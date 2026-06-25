Матч Бразилии могут прервать! Над стадионом грозовые тучи. LIVE дня ЧМ-2026

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Сегодня, 25 июня, состоятся шесть матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Марокко сыграет с Гаити, Шотландия зарубится с Бразилией, Чехия сойдётся с Мексикой, ЮАР встретится с Южной Кореей, Кюрасао померится силами с Кот-д'Ивуаром, Эквадор – с Германией.

В группе С интересная ситуация – Бразилия, Марокко и Шотландия претендуют на первое место. Последним для выхода из группы зацепить бы ничейку. А вот у марокканцев ситуация самая лёгкая – надо как можно крупнее обыгрывать немотивированную команду Гаити и отправляться в плей-офф с самой выгодной позиции.

Одна из самых интересных групп турнира – потому что после 2-го тура никто не вылетел. Да, Мексика чувствует себя комфортно, так как уже вышла из группы, а вот остальные максимально мотивированы. Чехию точно не устроит третья ничья подряд, а для корейцев упустить вторую строчку явно будет катастрофой. Как же всё закручено!

Германия досрочно вышла в плей-офф, Кот-д'Ивуар, по сути, тоже уже там. Однако и Эквадор и с Кюрасао мечтают там оказаться. Поэтому максимум интриги и абсолютно разнообразный исход – команда Дика Адвоката может закончить стадию даже на втором месте! Эквадорцам на бумаге должно быть полегче против немотивированных немцев – но будет ли в реальности?