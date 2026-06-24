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Расписание спортивных матчей 25 июня 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Бразилия и Германия на ЧМ-2026, Осака против Александровой и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 июня 2026 года
Комментарии
Горячее 25 июня: Чехия — Мексика и Кюрасао — Кот-д'Ивуар на чемпионате мира, а также Иран — США в мужской Лиге наций! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Марокко — Гаити, ЧМ-2026, группа С, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: выиграет ли Марокко группу с Бразилией?

В этой паре турнирная мотивация осталась только у сборной Марокко. Гаитяне не набрали в двух турах ни одного очка, стартовав с поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3). Теоретически они ещё могут догнать шотландцев, но всё равно будут ниже в таблице из-за результата очной встречи. А вот у команды Мохамеда Уаби, взявшей четыре очка благодаря ничьей с Бразилией (1:1) и победе над Шотландией (1:0), есть хороший шанс выиграть группу, и за эту возможность стоит побороться. Кстати, Марокко и Гаити прежде не играли между собой, и не факт, что ещё когда-нибудь их пути пересекутся.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Как марокканцы обыграли Шотландию:
Самый быстрый гол на ЧМ-2026! Лидер сборной Марокко сделал ещё один шаг к «Баварии»
Самый быстрый гол на ЧМ-2026! Лидер сборной Марокко сделал ещё один шаг к «Баварии»

⚽️ 1:00: Шотландия — Бразилия, ЧМ-2026, группа С, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько игроков «Зенита» будет в основе Бразилии на этот раз?

Более интересный по нескольким причинам матч той же группы. Во-первых, ждём очередного появления в основе сборной Бразилии защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и первого выхода в стартовом составе другой звезды РПЛ, его одноклубника Луиса Энрике (на фоне травмы Рафиньи). Кроме того, обеим командам есть за что бороться. Шотландии после победы над Гаити и поражения от Марокко нужны очки, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. Трёх может не хватить. Для Бразилии с её статусом выиграть группу — дело чести. Эти сборные уже встречались ранее 10 раз. У бразильцев восемь побед, включая три на чемпионатах мира, при двух ничьих.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Вот как команда Карло Анчелотти разнесла Гаити:
Первая победа Бразилии на ЧМ, Винисиус — в топе бомбардиров! Но сборная потеряла звезду
Первая победа Бразилии на ЧМ, Винисиус — в топе бомбардиров! Но сборная потеряла звезду

⚽️ 4:00: Чехия — Мексика, ЧМ-2026, группа А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс Чехии попасть в плей-офф ЧМ

Хозяева ЧМ-2026 мексиканцы уже гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе после побед над ЮАР (2:0) и Южной Кореей (1:0). Даже если южнокорейцы догонят команду Хавьера Агирре, всё равно будут ниже из-за поражения в личной встрече. Так что тренер сборной Мексики может поэкспериментировать, например, выпустить в основе самого юного футболиста ЧМ-2026 — 17-летнего Хильберто Мору. А чехов, уступивших Южной Корее (1:2) и сыгравших вничью с ЮАР (1:1), устроит только победа. Это их последний шанс зацепиться за плей-офф. В единственном матче этих сборных, товарищеском в 2000 году, Чехия выиграла со счётом 2:1.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Мексика победила во 2-м туре из-за ужасной ошибки голкипера Южной Кореи:
Есть первый участник плей-офф ЧМ-2026! Помог убойный «привоз» вратаря
Есть первый участник плей-офф ЧМ-2026! Помог убойный «привоз» вратаря

⚽️ 4:00: ЮАР — Южная Корея, ЧМ-2026, группа А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: потенциальная сенсация от сборной ЮАР

Сборные Южной Кореи и ЮАР побьются за второе место в группе А. Азиаты в лучшей ситуации — у них три очка после победы над Чехией и поражения от Мексики. Южноафриканцы набрали за два тура только одно очко, уступив мексиканцам и сыграв вничью с чехами. Однако если команда Уго Брооса одолеет южнокорейцев, то может неожиданно финишировать второй и обеспечить себе путёвку в плей-офф. Нужно ещё, чтобы и с результатом параллельного матча повезло, но и это реальный сценарий. Прежде сборные Южной Кореи и ЮАР не встречались.

