыграла сборные Кюрасао и Кот-д’Ивуара и гарантировала себе первое место. Так что на 3-й тур с Эквадором немцы могут выйти в резервном составе. А вот для южноамериканцев игра станет ключевой: им жизненно необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на 1/16 финала. Эквадорцы уступили Кот-д’Ивуару (0:1) и сенсационно сыграли вничью с Кюрасао (0:0), набрав всего одно очко в двух встречах.

Эквадор даже может занять вторую строчку, если обыграет Германию, а ивуарийцы уступят Кюрасао. Впрочем, команда Дика Адвоката благодаря ничьей в прошлой игре также остаётся в деле. Кюрасао даже может финишировать вторым: нужно одержать победу над Кот-д’Ивуаром и ждать осечку эквадорцев с немцами. Впрочем, африканцам нужна всего лишь ничья, чтобы забронировать за собой вторую строчку.

Сборная Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Германия — 100%;

Кот-д’Ивуар — 92,60%;

Эквадор — 29,37%;

Кюрасао — 17,28%.

Группа F

В группе F от борьбы за плей-офф отклеилась одна сборная. Тунис дважды разгромно уступил — Швеции (1:5) и Японии (0:4), а теперь ждёт поездки домой. После 1-го тура местная федерация уволила тренера Сабри Лямуши и назначила Эрве Ренара. Не помогло. Зато остальные три сборные остаются в гонке.

Первое место занимают Нидерланды с четырьмя очками (как и у Японии), но они располагаются выше за счёт забитых мячей (семь, у японцев — шесть). И наверняка команда Рональда Кумана в 3-м туре постарается набить статистику по голам во встрече с немотивированным Тунисом. А Японии и Швеции предстоит очная битва: обе сборные вполне устроит и ничья. Да даже поражение не станет проблемой для японцев. А вот шведам критически важно набрать хотя бы одно очко. Иначе есть риск не попасть в топ-8 лучших команд с третьего места.

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Нидерланды — 100%;

Япония — 100%;

Швеция — 94,22%;

Тунис — 0%.

Группа G

Одна из самых запутанных групп. В относительной безопасности ощущает себя только Египет, набравший четыре очка в двух турах. Команда уже не опустится ниже третьего места и с большой вероятностью попадёт в плей-офф. А ниже расположились Иран, Бельгия (у обеих команд — по два очка) и Новая Зеландия (одно).

В 3-м туре иранцев ждёт встреча с египтянами. Команде Амира Галенои необходима победа: тогда можно не только обогнать Египет, но и гарантировать себе финиш в топ-2. А Бельгия и Новая Зеландия зарубятся между собой. Бельгийцы в случае победы на 100% окажутся в плей-офф. Если сенсационно выиграют новозеландцы, то у них также будут отличные шансы на попадание в 1/16 финала. Ничья же не устроит никого: Новая Зеландия тогда финиширует четвёртой, а у Бельгии будет всего три очка (с ними нужно будет рассчитывать только на победу Египта над Ираном).

Игроки сборной Египта Фото: Fran Santiago/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Египет — 100%;

Бельгия — 90,21%;

Иран — 59,48%;

Новая Зеландия — 9,89%.

Группа H

Ещё одна группа с любопытными раскладами. Хотя Испания ощущает себя хорошо: набрали четыре очка после двух туров и уже точно не упадут ниже третьего места. В заключительном матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Уругваем. Испанцам для финиша на первой строчке будет достаточно даже ничьей. А вот уругвайцам необходимо побеждать, иначе есть риск свалиться на третью строчку. Сейчас у команды Марсело Бьелсы два очка: даже если Уругвай сыграет с Испанией вничью, то с тремя очками будет трудно рассчитывать на выход из группы.

Хотя есть расклад, при котором уругвайцы останутся вторыми даже при ничейном исходе. Для этого им нужна ничья и во встрече между Кабо-Верде и Саудовской Аравией. У африканцев сейчас два набранных очка, у представителей Ближнего Востока — одно. Победа гарантирует Кабо-Верде выход в плей-офф (минимум со второго места). Впрочем, и саудовцы в случае успеха наберут четыре очка и будут близки к выходу в 1/16 финала минимум с третьей строчки.

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Испания — 100%;

Кабо-Верде — 69,79%;

Уругвай — 41,60%;

Саудовская Аравия — 30,90%.

Группа I

Группа, в которой определилось уже два участника плей-офф. Франция и Норвегия дружно обыграли Сенегал и Ирак, набрали шесть очков и ждут 1/16 финала. В 3-м туре командам предстоит очный матч, в котором определится победитель группы. Если же игра завершится вничью, то первую строчку сохранит Франция.

А Сенегал и Ирак разыграют между собой третье место. И возможность выхода в плей-офф через финиш в топ-8 команд с третьих мест. Правда, с тремя набранными очками вероятность попадания в 1/16 финала не так уж высока. Хотя та же Opta сильно верит в Сенегал.

Сборная Франции Фото: Dan Mullan/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Франция — 100%;

Норвегия — 100%;

Сенегал — 70,01%;

Ирак — 2,43%.

Группа J

Сборная Аргентины уже обеспечила себе попадание в плей-офф. Действующие чемпионы мира обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0), забронировав за собой первое место. А Лео Месси забил все пять мячей команды на турнире и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ (18 голов).

За вторую строчку в 3-м туре поборются Австрия и Алжир. У обеих команд по три очка, но европейцы располагаются выше из-за лучшей разницы мячей. Так что команду Ральфа Рангника устроит и ничья. А вот Иордания уже попрощалась с шансами на 1/16 финала, уступив австрийцам и алжирцам в двух турах. Так что матч с Аргентиной станет для команды заключительным на ЧМ-2026. Зато сыграют против Месси!

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Аргентина — 100%;

Австрия — 96,21%;

Алжир — 82,58%;

Иордания — 0%.

Группа K

Сборная Колумбии благодаря победам над Узбекистаном (3:1) и ДР Конго (1:0) спокойно обеспечила себе плей-офф. Португальцы точно не опустятся ниже третьей строчки, ведь ночью с дублем Криштиану Роналду обыграли узбекскую сборную (5:0) и практически лишили её шансов на выход из группы.

Интрига в группе, собственно, одна – а смогут ли африканцы обойти европейцев и влезть на второе место? Всё решит матч с Узбекистаном, где легко ДР Конго точно не будет. Но только так эта команда сможет рассчитывать на продолжение турнира.

Криштиану Роналду с партнёрами по сборной Португалии Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Колумбия – 100%;

Португалия – 100%;

ДР Конго – 43,49%;

Узбекистан – 7,36%.

Группа L

Ну и закрутила же Англия интригу! Ничья с Ганой (0:0) поравняла команды перед последним туром и позволила одержавшей победу Хорватии сохранить шансы даже на первое место. Панама же точно уже никуда не выходит, что делает матч с англичанами, по сути, товарищеским.

А самое интересное будет в игре хорватов и ганцев – это матч за второе место, но без реальной интриги. И те и другие в сущности уже в плей-офф, лишь математическое чудо их туда не пустит. И тут, что ли, товарняк?

Шансы на выход в плей-офф по версии Opta:



Англия – 100%;

Гана – 99,95%;

Хорватия – 99,4%;

Панама – 0%.