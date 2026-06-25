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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 25 июня 2026, Шотландия – Бразилия, Эквадор Германия, Чехия – Мексика

Матч Бразилии могут прервать! Над стадионом грозовые тучи. LIVE дня ЧМ-2026
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Шесть матчей ЧМ-2026 за сутки
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 25 июня, состоятся шесть матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Марокко сыграет с Гаити, Шотландия зарубится с Бразилией, Чехия сойдётся с Мексикой, ЮАР встретится с Южной Кореей, Кюрасао померится силами с Кот-д'Ивуаром, Эквадор – с Германией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе С интересная ситуация – Бразилия, Марокко и Шотландия претендуют на первое место. Последним для выхода из группы зацепить бы ничейку. А вот у марокканцев ситуация самая лёгкая – надо как можно крупнее обыгрывать немотивированную команду Гаити и отправляться в плей-офф с самой выгодной позиции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одна из самых интересных групп турнира – потому что после 2-го тура никто не вылетел. Да, Мексика чувствует себя комфортно, так как уже вышла из группы, а вот остальные максимально мотивированы. Чехию точно не устроит третья ничья подряд, а для корейцев упустить вторую строчку явно будет катастрофой. Как же всё закручено!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия досрочно вышла в плей-офф, Кот-д'Ивуар, по сути, тоже уже там. Однако и Эквадор и с Кюрасао мечтают там оказаться. Поэтому максимум интриги и абсолютно разнообразный исход – команда Дика Адвоката может закончить стадию даже на втором месте! Эквадорцам на бумаге должно быть полегче против немотивированных немцев – но будет ли в реальности?

Много нюансов
Расклады в группах ЧМ перед решающим туром. Кому что нужно для выхода в плей-офф?
Расклады в группах ЧМ перед решающим туром. Кому что нужно для выхода в плей-офф?
📋 Шотландия — Бразилия: стартовые составы команд
Live Кирилл Закатченко

На стадионом в Майами сгущаются тучи, пошёл дождик. Говорят, что стадион находится в зоне грозового циклона.

Фото: «Чемпионат»

00:38 Кирилл Закатченко

Футболиста Катара забанили на пять матчей

Вот ещё прилетела какая новость. Вы все наверняка помните эпизод с жуткой травмой канадца Исмаэля Коне. Турнир для него завершён, сегодня парень был на стадионе в Ванкувере на костылях. Ассим Мадибо из Катара получил бан на пять матчей за то, что травмировал соперника.

00:35 Кирилл Закатченко

Наш корреспондент в Майами Андрей Панков крайне недоволен логистикой. Надеемся, что он успеет хотя бы к началу встречи с участием сборной Бразилии.

00:33 Кирилл Закатченко

Подводим итоги матчей 3-го тура в группе B. Одна команда уже точно едет домой.

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00:32 Кирилл Закатченко

Марокко — Гаити: стартовые составы команд

Марокко: Буну, Хакими, Риад, Халал, Салах-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас, Эль-Кааби.

Гаити: Плесид, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.

00:31 Кирилл Закатченко

📋 Шотландия — Бразилия: стартовые составы команд

Привет, друзья! Начинаем новый лайв ЧМ-2026 с составов на матч Шотландии и Бразилии.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

Бразилия: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.

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Новости. Футбол
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