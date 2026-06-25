Матч Бразилии могут прервать! Над стадионом грозовые тучи. LIVE дня ЧМ-2026

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Сегодня, 25 июня, состоятся шесть матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Марокко сыграет с Гаити, Шотландия зарубится с Бразилией, Чехия сойдётся с Мексикой, ЮАР встретится с Южной Кореей, Кюрасао померится силами с Кот-д'Ивуаром, Эквадор – с Германией.
В группе С интересная ситуация – Бразилия, Марокко и Шотландия претендуют на первое место. Последним для выхода из группы зацепить бы ничейку. А вот у марокканцев ситуация самая лёгкая – надо как можно крупнее обыгрывать немотивированную команду Гаити и отправляться в плей-офф с самой выгодной позиции.
Одна из самых интересных групп турнира – потому что после 2-го тура никто не вылетел. Да, Мексика чувствует себя комфортно, так как уже вышла из группы, а вот остальные максимально мотивированы. Чехию точно не устроит третья ничья подряд, а для корейцев упустить вторую строчку явно будет катастрофой. Как же всё закручено!
Германия досрочно вышла в плей-офф, Кот-д'Ивуар, по сути, тоже уже там. Однако и Эквадор и с Кюрасао мечтают там оказаться. Поэтому максимум интриги и абсолютно разнообразный исход – команда Дика Адвоката может закончить стадию даже на втором месте! Эквадорцам на бумаге должно быть полегче против немотивированных немцев – но будет ли в реальности?
На стадионом в Майами сгущаются тучи, пошёл дождик. Говорят, что стадион находится в зоне грозового циклона.
Фото: «Чемпионат»
Футболиста Катара забанили на пять матчей
Вот ещё прилетела какая новость. Вы все наверняка помните эпизод с жуткой травмой канадца Исмаэля Коне. Турнир для него завершён, сегодня парень был на стадионе в Ванкувере на костылях. Ассим Мадибо из Катара получил бан на пять матчей за то, что травмировал соперника.
Наш корреспондент в Майами Андрей Панков крайне недоволен логистикой. Надеемся, что он успеет хотя бы к началу встречи с участием сборной Бразилии.
Подводим итоги матчей 3-го тура в группе B. Одна команда уже точно едет домой.
Марокко — Гаити: стартовые составы команд
Марокко: Буну, Хакими, Риад, Халал, Салах-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас, Эль-Кааби.
Гаити: Плесид, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.
📋 Шотландия — Бразилия: стартовые составы команд
Привет, друзья! Начинаем новый лайв ЧМ-2026 с составов на матч Шотландии и Бразилии.
Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.
Бразилия: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.