8 фаворитов ЧМ после 2-го тура. Франция и Аргентина – вау, Бразилия и Португалия – вопросы

Рейтинг самых мощных команд чемпионата мира + отметили тех, на кого стоит обратить внимание, и тех, кто разочаровал.

Два тура ЧМ-2026 позади – бессонница окончательно поглотила болельщиков в европейском часовом поясе, а Лионель Месси побил, казалось бы, вечный рекорд Мирослава Клозе по голам на ЧМ. Более того – совсем рядом находится разогнавшийся Килиан Мбаппе.

Символично, что Аргентина и Франция сейчас показывают, наверное, самый мощный футбол на турнире (причём команда Дидье Дешама ещё даже не раскрутилась на максимум). Разбираем, как выглядят фавориты и кто ближе всех подобрался к ним по качеству игру.

1. Аргентина – 6 очков, разница голов 5-0

Как и ожидалось, лидеры южноамериканской квалификации после победного ЧМ-2022 не стали слабее. Скорее, даже наоборот. Лионель Скалони может позволить себе выпустить ультра-созидательную полузащиту и раскатать Австрию (2:0) через гениальность Месси.

Пять голов капитана – лишь верхушка айсберга. Аргентина всё так же безжалостно пашет в обороне (лидеры турнира по отборам – 24 в среднем за 90 минут) и демонстрирует самую реактивную доставку мяча вперёд на турнире. Причём ломают даже низкий блок – у Алжира не получилось отсидеться: поймали три безответных мяча.

А ещё аргентинцы допустили за две игры всего 0,8 xGA (по данным Opta). Столько же у Швейцарии. Меньше – только у испанцев (0,3 xGA).

2. Франция – 6 очков, разница голов 6-1

К французам были вопросы по первому тайму матча с Сенегалом (3:1), но потом команда Дешама проснулась и спокойно забрала три очка. С Ираком (3:0) был похожий сценарий. Самое важное – диктатура Мбаппе может взбодриться в любой момент. Сам лидер нации тоже в порядке – догнал Клозе по голам на ЧМ (16), результативно бьёт издали.

У Франции были проблемы в обороне (особенно с Сенегалом), но качество атаки может компенсировать любую опасность у ворот Мика Меньяна. Глубина скамейки удерживает высокий темп созидания вплоть до последних минут. К тому же всегда доступен прагматичный Дешамбол. На таких рельсах спокойно доберутся до полуфинала.

3. Испания – 4 очка, разница голов 4-0

Сделали голкипера Возинью из сборной Кабо-Верде мировой звездой – так и не взломали насыщенную оборону (0:0). Слишком медленно двигали мяч вперёд и ударились в стерильное владение – прямо как во времена Луиса Энрике.

Ламин Ямаль Фото: Justin Setterfield/Getty Images

С Саудовской Аравией (4:0) испанцы уже были совершенно другими. Луис де ла Фуэнте выпустил в старте Ламина Ямаля и Дани Ольмо, с которыми у команды появилась необходимая лёгкость впереди. Микель Оярсабаль тоже включился – оформил дубль и отпахал без мяча. Решили все вопросы в первом тайме, реабилитировались за 1-й тур и продемонстрировали впечатляющий потенциал на следующие игры.

4. Германия – 6 очков, разница голов 9-2

Немцы – лучшие на турнире по разнице xG (+6,1). Конечно же, повлиял расстрел Кюрасао (7:1) – соперники слишком раскрылись и получили по полной программе. А вот с Кот-д’Ивуаром пришлось вспотеть. Помогли замены – во втором тайме Юлиан Нагельсман выпустил Дениза Ундава, Джейми Левелинга и Надима Амири (убрал с поля Лероя Зане, Джамала Мусиалу и Александара Павловича).

Сборная Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Германия нагрузила соперниками вертикальными передачами, а Ундав оформил дубль. На счету форварда «Штутгарта» уже 3+2 за 56 минут в двух матчах. Немцы круто атакуют и прессингуют (41 возврат мяча на чужой половине поля – больше только у Уругвая, Франции и Испании). Главная тревога – травма Нико Шлоттербека. Защитник «Боруссии» Д выбыл до конца турнира – это большой удар по оборонительному потенциалу. Плюс будет не хватать фирменных закидушек.