Турнирная таблица ЧМ-2026
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🎾 12:00*: Наоми Осака (Япония) — Екатерина Александрова (Россия), Бад-Хомбург, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Бад-Хомбург. 1/4 финала
25 июня 2026, четверг. 12:00 МСК
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: справится ли Александрова с чемпионкой ТБШ?

В четвертьфинале турнира серии WTA-500 в Бад-Хомбурге Екатерине Александровой (№19) предстоит сразится с Наоми Осакой (№15). Японка — четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема». С россиянкой они сыграют впервые.

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🏐 18:00: Иран — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
25 июня 2026, четверг. 18:00 МСК
Иран
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: политическое противостояние на волейбольной площадке

Матч с огромной политической подоплёкой. К тому же в волейбольном мире всем давно известно — сборная Ирана ни на кого так не настраивается, как на встречу с командой США. Любопытно, кого выставит Карч Кирай, у тренера американцев есть возможность ротации, добавились и Майка Кристенсон вместе с Тори Дефалко. Смотреть эту встречу нужно обязательно — эмоции будут бить через край!

Статистика Лиги наций (мужчины)
В сборной Ирана выступают два игрока «Ярославича»
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

🎦 🏐 21:00: Польша — Турция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
25 июня 2026, четверг. 21:00 МСК
Польша
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лёгкая прогулка для фаворита?

У поляков домашний этап, от команды Николы Грбича все ждут максимальный результат, особенно после того, как «бяло-червоные» потеряли лидерство в мировом рейтинге на первой неделе Лиги наций. Турция — достаточно крепкий, но удобный соперник. Возможностей для ротации у Слободана Ковача не так много. Смогут ли турки дать бой хозяевам?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Лишь бы судейство не вмешалось
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt
В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt

⚽️ 23:00: Кюрасао — Кот-д'Ивуар, ЧМ-2026, группа Е, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё один подвиг от сборной Кюрасао?

Для Кюрасао уже сам факт участия в чемпионате мира — грандиозный успех, но так сложилось, что команда Дика Адвоката до последнего тура претендует на попадание в плей-офф. В двух турах представитель КОНКАКАФ набрал одно очко: реабилитировался за разгром от Германии (1:7) неожиданной ничьей с Эквадором (0:0). Теперь, если поймавшая кураж сборная Кюрасао переиграет Кот-д’Ивуар, она обойдёт занимающих второе место африканцев. Хотя верится в это с трудом. Ивуарийцы солидно выглядели и в победном матче с Эквадором (1:0), и даже в неудачной по результату игре с Германией (1:2). Кюрасао и Кот-д’Ивуар ранее тоже не встречались.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Рассказ о главном герое сборной Кюрасао на ЧМ-2026:
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⚽️ 23:00: Эквадор — Германия, ЧМ-2026, группа Е, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эквадор должен победить Германию, чтобы спастись

Сборная Германии уже в плей-офф — с первого места в группе. Досрочный выход в 1/16 финала немцы обеспечили себе благодаря крупной победе над Кюрасао и вымученной над Кот-д’Ивуаром. Если ивуарийцы догонят команду Юлиана Нагельсмана после 3-го тура по очкам, то уже не обойдут её из-за результата личной встречи. У Эквадора, уступившего Кот-д’Ивуару и заработавшего только ничью с Кюрасао, всего одно очко. Удивительно плохой старт второй по итогам отборочного цикла ЧМ-2026 сборной Южной Америки. Эквадорцы должны побеждать немцев, чтобы зацепиться хотя бы за третье место и сохранить шансы на путёвку в плей-офф. В истории противостояния этих соперников две победы Германии с общим счётом 7:2.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Один игрок перевернул для Германии неудачный матч с Кот-д’Ивуаром:
Камбэк Германии на 90+4-й! Джокер сборной сделал дубль и стал самым полезным на ЧМ!
Камбэк Германии на 90+4-й! Джокер сборной сделал дубль и стал самым полезным на ЧМ!
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