5. Англия – 4 очка, разница голов 4-2

Выдали потрясающий матч с Хорватией (4:2), а потом вернули зрителей во времена Гарета Саутгейта – 0:0 с Ганой. Хотя тут стоит похвалить соперника – команда Карлуша Кейруша компактно откатилась назад и угрожала англичанам резкими контратаками.

Причём Англия едва не додавила в концовке – если бы не промах Гарри Кейна, то мы бы увидели в таблице шесть очков на счету Томаса Тухеля. А так – даже сам тренер сборной признаёт, что зрелище с Ганой получилось не очень. Зато похвалил команду за прессинг и желание бороться. Сборная Англии действительно прибавила в динамике – пока к Тухелю минимум вопросов по выбору состава (ещё бы Нони Мадуэке научился думать).

6. Нидерланды – 4 очка, разница голов 7-3

С японцами (2:2) хорошо атаковали, но в обороне позволили соперникам слишком многое. Закидали Швецию навесами и прострелами – это фирменный инструмент Рональда Кумана. Уровень исполнителей позволяет рисовать размашистые атаки.

Коди Гакпо в матче со Швецией Фото: Lars Baron/Getty Images

Удачная находка – выход Брайана Бробби в роли чистого форварда. Танк из «Сандерленда» оформил дубль в ворота Швеции (5:1). Привычно в сборной хорош Коди Гакпо – на счету вингера «Ливерпуля» уже 2+1 в двух матчах. Разгром шведов получился впечатляющим – в плей-офф у Нидерландов намечается комфортная сетка, поэтому следим за этой командой очень внимательно.

7. Португалия – 4 очка, разница голов 6-1

Португальцы плохо отыграли с ДР Конго (1:1) – вяло смотрелись в атаке, пропустили гол с простого навеса. После игры команду замочили в медиа – досталось даже за прогулки по пляжу. Главной мишенью стал Криштиану Роналду, который бесполезно отбегал в впереди и коряво открывался под передачи.

С Узбекистаном (5:0) Португалия изменила общую структуру розыгрышей. Вингеры опускались за мячом ниже + Роналду получил более комфортную подпитку с флангов. Важная деталь – штрафной Нуну Мендеша, которому Криштиану по-царски уступил возможность пробить. Выглядит неплохо, но запах горелого масла от первого матча всё ещё ощущается.

8. Бразилия – 4 очка, разница голов 4-1

Бразильцы не показали ничего особенного в матче с Марокко (1:1), а потом разбили бедную сборную Гаити (3:0). За два матча создали всего 3,0 xG – это 16-й результат на турнире. Больше даже у вялой Бельгии (3,1).

Неймар Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Пока что Бразилия вывозит на индивидуальном классе футболистов. С Гаити отлично раскрылся Матеус Кунья из «МЮ» – забил два мяча. У Карло Анчелотти нет удушающего прессинга – весь расчёт только на импровизацию впереди (как обычно). Неймар может сыграть в 3-м туре, но явно далёк от идеальной формы. А ещё сломался Рафинья. Пришло время зенитовского Луиса Энрике?

На кого надо обратить внимание?

Блок посвящён тем, кто не котировался перед турниром как фаворит, но по качеству футбола уже выбился из общей картины.

Норвегия – 6 очков, разница голов 7-3

Команда Столе Сольбаккена идеально подготовилась к турниру. Сначала разбомбили Ирак (4:1), а потом справились с крайне трудным Сенегалом (3:2). Эрлинг Холанд наклепал уже четыре гола в двух матчах. Но есть и другие герои – например, Александр Сёрлот, который играет роль флангового «тяжёлого» форварда. Чем-то напоминает Марио Манджукича времён «Ювентуса».

Норвежцы быстро улетают в контратаки и используют всю мощь флангов. С Ираком показали, как могут играть первым номером. По ожидаемым голам занимают четвёртое место (4,7 xG) после Швейцарии, Канады и Германии.

США – 6 очков, разница голов 6-1

Тот случай, когда хозяев не тянут за уши – они и сами в порядке. Маурисио Почеттино не выпускал сборную США из тренажёрки – теперь уничтожают соперников с помощью физики. Реализация в полном порядке – шесть голов при 2,5 xG. Укатали Парагвай (4:1) и справились с крепкой Австралией (2:0).

Американцы – лидеры турнира по перехватам за матч (14,5). По ожидаемым пропущенным впереди только Япония, Швейцария, Аргентина и Испания. Сильное выступление.

Япония – 4 очка, разница голов 6-2

Хадзимэ Мориясу знает своё дело – японцы рубятся за каждый мяч и аккуратно работают в розыгрышах. Нидерланды уже ощутили на себе остроту наточенной катаны (2:2). Тунис вообще улетел без шансов (4:0) – так крупно на ЧМ азиаты ещё ни разу не побеждали.

После Нидерландов Мориясу перетряхнул атаку – поднял вверх Даити Камаду из «Кристал Пэлас» и выпустил в старте Дзюню Ито из «Генка». В центре обороны вышел Такэхиро Томиясу – его хорошо помнят фанаты «Арсенала». Японский защитник едва не повторил судьбу Виктора Файзулина, но в итоге справился с болячками. Теперь зажигает на ЧМ. В общем, у Японии есть глубина и вариативность состава. Сильно цепляют.

Швейцария – 4 очка, разница голов 5-2

Глупейшим образом упустили победу над Катаром (1:1), но потом исправились с Боснией (4:1). Сильно атаковали и оборонялись – идут третьими после Германии и Канады по разнице xG. Создали 10 явных голевых моментов – столько же у Норвегии. Больше только у немцев (11).

Самое интересное – Швейцария ищет оптимальные связи прямо по ходу турнира. С Боснией всё решили замены – особенно круто выбежал Жоан Манзамби из «Фрайбурга». 20-летний полузащитник оформил дубль. Швейцария готова к плей-офф

Канада – 4 очка, разница голов 7-1

Ещё в матче с Боснией (1:1) было заметно, насколько канадцы заряжены – постоянно таскали мяч на чужую половину поля. Для победы не хватило хладнокровия впереди. Вот с Катаром (6:0) уже прорвало.

Канадцы – лидеры турнира по касаниям в чужой штрафной (134). Забили два мяча со стандартов. Стали вторыми по xG (5,8) после Германии (6,1). Однако сейчас перспективы Канады под угрозой – в матче с Катаром жуткий перелом получили Исмаэль Коне, главный мотор команды.

Колумбия – 6 очков, разница голов 4-1

Уверенно закрыли Узбекистан (3:1) и дожали ДР Конго (1:0) при довольно большом преимуществе. Главный герой – крайний защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос. Забил уже два гола в двух матчах. Его реактивные подключения способны перевернуть ход любой игры.

Египет – 4 очка, разница голов 4-2

Остановили Бельгию (1:1) и обыграли Новую Зеландию (3:1). Удивительно, что состав по именам гораздо слабее ростера, который катался на ЧМ-2018. Но организация игры сейчас на другом уровне. Забивают легенды – Зико, Салах и Трезеге.

Мексика – 6 очков, разница голов 3-0

Если победа над ЮАР никого не удивила (2:0 с крайне лояльным судейством), то 1:0 с организованной Южной Кореей – уже достижение. Мексиканцы выдали два сухих матча – тем же могут похвастать только Испания, Аргентина и Гана. С доставкой мяча вперёд тоже всё хорошо – Хулиан Киньонес доказывает, что в чемпионате Саудовской Аравии можно не просто зарабатывать деньги.

Кто в провале?

Бельгия – 2 очка, разница голов 1-1

Постаревшие лидеры, вязкая и медленная структура, уехавший на роды жены Жереми Доку – с таким печальным багажом Бельгия подходит к решающему туру. Потеряли очки с Египтом (1:1) и Ираном (0:0). Не факт, что легко справятся с максимально мотивированной Новой Зеландией. Возможно, с потом пролезут в плей-офф, но там Бельгию с таким футболом не ждёт ничего хорошего.

Уругвай – 2 очка, разница голов 3-3

Команда Марсело Бьелсы в шаге от вылета – после 1:1 с Саудовской Аравией и 2:2 с Кабо-Верде сборная Уругвая встретится с Испанией. Футболисты допускают дурацкие ошибки в обороне, игра в атаке зависит от рандомных навесов и дальних ударов Федерико Вальверде. До сих пор не восстановился Джорджиан Де Арраскаэта – один из ключевых игроков сборной. Дарвин Нуньес деградировал. Тут всё очень плохо.

Турция – 0 очков, разница голов 0-3

Стали лучшими по среднему владению (75%), нанесли 62 удара по воротам и ни разу не забили. 0:2 с Австралией и 0:1 с Парагваем – возможно сильнейшее поколение сборной в истории уже пакует чемоданы домой. Умерли даже математические шансы на плей-офф.

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